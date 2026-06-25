Spis treści: Historia niezwykłej ikony Co przedstawia ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy? Dlaczego wierni modlą się do Matki Bożej Nieustającej Pomocy? Jak kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy dotarł do Polski? Matki Bożej Nieustającej Pomocy - 27 czerwca

Określenie "Nieustająca Pomoc" należy do najstarszych tytułów odnoszonych do Maryi. Podkreśla ono przekonanie wiernych, że Matka Jezusa nieustannie wstawia się za ludźmi i towarzyszy im w codziennych trudnościach.

Z tym wezwaniem związana jest słynna ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy, która od stuleci znajduje się w Rzymie. Wizerunek ten jest jednym z najbardziej rozpowszechnionych obrazów maryjnych na świecie i można go spotkać w kościołach na wszystkich kontynentach.

Historia niezwykłej ikony

Pochodzenie obrazu do dziś nie zostało jednoznacznie wyjaśnione. Badacze wskazują, że ikona mogła powstać między IX a XV wiekiem w kręgu sztuki bizantyjskiej. Wiadomo natomiast, że już pod koniec XV wieku była otaczana szczególną czcią w Rzymie.

Przez wiele lat obraz znajdował się w kościele św. Mateusza. Burzliwe dzieje Europy sprawiły jednak, że wizerunek na pewien czas został niemal zapomniany. Dopiero w XIX wieku redemptoryści podjęli starania o jego odnalezienie i ponowne udostępnienie wiernym.

Przełomowym momentem okazała się decyzja papieża Piusa IX, który zgodził się przekazać ikonę redemptorystom. Miał przy tym wypowiedzieć słowa zachęcające zakonników, aby uczynili ten obraz znanym na całym świecie. Dzięki ich działalności kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy szybko zaczął rozprzestrzeniać się poza Włochy.

Co przedstawia ikona Matki Bożej Nieustającej Pomocy?

Obraz nie jest jedynie dziełem sztuki. Każdy jego element ma głębokie znaczenie religijne.

W centrum znajduje się Maryja trzymająca na rękach Dzieciątko Jezus . Obok widoczni są archaniołowie Michał i Gabriel, którzy ukazują symbole przyszłej męki Chrystusa. Na ikonie można dostrzec między innymi krzyż, gwoździe, włócznię i gąbkę nasączoną octem.

Charakterystycznym elementem jest także gest Maryi. Jej dłoń wskazuje na Jezusa, podkreślając, że to On jest drogą prowadzącą do zbawienia. W tradycji ikon taki typ przedstawienia określany jest mianem "Hodegetrii", czyli Tej, która wskazuje drogę.

Dlaczego wierni modlą się do Matki Bożej Nieustającej Pomocy?

Maryja jest dla chrześcijan wzorem zaufania Bogu i symbolem macierzyńskiej troski. Wierni zwracają się do niej z prośbami o pomoc w codziennych sprawach, zdrowie, pokój w rodzinie czy siłę do pokonywania trudności.

W wielu parafiach szczególną popularnością cieszy się nowenna do Matki Bożej Nieustającej Pomocy. Nabożeństwo to odprawiane jest regularnie przez cały rok i gromadzi osoby powierzające Maryi swoje troski, intencje i podziękowania.

Nieprzypadkowo właśnie słowo "nieustająca" stało się częścią tego wezwania. Dla wierzących oznacza ono przekonanie, że opieka Maryi nie jest ograniczona czasem ani miejscem.

Jak kult Matki Bożej Nieustającej Pomocy dotarł do Polski?

Rozwój nabożeństwa w naszym kraju związany jest przede wszystkim z działalnością redemptorystów. To oni przywozili kopie rzymskiej ikony do swoich kościołów i sanktuariów, popularyzując modlitwę przed tym wizerunkiem.

Z czasem obraz Matki Bożej Nieustającej Pomocy zaczął pojawiać się również w parafiach prowadzonych przez inne zgromadzenia zakonne oraz duchowieństwo diecezjalne. Dziś trudno znaleźć region Polski, w którym nie byłoby kościoła lub kaplicy z tym wizerunkiem.

W wielu domach wierzących można również spotkać niewielkie reprodukcje ikony, które przypominają o codziennej modlitwie i zawierzeniu Matce Bożej.

Matki Bożej Nieustającej Pomocy - 27 czerwca

Początkowo wspomnienie Matki Bożej Nieustającej Pomocy obchodzono w innym terminie. Z biegiem lat data została jednak zmieniona i ostatecznie ustanowiono dzień 27 czerwca jako liturgiczne wspomnienie związane z tym tytułem Maryi.

W wielu kościołach tego dnia odprawiane są uroczyste msze święte, nowenny oraz nabożeństwa maryjne. Wierni szczególnie licznie uczestniczą w modlitwach, powierzając Matce Bożej swoje rodziny, pracę, zdrowie i przyszłość.

W świecie pełnym niepewności, pośpiechu i codziennych problemów wielu ludzi nadal odnajduje w tym wizerunku źródło pokoju i duchowego wsparcia.





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