Spis treści: 7 października 2026. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej Kiedy ustanowiono święto Matki Bożej Różańcowej? Historia zaczęła się pod Lepanto Jak odmawiać różaniec i skąd pochodzi ta modlitwa?

Wspomnienie Matki Bożej Różańcowej nie jest świętem nakazanym ani dniem wolnym od pracy. Jego historia sięga XVI-wiecznej bitwy pod Lepanto, natomiast korzenie samego różańca prowadzą jeszcze dalej, do dawnych praktyk chrześcijańskich pustelników.

7 października 2026. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej

W środę 7 października 2026 roku Kościół katolicki obchodzi wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej, nazywane także świętem Matki Bożej Różańcowej. W kalendarzu liturgicznym jest to wspomnienie obowiązkowe, lecz nie należy ono do świąt nakazanych. Wierni nie muszą więc tego dnia uczestniczyć we mszy. Kapłani sprawują liturgię w białych szatach, których barwa wiąże się między innymi z kultem Maryi oraz świętych niebędących męczennikami.

Nazwa wspomnienia wskazuje na Maryję, jednak poszczególne tajemnice różańca prowadzą przez najważniejsze wydarzenia z życia Jezusa, od momentu zwiastowania i narodzin przez publiczną działalność, mękę oraz śmierć aż po zmartwychwstanie i zesłanie Ducha Świętego. Jan Paweł II pisał, że różaniec jest modlitwą maryjną "o sercu chrystologicznym" i zawiera w sobie głębię całego przesłania Ewangelii.

W 2026 roku różaniec szczególnie mocno łączy się z apelem o zakończenie wojen i przemocy. 1 października Leon XIV modlił się przy Grocie Matki Bożej z Lourdes w Ogrodach Watykańskich wraz z dziećmi z rzymskich szkół i parafii. Spotkanie rozpoczęło tegoroczną odsłonę kampanii "Milion dzieci modli się na różańcu", która po raz pierwszy potrwa cały tydzień i kończy się 7 października, we wspomnienie Matki Bożej Różańcowej.

W Polsce przez wszystkie 744 godziny miesiąca ma z kolei trwać "Nieustający Różaniec". Uczestnicy wybierają półgodzinne dyżury, aby zachować ciągłość modlitwy o pokój na świecie i błogosławieństwo dla kraju. Do podjęcia podobnej intencji zachęcił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Tadeusz Wojda, wskazując również na sprawy rodzin, ojczyzny i życia społecznego.

Kiedy ustanowiono święto Matki Bożej Różańcowej? Historia zaczęła się pod Lepanto

Początki święta Matki Bożej Różańcowej sięgają 7 października 1571 roku i bitwy pod Lepanto, stoczonej w Zatoce Patraskiej u wybrzeży dzisiejszej Grecji. Flota Świętej Ligi, utworzonej z inicjatywy papieża Piusa V, zmierzyła się tam z siłami Imperium Osmańskiego walczącymi o kontrolę nad wschodnią częścią Morza Śródziemnego. Katolicką koalicję tworzyły między innymi Hiszpania, Wenecja, Państwo Kościelne, Genua, Malta i Sabaudia, a dowództwo objął 24-letni Don Juan de Austria, przyrodni brat króla Hiszpanii Filipa II.

Naprzeciw około 207 galer Świętej Ligi stanęła liczniejsza flota osmańska dowodzona przez Alego Paszę. Po kilkugodzinnym starciu siły chrześcijańskiej koalicji odniosły zwycięstwo. Bitwa pod Lepanto przeszła do historii jako ostatnie wielkie starcie morskie rozegrane głównie przez galery, czyli okręty napędzane wiosłami.

Pius V przed bitwą wzywał katolików do odmawiania różańca, a zwycięstwo przypisał wstawiennictwu Maryi. Na pamiątkę wydarzeń ustanowił święto Matki Bożej Zwycięskiej. Jego następca, Grzegorz XIII, w 1573 roku nadał obchodom nazwę święta Różańca i wyznaczył je na pierwszą niedzielę października. W 1716 roku Klemens XI rozszerzył święto na cały Kościół łaciński, po czym Pius X w ramach reformy kalendarza liturgicznego ustalił w 1913 roku stałą datę obchodów na 7 października.

Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Różańcowej wyrasta więc z tradycji rozwijanej i porządkowanej przez ponad trzy stulecia. Zmienił się również jego akcent. Pamięć o zwycięstwie militarnym ustąpiła miejsca rozważaniu Ewangelii oraz modlitwie o pokój, pojednanie i ochronę ludzkiego życia.

Jak odmawiać różaniec i skąd pochodzi ta modlitwa?

Różaniec rozpoczyna się znakiem krzyża i Składem Apostolskim. Później odmawia się "Ojcze nasz", trzy "Zdrowaś Maryjo" oraz "Chwała Ojcu", po czym zapowiada pierwszą z pięciu tajemnic przewidzianych na dany dzień. Każda dziesiątka obejmuje jedno "Ojcze nasz", dziesięć "Zdrowaś Maryjo" i "Chwała Ojcu". Często kończy ją także modlitwa fatimska "O mój Jezu". W ciągu jednego różańca wierni odmawiają łącznie 50 "Zdrowaś Maryjo" i rozważają pięć wydarzeń z życia Jezusa i Maryi.

W poniedziałki i soboty są to tajemnice radosne, we wtorki i piątki bolesne, w środy i niedziele chwalebne, natomiast w czwartki tajemnice światła. Te ostatnie zaproponował Jan Paweł II w 2002 roku, włączając do różańca sceny z publicznej działalności Chrystusa, między innymi chrzest w Jordanie, cud w Kanie Galilejskiej oraz ustanowienie Eucharystii. Pełny układ liczy obecnie 20 tajemnic, choć jednorazowo zwykle rozważa się pięć.

Modlitwa w znanej dziś postaci nie ma jednego autora. Jej poszczególne elementy wykształcały się stopniowo, począwszy od zwyczaju liczenia krótkich wezwań za pomocą kamyków lub sznurów z węzłami. W średniowiecznych klasztorach zakonnicy odmawiali wszystkie 150 psalmów. Dla wielu świeckich, którzy nie znali łaciny, nie umieli czytać albo nie mieli dostępu do ksiąg, ten rodzaj modlitwy nie był dostępny. Psalmy zaczęto więc zastępować 150 prostszymi wezwaniami.

Z czasem powiązano je z rozważaniem wydarzeń opisanych w Ewangeliach. Tak narodził się Psałterz Maryi, z którego wyrósł współczesny różaniec. Jego rozwój wspierali kartuzi i dominikanie, zwłaszcza Dominik z Prus oraz działający w XV wieku Alan de la Roche. Ten drugi zakładał bractwa różańcowe i rozpowszechniał podział modlitwy na dziesiątki. Popularna opowieść, według której różaniec przekazała św. Dominikowi Maryja, należy do tradycji religijnej. Zachowane źródła z czasów świętego nie potwierdzają tego przekazu.

Równie ciekawą historię ma sama nazwa. Łacińskie rosarium oznacza ogród różany albo wieniec z róż. W średniowiecznej symbolice kolejne modlitwy kierowane do Maryi przedstawiano jako kwiaty układane w duchowy bukiet. Także liczba 150 wezwań była świadomym nawiązaniem do 150 psalmów biblijnych.



