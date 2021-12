Zmarł abp Aldo Giordano. Chorował na COVID-19

Arcybiskup Aldo Giordano we wrześniu zaczął chorować na COVID-19, następnie trafił do szpitala na odział intensywnej terapii. Jego stan zdrowia stopniowo się pogarszał - informuje Katolicka Agencja Informacyjna.



Giordano zmarł w czwartek w belgijskim mieście Louvain. Miał 67 lat. Do końca swoich chwil był wspierany przez rodzinę.



Pochodzący z diecezji Cuneo duchowny przez siedem lat pełnił funkcję nuncjusza w Wenezueli. W latach 1995–2008 był sekretarzem generalnym Rady Konferencji Episkopatów Europy. W 2008 roku papież Benedykt XVI mianował go stałym obserwatorem Stolicy Apostolskiej przy Radzie Europy w Strasburgu. 8 maja otrzymał stanowisko nuncjusza apostolskiego przy Unii Europejskiej.



