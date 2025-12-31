Przyszłoroczne Europejskie Spotkanie Młodych organizowane przez ekumeniczną wspólnotę z Taizé ze wschodniej Francji odbędzie się w Łodzi - ogłosił we wtorek wieczorem w Paryżu przeor tej chrześcijańskiej wspólnoty, brat Matthew.

Jak poinformował podczas konferencji prasowej pochodzący z Anglii zakonnik, Łódź będzie czwartym polskim miastem, w którym odbędzie się Europejskie Spotkanie Młodych.

Dotychczas Europejskie Spotkania Młodych odbywały się w Polsce w trzech miastach: Wrocławiu (1989, 1995, 2019), Warszawie (1999) i Poznaniu (2009).

Łódź pierwszy raz gospodarzem takiego wydarzenia

Na konferencji prasowej przeorowi wspólnoty z Taize towarzyszyli m.in. prezydent Łodzi Hanna Zdanowska, a także były metropolita łódzki kardynał Grzegorz Ryś.

Oboje podczas konferencji prasowej zapraszali do udziału w wydarzeniu, podkreślając bogatą tradycję Łodzi, wielokulturowość tego miasta, a także fakt, że mieszka w nim wielu młodych ludzi.

- Łódź jest przede wszystkim miastem młodych ludzi. Mniej więcej co siódmy człowiek na ulicy Łodzi to student. Są też młodzi, którzy albo się przygotowują do studiów, albo je skończyli. Dla nich odnalezienie się (...) w większej wspólnocie ludzi wierzących z całej Europy będzie czymś niesłychanie ważnym - powiedział kard. Ryś.

W wydanym we wtorek wieczorem oświadczeniu władze Archidiecezji Łódzkiej poinformowały, że Europejskie Spotkanie Młodych odbędzie się w Łodzi między 28 grudnia 2026 r. a 1 stycznia 2027 r. Sprecyzowały, że głównym miejscem modlitw będzie hala sportowo-widowiskowa Atlas Arena oraz najważniejsze świątynie katolickie i protestanckie miasta.

Europejskie Spotkania Młodych. Wyjątkowe wydarzenie religijne

Wspólnota z Taize została założona w 1940 r. przez pochodzącego ze Szwajcarii brata Rogera Schutza. Od 1978 r. członkowie tej ekumenicznej wspólnoty organizują Europejskie Spotkania Młodych.

Spotkania odbywają się corocznie, na przełomie starego i nowego roku, w jednym z europejskich miast. To modlitewne spotkania ekumeniczne nazywane Pielgrzymką Zaufania przez Ziemię.

Młodzież zostaje przyjęta przez parafie. Zakwaterowanie ma miejsce u rodzin goszczących lub w obiektach publicznych takich jak np. szkoły lub sale gimnastyczne. Modlitwy, a także obiad i kolacja mają miejsce najczęściej w wielkich halach wystawowych zaadaptowanych specjalnie na tę okazję.

Uczestnicy mają możliwość wyboru jednej z czterech grup: uczestnictwo w życiu parafii; uczestnictwo w życiu parafii połączone z pomocą w ekipie pracy; uczestnictwo w życiu parafii połączone ze śpiewaniem w chórze; przeżywanie poranków w ciszy z wprowadzeniem biblijnym

O godzinie 23:00 w sylwestrową noc uczestnicy biorą udział we wspólnej modlitwie w parafiach o pokój na świecie. Następnie odbywa się zabawa sylwestrowa, tzw. Święto Narodów. 1 stycznia uczestnicy spożywają świąteczny obiad u rodzin goszczących.

