Spis treści: Dzień Papieski w kościołach 11 października - list biskupów 11 października. Datki na stypendia zbierane w całej Polsce Gala TOTUS TUUS i koncert Inne aktywności na Dzień Papieski 2026

Tradycję obchodzenia Dnia Papieskiego ustanowił Episkopat Polski w 2000 roku. Ma on przypominać postać i dzieło św. Jana Pawła II. Odbywa się on co roku w niedzielę poprzedzającą 16 października, czyli dzień wyboru Karola Wojtyły na Ojca Świętego.

Obchodom towarzyszą msze święte, wykłady, warsztaty oraz Gala Wręczenia Nagród TOTUS TUUS. W trakcie uroczystości i spotkań odbywają się zbiórki na stypendia dla uzdolnionej młodzieży z mniejszych miejscowości.

Dzień Papieski w kościołach 11 października - list biskupów

W niedzielę, 11 października, podczas mszy świętych duchowni odczytają wyjątkowy list biskupów do wiernych. Jego treść wpisuje się w tegoroczne hasło obchodów: "Jan Paweł II. Uczeń - Misjonarz". W liście pasterskim biskupi zwracają uwagę na to, że misjonarzami we współczesnym świecie są nie tylko duchowni i siostry zakonne, ale każdy wierny Kościoła.

Autorzy listu powołują się przy tym na słowa św. Jana Pawła II, który nauczał: "Pierwszą formą świadectwa jest samo życie misjonarza, rodziny chrześcijańskiej i kościelnej wspólnoty, które uwidacznia nowy sposób postępowania. Jesteście powołani do pracy misyjnej na terenach, które niekoniecznie leżą w dalekich krajach, ale mogą się znajdować wszędzie, także i tam, gdzie żyjecie na co dzień. Nie lękajcie się zaproponować Chrystusa temu, kto Go jeszcze nie zna".

W liście biskupi zachęcają również do wpłacania datków na "żywy pomnik" Jana Pawła II, jakim jest program stypendialny fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Za życia papież Polak zaznaczał, że nie chce, by po śmierci stawiano mu pomniki, lecz by wierni wspierali potrzebujących.

11 października. Datki na stypendia zbierane w całej Polsce

Praca fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia polega na fundowaniu stypendiów dla młodzieży z niewielkich miejscowości, która ma mniejsze szanse na zdobycie wykształcenia. Otrzymuje je młodzież od klas 7 szkół podstawowych oraz uczniowie szkół średnich. Studenci mogą kontynuować pobieranie stypendiów, o ile zaczęli z nich korzystać wcześniej.

W wyborze stypendystów fundacja kieruje się kilkoma kryteriami. Są nimi miejsce zamieszkania, wyniki w nauce, sytuacja materialna oraz postawa duchowa. Do tej pory programem zostało objętych około 10 tys. osób. Otrzymują one nie tylko pomoc materialną, ale spotykają się na obozach organizowanych przez fundację.

Podczas mszy i imprez towarzyszących obchodom XXVI Dnia Papieskiego będą się odbywać kwesty na rzecz fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia. Środki będą zbierane również elektronicznie, przez internetową puszkę oraz przez system SMS. Organizatorzy postawili sobie za cel zebranie 15 mln złotych.

Gala TOTUS TUUS i koncert

Jeszcze przed samym Dniem Papieskim, 10 października na Zamku Królewskim w Warszawie odbędzie się Gala Nagród TOTUS TUUS. To tak zwane "katolickie noble". Statuetki otrzymują osoby i instytucje, które w sposób szczególny budowały cywilizację miłości zgodnie z naukami Jana Pawła II. Wśród tegorocznych nominowanych znaleźli się między innymi Jadwiga i Jacek Pulikowscy, Paweł Bębenek, czy Hospicjum im. Jana Pawła II w Żorach.

W niedzielę, 11 października odbędzie się widowisko muzyczne poświęcone papieżowi Polakowi. Na Uroczystym Koncercie Galowym wystąpią Golec uOrkiestra, Halina Mlynkova, Alicja Szemplińska, Trebunie-Tutki oraz Basia Giewont. Oba wydarzenia będzie transmitowała Telewizja Polska.

Natomiast mszę w intencji darczyńców ze Świątyni Opatrzności Bożej transmitować będzie telewizja Polsat News. Celebrować ją będzie metropolita warszawski Adrian Galbas. Początek transmisji o godzinie 9:00

Inne aktywności na Dzień Papieski 2026

Obchody XXVI Dnia Papieskiego 2026 nie ograniczają się do mszy świętych i gali. W całym kraju odbędą się związane z tym dniem wydarzenia. 11 października Muzeum Jana Pawła II i Prymasa Wyszyńskiego w Wilanowie zorganizuje bezpłatne warsztaty i oprowadzania kuratorskie.

W wielu miastach w Polsce odbędą się imprezy rodzinne powiązane z warsztatami i odczytami nawiązującymi do postaci Jana Pawła II. We Wrocławiu stypendyści fundacji Dzieło Nowego Tysiąclecia poczęstują przechodniów kremówkami. W Warszawie na Placu Zamkowym jeszcze w sobotę o godzinie 14:30 stypendyści zaproszą przechodniów do wspólnego tańczenia "Belgijki".



