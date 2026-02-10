Zaskakujący komunikat Watykanu. Papież nigdy jeszcze nie był w tym kraju

W skrócie Leon XIV może udać się w podróż apostolską do Monako na zaproszenie księcia Alberta II.

Dotąd żaden papież nie odwiedził Monako, mimo wcześniejszych planów za pontyfikatu Benedykta XVI i Franciszka.

Monako utrzymuje katolicyzm jako religię państwową, a Albert II sprzeciwił się ustawie o aborcji.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Papież rozważa podróż do Monako na oficjalne zaproszenie księcia Alberta II - podało biuro prasowe Stolicy Apostolskiej. Monarcha wystąpił z taką propozycją podczas wizyty w Watykanie 17 stycznia 2026 roku

Jeśli wyprawa dojdzie do skutku, Leon XIV będzie pierwszym papieżem, który postawi stopę na terenie Monako.

Podróż była już planowana w 2012 roku, za pontyfikatu Benedykta XVI, ale nie doszła do skutku. Na wyprawę nie zdecydował się również papież Franciszek.

Leon XIV odwiedzi Monako? Papież dostał zaproszenie

Zgodnie z konstytucją Monako katolicyzm jest oficjalną religią państwową. Oficjalnie 85 proc. ludności tego kraju wyznaje wiarę katolicką.

26 listopada 2025 roku Albert II sprzeciwił się podpisaniu ustawy zezwalającej na aborcję, którą zatwierdziła Rada Narodowa. Gest ten odebrano jako podkreślenie znaczenia religii katolickiej w Monako.

Watykan. Leon XIV zdradził, jaki kraj chciałby odwiedzić

Dotychczas nie ma oficjalnych informacji na temat planowanych podróży apostolskich papieża Leona XIV.

Ojciec Święty sugerował jednak, że chciałby się udać do Algierii, aby odwiedzić miejsca związane ze św. Augustynem.

Padły również inne kierunki. "Podróże apostolskie do Hiszpanii i Peru zostały zapowiedziane przez lokalnych biskupów, Stolica Apostolska wstrzymuje się jednak z ich oficjalnym potwierdzeniem" - przekazał portal Vatican News.

Źródło: Vatican News

"Wydarzenia": 100 lat Gdyni. Miasto świętuje od rana Polsat News