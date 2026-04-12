Postać Marcina I coraz częściej powraca w kontekście sporów o granice relacji między religią a władzą państwową. Konflikt z Cesarstwem Bizantyńskim, który zakończył się jego wygnaniem i śmiercią w 655 roku, uznawany jest dziś za jeden z najwcześniejszych przykładów sprzeciwu Kościoła wobec nacisku politycznego na doktrynę wiary.

Kim był święty Marcin I? Papież-męczennik

Święty Marcin I - papież i męczennik Kościoła - należy do najważniejszych postaci VII‑wiecznego chrześcijaństwa, chociaż jego historia przez stulecia pozostawała na marginesie narracji o początkach papiestwa.

Urodził się około 590 roku w Todi w Umbrii, a w młodym wieku trafił do Rzymu, który w tamtym czasie funkcjonował już jako miasto pogranicza - formalnie część Cesarstwa Bizantyńskiego, lecz kulturowo odrębna.

W źródłach pojawia się jako diakon oraz apokryzjusz, czyli oficjalny przedstawiciel papieski przy dworze cesarskim w Konstantynopolu. Funkcja ta przypominała dzisiejszą dyplomację kościelną i polegała na reprezentowaniu interesów Stolicy Apostolskiej wobec władzy świeckiej. Pobyt w stolicy cesarstwa pozwolił mu poznać mechanizmy nacisku politycznego wywieranego na doktrynę wiary - doświadczenie, które później stało się osią jego pontyfikatu.

Dlaczego papież Marcin I został skazany i zesłany na Krym?

Decydujący moment w jego biografii nastąpił w 649 roku. Po śmierci papieża Teodora I Marcin przyjął wybór na biskupa Rzymu bez wcześniejszego zatwierdzenia przez cesarza Konstansa II. W realiach wczesnośredniowiecznych oznaczało to otwarte zakwestionowanie imperialnej kontroli nad Kościołem.

Jeszcze w tym samym roku zwołał synod laterański - zgromadzenie ponad stu biskupów, które potępiło monoteletyzm, doktrynę głoszącą istnienie jednej woli w Chrystusie. Spór dotyczył fundamentu chrystologii: czy Jezus działał jako człowiek i jako Bóg, czy też jego natura ludzka została całkowicie podporządkowana boskiej.

Dokumenty synodu zachowały się m.in. w krytycznej edycji "Concilium Lateranense a. 649 celebratum", przygotowanej w 1984 roku przez Rudolfa Riedingera w ramach projektu Acta Conciliorum Oecumenicorum, realizowanego pod auspicjami Bawarskiej Akademii Nauk w Berlinie.

Badania przeprowadzone przez historyków patrystyki nad aktami tego synodu potwierdzają jednoznacznie: stanowisko Marcina odpowiadało wcześniejszym ustaleniom Soboru Chalcedońskiego, który uznawał dwie natury Chrystusa - boską i ludzką - działające w harmonii.

Reakcja Konstantynopola była natychmiastowa. Cesarz uznał papieża za buntownika politycznego. W 653 roku Marcin został aresztowany podczas liturgii w bazylice laterańskiej, przewieziony do Konstantynopola i osądzony pod zarzutem zdrady stanu. Proces zakończył się publicznym upokorzeniem oraz zesłaniem na Krym - do Chersonia. Proces świętego Marcina miał charakter demonstracyjny i stanowił próbę podporządkowania papiestwa cesarskiej polityce religijnej.

Śmierć na wygnaniu 13 kwietnia 655 roku uczyniła go ostatnim papieżem uznanym przez Kościół za męczennika w pełnym sensie tego słowa. Co istotne, jego teologiczne stanowisko potwierdził później III Sobór Konstantynopolitański w latach 680-681, rehabilitując pośmiertnie Marcina.

W świetle współczesnych analiz historyków widać wyraźnie: konflikt wokół jednej woli Chrystusa w rzeczywistości stanowił starcie o autonomię Kościoła wobec władzy państwowej - jeden z pierwszych tak wyraźnych sygnałów nadchodzącego rozdziału między Rzymem a Konstantynopolem.

Kult świętego Marcina

Kult św. Marcina I rozwijał się intensywniej na terenach Bizancjum niż w samym Rzymie. Zesłanego papieża wspólnoty chrześcijańskie na Krymie postrzegały jako symbol sprzeciwu wobec ingerencji cesarskiej w sprawy doktrynalne, a jego grób jako miejsce modlitwy o uzdrowienie oraz wytrwałość w wierze. Relikwie męczennika do dziś znajdują się w Bazylice św. Marcina ai Monti w Rzymie.

W przekazach dotyczących św. Marcina I uwaga wiernych skupia się na innym rodzaju nadzwyczajności niż w przypadku wielu średniowiecznych świętych uzdrowicieli. Źródła hagiograficzne z pierwszych dekad po jego śmierci wskazują na szybki rozwój kultu oraz świadectwa nadzwyczajnych łask przy miejscu pochówku na Krymie. W biografii papieża zawartej w Liber Pontificalis odnotowano cudowne ocalenie podczas próby zamachu w bazylice ad Praesepe oraz późniejsze znaki przypisywane jego wstawiennictwu.

Zapis ten należy do najstarszych świadectw cudów powiązanych z papieżem‑męczennikiem. Autor krótkiej Vita Martini, powstałej wkrótce po 655 roku w środowisku rzymskim, opisał cudowne oślepienie żołnierza wysłanego przez egzarchę Olimpiusza z rozkazem zabicia papieża podczas udzielania Komunii świętej. Interwencję określono jako działanie manus Dei - ręki Boga chroniącej wspólnotę przed przemocą polityczną.

Element nadzwyczajny pojawia się także w późniejszym kulcie męczennika. Przekazy zebrane w średniowiecznej edycji Acta Sanctorum łączyły modlitwę przy jego grobie z uzdrowieniami oraz duchowymi łaskami. Najważniejszy wymiar "cudu" przypisywanego Marcinowi I stanowi jednak jego niezłomność w obliczu przemocy państwowej - w tradycji Kościoła określana jako confessio fidei, czyli publiczne wyznanie wiary aż do końca życia.

Kogo patronem jest św. Marcin?

Święty Marcin I należy do grona patronów odwołujących się do doświadczenia sumienia wystawionego na presję władzy politycznej. Tradycja katolicka oraz prawosławna wiąże jego wstawiennictwo przede wszystkim z obrońcami wiary, osobami prześladowanymi za przekonania religijne, a także ludźmi niesłusznie oskarżonymi.

W tym kontekście patronat św. Marcina I obejmuje także osoby zmuszone do publicznej obrony własnych przekonań religijnych lub moralnych w warunkach nacisku instytucjonalnego.

Postać Marcina przez wieki przywoływano jako przykład sprzeciwu wobec prób podporządkowania nauczania chrześcijańskiego interesom państwowym, zwłaszcza w środowiskach chrześcijańskich pozostających pod presją władzy świeckiej. W Todi, swoim rodzinnym mieście, św. Marcin I jest patronem lokalnej wspólnoty, traktowanym jako symbol niezależności duchowej wobec nacisków politycznych.

Jak obchodzi się wspomnienie św. Marcina I w jego rodzinnym mieście?

W Todi, czyli umbryjskim mieście, w którym na przełomie VI i VII wieku przyszedł na świat papież Marcin I, jego wspomnienie 13 kwietnia posiada przede wszystkim charakter liturgiczny i wspólnotowy, a nie folklorystyczny.

Uroczystości koncentrują się wokół celebracji Eucharystii lub - coraz częściej - także Bożej Liturgii w rycie bizantyjskim. W 2024 roku w kościele SS. Crocefisso w Todi odprawiono uroczystą liturgię z udziałem apostolskiego egzarchy dla wiernych Kościoła greckokatolickiego w Italii. Wydarzenie zorganizowały wspólnie diecezja Orvieto‑Todi oraz Zakon Maltański wraz z lokalnymi wspólnotami, traktując postać papieża‑męczennika jako symbol jedności chrześcijan Wschodu i Zachodu.

To istotne, ponieważ kult św. Marcina I - mimo jego rzymskiego pontyfikatu - rozwijał się szczególnie silnie właśnie w Kościołach wschodnich. Dzisiejsze obchody w Todi często podkreślają ten wymiar poprzez modlitwę w intencji prześladowanych chrześcijan oraz ofiar konfliktów zbrojnych. W ostatnich latach elementem uroczystości stały się spotkania modlitewne z udziałem wspólnot migrantów z Europy Wschodniej, dla których Marcin pozostaje patronem wierności sumieniu w obliczu nacisku politycznego.

W przestrzeni miejskiej pamięć o świętym utrwalają także miejsca kultu. W Todi znajduje się m.in. jego figura w renesansowym sanktuarium Santa Maria della Consolazione, a nieopodal - miejscowość Pian di San Martino, tradycyjnie uznawana za miejsce narodzin papieża.

