Spis treści: Betonowe zapory wokół Jasnej Góry. Miasto ustawiło 23 bariery 28 listopada "Pokuta za Polskę" na jasnogórskich błoniach Betonowe zapory także na jarmarku w Częstochowie. Miasto rozszerza zabezpieczenia

Betonowe zapory wokół Jasnej Góry. Miasto ustawiło 23 bariery

Wokół jasnogórskiego sanktuarium w Częstochowie pojawiły się 23 ciężkie betonowe bariery - podaje PAP. Decyzja zapadła po naradzie z udziałem policji i przedstawicieli miasta oraz po rekomendacjach służb podległych MSWiA. Zabezpieczenia mają odciąć samochodom wjazd w miejsca, gdzie w sobotę zgromadzą się tysiące wiernych.

Betonowe bloki ustawiono w czwartek na drogach dojazdowych, chodnikach i szerokich ciągach pieszych prowadzących w stronę błoni. Najbardziej widoczne są przy wejściu w Aleję Henryka Sienkiewicza, stanowiącą główny trakt łączący Aleję Najświętszej Maryi Panny ze wzgórzem klasztornym.

Zapory wypożyczył Wydział Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego częstochowskiego magistratu. Własne przeszkody, m.in. w postaci ciężkich elementów małej architektury, zamontowali także na terenie klasztoru sami paulini. W ten sposób powstał dwustopniowy system blokad obejmujący zarówno miejskie trakty, jak i teren sanktuarium.

Jak wyjaśnia Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy Urzędu Miasta Częstochowy, celem operacji jest skuteczne powstrzymanie niepożądanych pojazdów, które mogłyby próbować wjechać w rejon zgromadzenia z różnych kierunków.

Zmiany objęły także parki im. Stanisława Staszica i 3 Maja. Zamknięto szerokie bramy wjazdowe, lecz furtki dla pieszych nadal są otwarte. Osoby zmierzające na Jasną Górę mogą korzystać z parkowych alejek, muszą jednak liczyć się z ograniczeniami dla samochodów w najbliższym sąsiedztwie klasztoru.

Magistrat nie informuje o konkretnym zagrożeniu. Środki mają charakter prewencyjny i wiążą się z sobotnią "Pokutą za Polskę", całodniowym spotkaniem modlitewnym zaplanowanym na Jasnej Górze.

28 listopada "Pokuta za Polskę" na jasnogórskich błoniach

Najważniejsze nabożeństwo sobotniej "Pokuty za Polskę" odbędzie się poza murami Jasnej Góry. Wierni spotkają się 28 listopada na otwartych błoniach, a modlitwa rozpocznie się w południe od Anioła Pańskiego. Później zaplanowano Eucharystię, adorację Najświętszego Sakramentu oraz Koronkę do Miłosierdzia Bożego.

Uroczystości poprowadzi abp Wacław Depo. Lokalizacja pozwala zgromadzić znacznie więcej uczestników niż wnętrze bazyliki, wymaga jednak szczelnej ochrony dróg prowadzących w stronę tłumu.

Sobotnie spotkanie jest częścią nowenny za ojczyznę, trwającej od 21 do 29 listopada. Każdy z dziewięciu dni powierzono innemu biskupowi oraz innemu ośrodkowi religijnemu, a wspólnym punktem programu jest duchowa łączność z Apelem Jasnogórskim o godz. 21.00. Ósmy dzień ma szczególny charakter: został poświęcony publicznemu przebłaganiu za grzechy narodu. Cały cykl poprzedza 435. rocznicę urodzin św. Andrzeja Boboli, przypadającą 30 listopada.

Nie podano, ilu wiernych przyjedzie do Częstochowy. Służby przygotowują jednak otoczenie sanktuarium na duże zgromadzenie.

Betonowe zapory także na jarmarku w Częstochowie. Miasto rozszerza zabezpieczenia

Betonowe zapory ustawione wokół Jasnej Góry posłużą również podczas jarmarku bożonarodzeniowego "Gwiazdkowa Aleja". Wydarzenie potrwa od 4 do 27 grudnia na placu Biegańskiego, jednym z najruchliwszych punktów centrum Częstochowy. Magistrat przeniesie tam część wypożyczonych bloków, aby odgrodzić strefę przeznaczoną dla pieszych od ulic i tras dostępnych dla samochodów.

Plac Biegańskiego wypełnią stoiska z lokalnymi specjałami, wypiekami, świątecznymi ozdobami i rękodziełem. Program "Gwiazdkowej Alei" obejmuje również weekendowe animacje oraz spotkania ze Świętym Mikołajem, które mogą ściągnąć do centrum liczne rodziny z dziećmi. Wstęp na jarmark będzie bezpłatny.



