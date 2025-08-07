Urodzony około 225 roku w Hiszpanii Wawrzyniec, choć zamożny, już od młodości wykazywał wyjątkową pobożność. Przebywając w dzisiejszej Saragossie spotkał Sykstusa, który nauczał tam wiernych. To przypadkowe spotkanie było początkiem wspólnej duchowej działalności. Wawrzyniec stał się wiernym uczniem Sykstusa, a niedługo później wyruszył za przyszłym papieżem do Rzymu. Dzięki swojej pobożności i pracowitości szybko zyskał zaufanie innych duchownych.

Św. Wawrzyniec. Od ucznia do archidiakona

Gdy Sykstus został papieżem, mianował Wawrzyńca archidiakonem Rzymu. Było to stanowisko o ogromnym znaczeniu, dzięki któremu stał się prawą ręką papieża i od tej chwili był odpowiedzialny za zarządzanie dobrami Kościoła.

W obliczu zagrożenia ze strony cesarza, często zmuszony był do działania w ukryciu i pod ciągłą groźbą śmierci. Z niezwykłą odwagą dbał o to, by wspólnota miała środki do przetrwania, chroniąc jej zasoby przed konfiskatą i wspierając ubogich.

Wyjątkowy dzień w Kościele. "Oto są prawdziwe skarby"

W 258 roku, w szczycie prześladowań chrześcijan, cesarz Walerian wydał edykt nakazujący egzekucję duchownych i konfiskatę majątków. Zaledwie cztery dni po ścięciu papieża Sykstusa II, Wawrzyniec, jako główny zarządca dóbr kościelnych, został wezwany przed prefekta Rzymu.

Spodziewając się złota i klejnotów, zażądał od duchownego "skarbów Kościoła". Wawrzyniec poprosił o trzy dni na spełnienie żądania. Nie ukrył on jednak majątku, a rozdał go najbardziej potrzebującym wiernym. Po upłynięciu wyznaczonego czasu, stawił się ponownie przed prefektem. Zamiast skarbów, przyprowadził ze sobą rzesze ubogich i niewidomych, mówiąc odważnie: "Oto są prawdziwe skarby Kościoła!".

Prefekt, odbierając jego zachowanie jako przejaw buntu, skazał Wawrzyńca na tortury. Mimo niewyobrażalnego cierpienia, duchowny odmówił wyrzeczenia się wiary. Zginął 10 sierpnia 258 roku. Zgodnie z tradycją został spalony żywcem na rozżarzonej kracie. Legenda głosi, że w obliczu śmierci zachował niezwykły spokój, a nawet miał powiedzieć "Widzisz, że ciało moje jest już dosyć przypieczone. Obróć je teraz na drugą stronę!".

Dziedzictwo świętego Wawrzyńca

W Kościele Katolickim wspomnienia Świętego Wawrzyńca obchodzone jest 10 sierpnia. Ten wyjątkowy dzień ma rangę święta, a w wielu parafiach i diecezjach organizowane są uroczyste msze święte. W niektórych miejscach odbywają się również lokalne festyny i procesje. To również dzień, w którym często organizowane są akcje charytatywne i zbiórki na rzecz potrzebujących, które są nawiązaniem do działalności świętego.

Święty Wawrzyniec uznawany jest za patrona wielu grup: ubogich, piekarzy, kucharzy, bibliotekarzy, archiwistów, strażaków, ratowników górskich i przewodników sudeckich.

Wzywa się go również w obliczu pożarów i chorób reumatycznych. W sztuce przedstawiany jest jako młody diakon, często z palmą męczeństwa, Ewangeliarzem, sakiewką. Najczęściej jednak możemy zobaczyć go z rusztem, który symbolizuje jego tragiczną śmierć.

