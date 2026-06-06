Spis treści: XIX obchody Święta Dziękczynienia. Co upamiętnia ten dzień? Wyjątkowa niedziela w Wilanowie. Relikwie zostaną wprowadzone do świątyni Program uroczystości na XIX obchody Święta Dziękczynienia

Święto Dziękczynienia to wyjątkowy czas w polskim Kościele - dzień dedykowany wspólnej wdzięczności za opiekę Bożej Opatrzności. Choć serce uroczystości bije w Warszawie i to właśnie w Wilanowie odbędą się największe oraz najbardziej spektakularne wydarzenia, święto ma wymiar ogólnopolski.

W niedzielę 7 czerwca w wielu polskich diecezjach wierni zjednoczą się w modlitwie, a przed kościołami zostanie przeprowadzona tradycyjna zbiórka funduszy na rzecz Świątyni Opatrzności Bożej.

XIX obchody Święta Dziękczynienia. Co upamiętnia ten dzień?

Święto Dziękczynienia to wyjątkowa inicjatywa, która na stałe wpisała się w kalendarz polskiego Kościoła. Zostało ono ustanowione w 2008 roku przez ówczesnego metropolitę warszawskiego, arcybiskupa Kazimierza Nycza. Głównym celem tego dnia jest przypominanie o wielkim znaczeniu wdzięczności - zarówno za codzienne, małe dobro, jak i za łaski okazane całej Polsce.

Miesiąc, w którym odbywa się to święto nie jest przypadkowy. Czerwcowy termin Święta Dziękczynienia to bezpośredni wyraz wdzięczności i pamięci o Janie Pawle II. To właśnie na początku czerwca polski papież rozpoczynał pielgrzymki do Polski.

Tegoroczne obchody, które odbywają się pod hasłem "Dziękujemy za świadectwo wiary", mają charakter szczególny. W 2026 roku przypada bowiem okrągła, 10. rocznica otwarcia drzwi Świątyni Opatrzności Bożej dla wiernych. Głównym punktem wydarzenia będzie uroczysta Eucharystia odprawiona 7 czerwca o godzinie 12:00. Mszy świętej będzie przewodniczył abp Tadeusz Wojda SAC, przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski.

Do wzięcia udziału w tym wyjątkowym jubileuszu gorąco zachęcają gospodarze miejsca:

W roku 10. rocznicy otwarcia dla wiernych drzwi Świątyni Opatrzności Bożej pragniemy wspólnie dziękować Bogu za ludzi, którzy swoją postawą oraz niezłomnością niosą świadectwo wiary i pomagają nam trwać w jedności z Chrystusem. Chcemy, by z tego miejsca, warszawskiego Wilanowa płynęło narodowe dziękczynienie za wolność, za wiarę i za każdego z Was. By ta Świątynia była też miejscem zawierzenia Bogu tego, co przed nami

Wyjątkowa niedziela w Wilanowie. Relikwie zostaną wprowadzone do świątyni

Wyjątkowym wydarzeniem tegorocznego Święta Dziękczynienia będzie uroczyste wprowadzenie do Świątyni Opatrzności Bożej relikwii dwojga świadków wiary.

Ich życie i niezłomna postawa stanowią dla wiernych wzór do naśladowania, a nadchodzące uroczystości zbiegają się z ważnymi rocznicami związanymi z ich postaciami. Do panteonu polskich świętych i błogosławionych w Wilanowie dołączą:

bł. Bolesława Lament - założycielka Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Świętej Rodziny. Jej relikwie zostaną wprowadzone dokładnie w 35. rocznicę jej beatyfikacji.

bł. Józef Stanek SAC - pallotyn oraz męczennik II wojny światowej. Wprowadzenie jego relikwii zbiega się ze szczególnym jubileuszem, czyli 110. rocznicą jego urodzin.

Program uroczystości na XIX obchody Święta Dziękczynienia

Całodniowe uroczystości połączą modlitwę, wielką pieszą pielgrzymkę oraz piknik rodzinny. Harmonogram niedzielnych wydarzeń został ułożony w następujący sposób:

Od 7:50 do 12:00 - pielgrzymka dziękczynna z relikwiami . Procesja wyruszy z placu Marszałka Józefa Piłsudskiego i przejdzie ulicami Warszawy aż do Świątyni Opatrzności Bożej.

Od 10:00 do 12:00 - duchowe przygotowanie . Modlitwa i czuwanie wewnątrz Świątyni Opatrzności Bożej, połączone z możliwością modlitwy przy relikwiach 25 świętych i błogosławionych.

Od 12:00 do 14:00 - uroczysta msza święta dziękczynna .

Od 14:00 do 18:00 - świętowanie w miasteczku dla dzieci .

Od 18:00 - wieczorna msza święta dziękczynna.

Źródło: episkopat.pl





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