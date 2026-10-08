Spis treści: 9 października w Kościele katolickim. Biskup Dionizy i jego towarzysze Św. Jan Leonardi - włoski reformator Kim był Św. Jan Henryk Newman? Inni święci wspominani 9 października

W kalendarzu Kościoła katolickiego, otwiera się w nowym oknie 9 października szczególnie obfituje we wspomnienia świętych. W 2026 roku dzień ten przypada na Piątek XXVII Tygodnia Zwykłego. Liturgia tego dnia może być realizowana według oficjum z dnia powszedniego XXVII Tygodnia Zwykłego lub formularza poświęconego jednemu z patronów przypisanych do tego dnia.

Święto przypadające na 9 października jest wspomnieniem dowolnym, co oznacza, że kapłan może sam wybrać, według którego formularza zostanie odprawiona msza święta. Do tego dnia przypisano wspomnienia między innymi św. biskupa Dionizego i jego towarzyszy, św. Jana Leonardi, czy św. Jana Henryka Newmana.

Są to postaci z odmiennych epok historycznych. Wierni mogą skupić się na wspomnieniu wczesnochrześcijańskich męczenników, nowożytnego reformatora czy XIX-wiecznego myśliciela.

Niezależnie od wybranego formularza msza święta nie jest obowiązkowa dla wiernych. Oznacza to, że nie muszą oni w niej uczestniczyć pod rygorem grzechu ciężkiego. Kapłani jednak zachęcają do uczestniczenia w niej i refleksji nad świadectwem wiary patronów tego dnia.

9 października w Kościele katolickim. Biskup Dionizy i jego towarzysze

Św. Dionizy urodził się we Włoszech ok. 250 roku. Wraz z innymi biskupami został wysłany na misję do Galii przez papieża Fabiana. Zatrzymali się w miejscu, gdzie dziś znajduje się Paryż. Z tego powodu św. Dionizy jest uznawany za pierwszego biskupa tego miasta.

Misja św. Dionizego i jego towarzyszy przebiegała bardzo dobrze. Szerzyli naukę Kościoła katolickiego i nawracali pogan. Niestety ich działalność nie została dobrze przyjęta przez pogańskich kapłanów, którzy donieśli na nich do rzymskiego gubernatora. Ten za ich namową uwięził biskupów i skazał ich na śmierć przez dekapitację.

Św. Dionizy i jego towarzysze zostali ścięci na wzgórzu Montmartre, które wzięło swoją nazwę od tego wydarzenia (łac. Mons Martyrium - Wzgórze Męczenników). Obecnie w tym miejscu znajduje się bazylika Sacre Coeur.

Ze śmiercią św. Dionizego wiąże się pewna legenda. Według niej ciało biskupa po ścięciu głowy miało wstać, podnieść głowę i przejść parę kroków przez zgromadzony tłum. Ciało św. Dionizego oddało głowę pobożnej kobiecie Katulii, po czym padło martwe na ziemię. W ikonografii św. Dionizy przedstawiany jest w łańcuchach i kajdanach, trzymając w rękach ściętą głowę.

Św. Jan Leonardi - włoski reformator

Święty Jan Leonardi (Giovanni Leonardi) urodził się około 1541 roku w Diecimo niedaleko Lucci w Toskanii. Z wykształcenia był aptekarzem. Pod wpływem powołania porzucił swój zawód, odbył studia teologiczne i przyjął święcenia kapłańskie.

Niemal natychmiast dołączył do nurtu reformy potrydenckiej. W 1574 roku założył Zgromadzenie Kleryków Regularnych Matki Bożej, które miało na celu odnowę życia religijnego. Jego działalność jednak spotkała się ze sprzeciwem oligarchów w Lucce, co doprowadziło do wygnania św. Jana z miasta.

Po wygnaniu św. Jan Leonardi udał się do Rzymu, gdzie wraz z prałatem Juanem Bautistą Vivesem założył instytut kształcący misjonarzy. Inicjatywa ta dała bezpośredni początek Papieskiemu Kolegium Urbanianum oraz przyczyniła się do powołania Świętej Kongregacji Rozkrzewiania Wiary, która istniała do 2022 roku.

Św. Jan zmarł 9 października 1609 roku w Rzymie, zaraziwszy się podczas udzielania pomocy poszkodowanym w trakcie epidemii. Został kanonizowany w 1938 roku przez papieża Piusa XI. Obecnie jest oficjalnym patronem włoskich farmaceutów.

Kim był Św. Jan Henryk Newman?

Święty Jan Henryk Newman urodził się w 1801 roku w Londynie. Studiował na Oksfordzie, a w wieku 24 lat przyjął święcenia kapłańskie. Był duchownym kościoła anglikańskiego. Podczas podróży na Sycylię zetknął się z Kościołem katolickim. Zainspirowany nim stał się głównym założycielem tzw. Ruchu Oksfordzkiego dążącego do odnowy anglikanizmu i powrotu do starożytnych Ojców Kościoła.

9 października 1845 roku przeszedł na katolicyzm. Po studiach teologicznych w Rzymie w 1847 roku przyjął święcenia kapłańskie w Kościele katolickim i założył w Birmingham pierwsze angielskie Oratorium św. Filipa Neri.

Z czasem uznano go za nazbyt liberalnego duchownego, co doprowadziło do jego osamotnienia. Jest autorem dzieł z zakresu teologii duchowości czy filozofii religii. W 1879 roku papież Leon XIII mianował go kardynałem.

Św. Jan Henryk Newman zmarł 11 sierpnia 1890 roku w Birmingham. Błogosławionym został ogłoszony przez papieża Benedykta XVI w 2010 roku, a świętym przez papieża Franciszka w 2019 roku. Z kolei w 2025 roku papież Leon XIV ogłosił go Doktorem Kościoła Powszechnego, akcentując jego wkład w rozwój dogmatów i filozofii chrześcijańskiej.

Inni święci wspominani 9 października

9 października w Kościele katolickim wspominani są także inni święci. W niektórych parafiach księża decydują się na liturgię poświęconą błogosławionemu biskupowi Wincentemu Kadłubkowi lub świętemu Ludwikowi Bertrandowi.

W tym dniu wspominani są także święty Cyryl Bertram wraz z towarzyszami, którzy ponieśli męczeńską śmierć w latach 30. XX wieku podczas prześladowań chrześcijan w czasie wojny domowej w Hiszpanii.



