Wyjątkowa msza w kościelnym kalendarzu. Przypomina o kluczowym wydarzeniu

W średniowieczu i epoce nowożytnej chrzest Jezusa był jednym z trzech wielkich tematów uroczystości Epifanii, obok pokłonu Mędrców i cudu w Kanie Galilejskiej.

W wielu regionach Europy Zachodniej istniały lokalne tradycje liturgiczne, w których wspominano chrzest Jezusa 6 stycznia, ale nie jako osobne święto. Dopiero z czasem, wraz z rozwojem teologii sakramentów, zaczęto podkreślać wyjątkowość tego wydarzenia jako momentu objawienia Trójcy Świętej.

Chrzest Pański - historia święta

Święto Chrztu Pańskiego, obchodzone w 2026 roku 11 stycznia, stanowi jedno z najbardziej symbolicznych wydarzeń w kalendarzu liturgicznym Kościoła katolickiego.

Jego data jest ruchoma, ponieważ przypada zawsze na pierwszą niedzielę po uroczystości Objawienia Pańskiego, czyli Trzech Króli. W liturgii zachodniej święto to zamyka okres Bożego Narodzenia, kierując uwagę wiernych ku duchowej codzienności i refleksji nad własnym chrztem. Co ciekawe, choć wydarzenie z Jordanu należy do fundamentów chrześcijaństwa, samo święto w Kościele rzymskokatolickim ma stosunkowo młodą historię.

W pierwszej połowie XX wieku Kościół prowadził szeroko zakrojone prace nad odnową liturgii, a jednym z celów było wyraźniejsze uporządkowanie okresów roku kościelnego.

Chrzest Pański idealnie domykał narrację Bożego Narodzenia: narodzenie - objawienie - chrzest - rozpoczęcie misji. Właśnie dlatego w 1955 roku papież Pius XII ustanowił je jako wspomnienie liturgiczne obchodzone 13 stycznia. Po reformie kalendarza w 1969 roku przesunięto je na pierwszą niedzielę po 6 stycznia i nadano mu obecną rangę uroczystości.

11 stycznia 2026 - znaczenie Chrztu Pańskiego

Święto Chrztu Pańskiego upamiętnia moment opisany w Ewangelii według św. Mateusza 3,13-17, gdy Jezus przyjął chrzest z rąk Jana Chrzciciela w wodach Jordanu. Mateusz podkreśla najpierw postawę Jana Chrzciciela, który próbuje powstrzymać Jezusa, mówiąc, że to on sam powinien zostać ochrzczony przez Niego.

Prorok rozpoznaje w Nim kogoś większego, a jednocześnie Jezus świadomie wchodzi w doświadczenie ludzi, którzy przyjmowali chrzest nawrócenia. W starożytnym judaizmie zanurzenie w wodzie było znakiem oczyszczenia i przygotowania na spotkanie z Bogiem, dlatego gest Jezusa interpretowano jako solidarność z człowiekiem i zapowiedź nowego etapu historii zbawienia.

Najbardziej sugestywne elementy tej sceny pojawiają się w kolejnych zdaniach: Duch Święty zstępuje "jak gołębica", a z nieba rozlega się głos Ojca. W tradycji egzegetycznej gołębica jest znakiem pokoju, łagodności i nowego początku - podobnie jak w opisie potopu, gdy przyniosła gałązkę oliwną Noemu.

W kontekście chrztu Jezusa symbolizuje namaszczenie do misji, duchową moc, która będzie towarzyszyć Mu w nauczaniu i uzdrawianiu. Głos Ojca - "To jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie" - stanowi natomiast uroczyste potwierdzenie Jego tożsamości.

W starożytnych kulturach Bliskiego Wschodu takie deklaracje były formą intronizacji, dlatego wielu biblistów interpretuje ten moment jako "publiczne ogłoszenie" Jezusa Mesjaszem. To wydarzenie w tradycji chrześcijańskiej uznaje się za publiczne objawienie Jego boskiej misji oraz początek działalności nauczycielskiej.

Tradycje Chrztu Pańskiego - zwyczaje, obrzędy i ich znaczenie

W centrum liturgii znajduje się uroczyste błogosławieństwo wody chrzcielnej, podczas którego kapłan wypowiada modlitwy nawiązujące do starożytnych praktyk Kościoła.

Wierni zabierają wodę do domów, traktując ją jako znak duchowej ochrony i odnowy. W wielu parafiach wciąż żywa pozostaje tradycja pokropienia świątyni oraz zgromadzonych, co ma przypominać o własnym chrzcie i o tym, że wspólnota - podobnie jak woda - powinna pozostawać źródłem życia, a nie jedynie rytuałem.

W niektórych regionach, zwłaszcza na południu kraju, rodziny przechowują wodę poświęconą w tym dniu przez cały rok, wierząc w jej szczególną moc. To echo dawnych przekonań, według których "wielka woda" miała chronić domostwo przed chorobami i nieszczęściami.

Antropolodzy kultury, m.in. prof. Katarzyna Kłosińska, zwracają uwagę, że takie praktyki pełnią funkcję "rytuałów pamięci", ponieważ pomagają zachować ciągłość tradycji.

Znacznie starsza tradycja związana z chrztem Jezusa wywodzi się z Kościołów wschodnich, gdzie od IV wieku świętowano je 6 stycznia razem z Epifanią, czyli Objawieniem Pańskim. W tamtejszej liturgii dzień ten nosi nazwę Jordanu i jest obchodzony z niezwykle sugestywnymi rytuałami - duchowni święcą wodę, często w naturalnych zbiornikach, a wierni zanurzają się w niej jako znak duchowego odrodzenia.

Ten gest jest traktowany jako forma modlitwy ciała - zanurzenie symbolizuje przejście ze starego życia do nowego. W Polsce nie praktykuje się tak radykalnych form, jednak sama idea "odnowienia" pozostaje wspólna.

W tradycji wschodniej woda poświęcona w święto Jordanu uchodzi za "niepsującą się", a wierni przechowują ją przez cały rok jako znak Bożej opieki.

Czy w Święto Chrztu Pańskiego trzeba iść do kościoła?

Uroczystość Chrztu Pańskiego, przypadająca w 2026 roku 11 stycznia, nie stanowi osobnego święta nakazanego, lecz wpisuje się w rytm zwykłej niedzieli. To oznacza, że obowiązek uczestnictwa w mszy wynika z faktu obchodzenia tego święta w niedzielę.

Kościół traktuje tę uroczystość jako zwieńczenie okresu Bożego Narodzenia, dlatego wierni, którzy regularnie uczestniczą w niedzielnej Eucharystii, w sposób naturalny biorą udział również w celebracji Chrztu Pańskiego.

W 2026 roku czytania liturgiczne obejmują m.in. fragment z Księgi Izajasza 42:1-7 oraz opis chrztu Jezusa z Ewangelii Mateusza 3:13-17, w którym rozlega się głos: "To jest Syn mój umiłowany, w którym mam upodobanie".

Warto zauważyć, że w przeciwieństwie do Objawienia Pańskiego, obchodzonego 6 stycznia i uznawanego za święto nakazane, dzień ten nie wiąże się z ustawowym wolnym od pracy. Mimo to dla wielu rodzin stanowi moment symbolicznego domknięcia świątecznego czasu - ostatni akord bożonarodzeniowej atmosfery, zanim liturgia przejdzie w tzw. okres zwykły.

