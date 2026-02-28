Spis treści: 1 marca 2026. II Niedziela Wielkiego Postu: Ad Gentens Ile jest misjonarzy na świecie? "Uczniowie‑misjonarze" - rola świeckich w misji Kościoła Jak wesprzeć misjonarzy 1 marca?

Według danych z 2025 roku na świecie pracuje 1617 polskich misjonarzy w 99 państwach. W samym 2025 r. dofinansowano 138 inicjatyw edukacyjnych, medycznych i pomocowych.

1 marca 2026. II Niedziela Wielkiego Postu: Ad Gentens

1 marca 2026 roku w parafiach w całej Polsce obchodzona jest II Niedziela Wielkiego Postu - Dzień Modlitwy, Postu i Solidarności z Misjonarzami. To jedno z najtrwalszych wydarzeń w polskim kalendarzu liturgicznym, a zarazem jedyna ogólnopolska zbiórka w całości przeznaczona na wsparcie misjonarzy pracujących poza granicami kraju.

Inicjatywę koordynuje Dzieło Pomocy "Ad Gentes". Ogólnopolskie obchody Niedzieli "Ad Gentes" są organizowane od 2006 roku jako agenda Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Misji.

Tegoroczne obchody mają wymiar szczególny, ponieważ mijają dokładnie dwie dekady od pierwszej edycji i domykają symboliczne 20 lat działania Dzieła i dwie dekady ogólnopolskich obchodów tej niedzieli. W tym czasie wsparcie objęło blisko 3 tysiące projektów realizowanych przez polskich misjonarzy w 99 krajach świata. Wierni mogą spojrzeć na misje jako długofalowy projekt o realnym wpływie na życie lokalnych społeczności.

Ile jest misjonarzy na świecie?

Dane opublikowane jesienią 2025 roku przez Konferencję Episkopatu Polski pokazują skalę tego zaangażowania: 1617 polskich misjonarzy i misjonarek pracuje w 99 państwach świata. Największa grupa działa w Afryce i na Madagaskarze - 646 osób, w tym 99 w Kamerunie i 65 w Zambii.

Ameryka Łacińska i Karaiby skupiają 623 misjonarzy, z czego aż 191 w Brazylii. W Azji posługuje 276 osób, a w Oceanii 62. Struktura tej grupy jest zróżnicowana: 25 biskupów, 266 kapłanów diecezjalnych, 710 zakonników, 603 siostry zakonne oraz 38 świeckich misjonarzy. To jeden z największych polskich projektów duszpasterskich prowadzonych poza krajem, rozproszony geograficznie, lecz spójny w swoim celu.

Wymiar finansowy działań Dzieła "Ad Gentes" również jest konkretny. W 2025 roku dofinansowano 138 projektów, obejmujących m.in. budowę i remont szkół w Kamerunie, programy żywieniowe w peruwiańskiej dzielnicy Pachacútec, zakup leków i sprzętu medycznego w Tanzanii oraz doposażenie ośrodków dla dzieci ulicy w Etiopii.

W wielu miejscach misjonarz jest jedyną osobą z przygotowaniem medycznym, jedynym organizatorem lokalnej pomocy i jedynym gwarantem ciągłości edukacji.

W ciągu dwóch dekad działalności Dzieło "Ad Gentes" wsparło blisko 3 tysiące inicjatyw. Ich profil jest jasno określony:

edukacja podstawowa,

opieka zdrowotna,

wsparcie dla kobiet,

pomoc ofiarom konfliktów zbrojnych,

rozwój parafii jako centrów życia społecznego.

Misjonarze zajmują się prowadzeniem szkół, organizacją szczepień, dystrybucją żywności, formowaniem katechumenów i budowaniem struktur, które w wielu regionach zastępują instytucje publiczne.

II Niedziela Wielkiego Postu przypomina więc zarówno o duchowym wymiarze Wielkiego Postu, jak i o odpowiedzialności za tych, którzy każdego dnia pracują w miejscach, gdzie podstawowe potrzeby wciąż pozostają wyzwaniem.

"Uczniowie‑misjonarze" - rola świeckich w misji Kościoła

Hasło tegorocznej Niedzieli 'Ad Gentes": "Uczniowie-misjonarze pomagają misjom", akcentuje rolę świeckich w misji Kościoła w sposób, który wykracza poza tradycyjne rozumienie zaangażowania religijnego. Christifideles laici, dokument Jana Pawła II z 1988 roku, jasno określa, że świeccy uczestniczą w misji Kościoła "na mocy chrztu i bierzmowania", a ich zadaniem jest "przenoszenie Ewangelii w struktury świata".

W Polsce rośnie liczba osób angażujących się w wolontariat misyjny. Diecezjalne i zakonne centra misyjne prowadzą programy formacyjne, które przygotowują świeckich do krótkoterminowych wyjazdów, trwających od kilku tygodni do kilku miesięcy. Wolontariusze pracują w szkołach, ośrodkach zdrowia, domach dziecka i parafiach.

W Zambii pomagają w prowadzeniu świetlic środowiskowych, w Tanzanii uczą języka angielskiego i obsługi komputera, a w Peru wspierają programy dożywiania dzieci. To praca wymagająca odporności, ale też umiejętności organizacyjnych, bo często to właśnie świeccy odpowiadają za logistykę projektów: dystrybucję żywności, prowadzenie dokumentacji, przygotowanie materiałów edukacyjnych.

W parafiach w Polsce grupy misyjne prowadzą animację w szkołach, organizują kiermasze, przygotowują prezentacje o krajach misyjnych, a w czasie Wielkiego Postu koordynują zbiórki na konkretne projekty. W wielu diecezjach działają tzw. "Mosty Misyjne", stałe partnerstwa między parafiami w Polsce a placówkami w Afryce czy Ameryce Południowej. Dzięki nim misjonarze otrzymują regularne wsparcie, a parafie w Polsce mają poczucie realnej więzi z miejscami, które wcześniej znały tylko z mapy.

Jak wesprzeć misjonarzy 1 marca?

Biskup Jan Piotrowski, przewodniczący Komisji ds. Misji Konferencji Episkopatu Polski, odwołuje się w swoim komunikacie do nauczania Jana Pawła II i encykliki Redemptoris missio, przypominając, że misje "odnawiają Kościół" i stanowią element jego tożsamości. Tegoroczne hasło "Uczniowie‑misjonarze pomagają misjom" rozszerza tę odpowiedzialność na świeckich.

Biskup wskazuje trzy narzędzia, którymi wierni mogą wesprzeć działania misyjne w czasie Wielkiego Postu: modlitwę, post i jałmużnę. Najbardziej bezpośrednią formą wsparcia jest oczywiście jałmużna. Po mszach w całej Polsce odbywa się zbiórka do puszek, z której środki trafiają do projektów zgłaszanych przez misjonarzy.

