Spis treści: 18 października. Jakie jest hasło Niedzieli Misyjnej 2026? Co dzieje się w kościołach w Niedzielę Misyjną? Czy w misje można włączyć się bez wyjazdu za granicę?

Światowy Dzień Misyjny przypada co roku w przedostatnią niedzielę października. W 2026 roku jest to 18 października. Papież Pius XI ustanowił to święto 14 kwietnia 1926 roku, odpowiadając na prośbę o wyznaczenie wspólnego dla całego Kościoła dnia modlitwy i wsparcia misji.

W Polsce przyjęła się nazwa Niedziela Misyjna. Rozpoczyna ona również Tydzień Misyjny, podczas którego temat misji pozostaje obecny w modlitwie i życiu parafii.

Setna rocznica skłania do pytania, czym właściwie są misje. Najczęściej kojarzą się z księżmi, siostrami zakonnymi i osobami świeckimi wyjeżdżającymi do odległych krajów. W komunikacie przygotowanym na tegoroczne obchody Komisja Konferencji Episkopatu Polski ds. Misji przypomina jednak, że misyjność Kościoła dotyczy wszystkich ochrzczonych. Obejmuje zarówno pracę misjonarzy, jak i świadectwo wiary dawane w codziennym życiu.

18 października. Jakie jest hasło Niedzieli Misyjnej 2026?

Hasło setnego Światowego Dnia Misyjnego brzmi "Jedno w Chrystusie, zjednoczeni w misji". Wybrał je papież Leon XIV. W przesłaniu na ten dzień zwraca uwagę na potrzebę współpracy między wspólnotami oraz na to, że działalność misyjna wyrasta ze wspólnej wiary.

Do tego samego wątku nawiązują autorzy polskiego komunikatu: bp Jan Piotrowski, przewodniczący Komisji KEP ds. Misji, oraz ks. Maciej Będziński, dyrektor krajowy Papieskich Dzieł Misyjnych w Polsce.

Podkreślają oni, że misji nie należy sprowadzać do sprawnego organizowania pomocy. Jej źródłem jest wiara, którą człowiek dzieli się z innymi słowem i działaniem.

Co dzieje się w kościołach w Niedzielę Misyjną?

To dzień modlitwy za ewangelizację i ludzi pracujących na misjach. W komunikacie KEP wskazano, że kapłani sprawują Eucharystię według formularza "O ewangelizację ludów", a osoby chore mogą ofiarować swoje cierpienie w intencji misji. Wierni wspierają misjonarzy także poprzez ofiary składane podczas mszy świętych.

Zbiórka ma wymiar ogólnoświatowy. Ofiary z Niedzieli Misyjnej tworzą Fundusz Solidarności Misyjnej, który służy wspieraniu wspólnot w miejscach o ograniczonych środkach.

Jak wyjaśnia KEP, dzięki temu mieszkańcy mogą między innymi korzystać ze świątyń oraz z bezpłatnej edukacji. Sens funduszu polega na tym, że w pomoc włączają się parafie z różnych części świata, a wsparcie trafia tam, gdzie potrzeby są największe.

Czy w misje można włączyć się bez wyjazdu za granicę?

Tak - i właśnie na to mocno zwraca uwagę tegoroczny komunikat. Autorzy piszą o rodzicach i wychowawcach przekazujących wiarę dzieciom, o osobach modlących się za misjonarzy oraz o wiernych wspierających ich działalność finansowo.

Zachęcają też młodych do zainteresowania się wolontariatem misyjnym, zaznaczając, że przygotowanie do takiego wyjazdu zaczyna się od własnego życia duchowego.

Niedziela Misyjna nie jest więc jedynie coroczną zbiórką. 18 października 2026 roku Kościół będzie świętować sto lat wspólnej modlitwy i solidarności z misjami, a zarazem przypominać, że troska o innych może przybierać różne formy: od pracy w terenie, przez modlitwę i darowiznę, po codzienne świadectwo w domu i najbliższym otoczeniu.



