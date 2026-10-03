Spis treści: Kim był św. Franciszek z Asyżu? 4 października - Światowy Dzień Zwierząt Wyjątkowe msze święte - w wielu kościołach zwierzęta mile widziane Nie tylko msza święta, parafie wychodzą z pomocą dla zwierząt

Kim był św. Franciszek z Asyżu?

Giovanni Francesco di Pietro di Bernardone, czyli św. Franciszek, urodził się w 1182 r. w Asyżu w środkowych Włoszech. Od najmłodszych lat cenił poezję i muzykę oraz odznaczał się wysoką wrażliwością. W roku 1205 został pasowany na rycerza i wziął udział w wojnie toczonej pomiędzy Fryderykiem II a papieżem. Po tych wydarzeniach wrócił do Asyżu i postanowił wieść ubogie życie, oddając się modlitwie i pokucie.

Kluczowym momentem jego życia stało się usłyszane w kościele św. Damiana mistyczne wezwanie do odbudowy Kościoła. Wybór drogi Ewangelii doprowadził go do zerwania kontaktów z ojcem, kiedy na publicznym placu wyrzekł się ziemskiego majątku.

Początkowy zamiar fizycznej naprawy świątyń szybko przerodził się w misję duchowego odrodzenia wspólnoty chrześcijańskiej, targanej wewnętrznymi kryzysami. W 1209 roku papież Innocenty III oficjalnie zatwierdził spisaną przez niego prostą regułę zakonną, co dało początek zakonowi Braci Mniejszych.

Wizja św. Franciszka przyciągnęła mnóstwo osób, we współpracy ze św. Klarą zapoczątkował zakon klarysek, a dla osób świeckich stworzył tak zwane tercjarstwo. Franciszek zasłynął również jako żarliwy misjonarz, czego dowodem była wyprawa do Egiptu w 1219 roku i spotkanie z sułtanem Melek-el-Kamelem.

4 października - Światowy Dzień Zwierząt

W 1223 roku dał początek tradycji jasełek i nowożytnemu teatrowi. Rok później w Alvernii został pierwszym dokumentowanym stygmatykiem w dziejach Kościoła. Wyjątkowy był także stosunek św. Franciszka do zwierząt, który opierał się na głębokim przekonaniu, że każde stworzenie jest dziełem Boga i posiada własną godność. Nazywał je swoimi "braćmi" i "siostrami". Zamiast przedmiotowego traktowania, ukazywał wrażliwość i szacunek.

Opowieści o jego życiu podkreślają unikalną zdolność komunikacji ze światem przyrody, m.in. głosił kazania do ptaków, wzywając je do dziękczynienia Bogu oraz ugłaskał groźnego wilka z Gubbio, zawierając między nim a mieszkańcami miasta pakt pokoju. Ta postawa uczyniła go oficjalnym patronem ekologów i ochrony środowiska, a dzień jego wspomnienia, przypadający na 4 października, obchodzony jest jako Światowy Dzień Zwierząt.

Św. Franciszek z Asyżu zmarł 3 października 1226 roku w rodzinnym mieście w wieku 45 lat, a dwa lata później został kanonizowany.

Wyjątkowe msze święte - w wielu kościołach zwierzęta mile widziane

Z okazji wspomnienia św. Franciszka w wielu parafiach organizowane są wyjątkowe msze święte, podczas których wierni mogą pojawić się ze swoimi pupilami - psami, kotami, królikami, czy innymi zwierzętami domowymi.

Nabożeństwa te często odbywają się na świeżym powietrzu, w ogólnodostępnych ogrodach parafialnych lub na placach przy kościołach i szkołach noszących imię świętego, co nawiązuje do jego wrażliwości i szacunku wobec przyrody.

Takie msze odbędą się m.in. w Krakowie, gdzie 4 października 2026 roku o godz. 14 w ogrodzie parafii Świętego Krzyża obędzie się wyjątkowe nabożeństwo. Wiernych do przyjścia z pupilami zachęca również parafia w Pogorzycach. Zwierzęta są też mile widziane w katedrze św. Mikołaja w Kaliszu.

Nie tylko msza święta, parafie wychodzą z pomocą dla zwierząt

Poza samą modlitwą w intencji opiekunów i ich pupili, obchodom dnia św. Franciszka towarzyszy również akcent charytatywny i edukacyjny. W wielu miejscach wydarzenia te stają się okazją do niesienia realnej pomocy w szczególności bezdomnym zwierzętom. Przykładowo, podczas mszy w Pogorzycach środki zebrane z tacy trafią bezpośrednio na wsparcie lokalnego schroniska.

Podczas niektórych mszy wierni mogą również liczyć na inne atrakcje, takie jak chociażby koncerty czy warsztaty dla dzieci. Najpopularniejsza tego typu msza jest od lat organizowana w Krakowie, ale coraz więcej parafii dołącza do tej tradycji, sprawiając, że 4 października na mszę mogą przyjść wierni ze swoimi pupilami.



