Spis treści: 31 lipca 2026. Wspomnienie św. Ignacego Loyoli, prezbitera Szczególny wymiar obchodów w 2026 roku w Polsce Z czego zasłynął Ignacy Loyola? Jakie są zasady św. Ignacego Loyoli? Obchody wspomnienia św. Ignacego Loyoli w Polsce i na świecie

Święty Ignacy Loyola jest patronem żołnierzy, rekolekcji i osób odprawiających ćwiczenia duchowe. W polskiej tradycji jezuickiej wzywa się go również jako opiekuna kobiet oczekujących narodzin dziecka.

31 lipca 2026. Wspomnienie św. Ignacego Loyoli, prezbitera

W piątek 31 lipca 2026 roku Kościół katolicki obchodzi wspomnienie św. Ignacego z Loyoli, prezbitera i założyciela Towarzystwa Jezusowego. Jest to wspomnienie obowiązkowe, a w liturgii stosuje się biały kolor szat, które symbolizują świętość i duchowe zwycięstwo. Data wiąże się z ostatnim dniem życia świętego. Ignacy Loyola zmarł 31 lipca 1556 roku w Rzymie, mając 65 lat.

Dla jezuitów jest to jedna z najważniejszych uroczystości w roku. Przygotowania rozpoczynają się już 22 lipca wraz z dziewięciodniową nowenną. W kościołach i ośrodkach prowadzonych przez zakon odbywają się msze, nabożeństwa oraz spotkania przybliżające duchowość ignacjańską.

Ze względu na to, że tegoroczne wspomnienie przypada w piątek, katolików w Polsce co do zasady obowiązuje wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Wyjątek może wynikać między innymi z dyspensy udzielonej przez właściwą władzę kościelną.

Szczególny wymiar obchodów w 2026 roku w Polsce

Obchody w 2026 roku zyskują w Polsce szczególny wymiar. Prowincja Wielkopolsko-Mazowiecka Towarzystwa Jezusowego świętuje stulecie powstania. Utworzono ją 15 sierpnia 1926 roku, gdy dotychczasową Prowincję Polską podzielono na dwie odrębne jednostki zakonne.

Rok jubileuszowy rozpoczął się 3 stycznia 2026 roku i obejmuje wydarzenia religijne, edukacyjne oraz historyczne. Wspomnienie założyciela jezuitów będzie jednym z najważniejszych momentów tych obchodów, zaledwie dwa tygodnie przed setną rocznicą podziału prowincji.

Z czego zasłynął Ignacy Loyola?

Święty Ignacy Loyola zasłynął przede wszystkim jako autor "Ćwiczeń duchowych", zatwierdzonych przez papieża Pawła III w 1548 roku. To przewodnik po modlitwie, pracy nad sobą i podejmowaniu życiowych decyzji.

Program składa się z czterech etapów, tradycyjnie nazywanych tygodniami. Pełne rekolekcje trwają około 30 dni, lecz prowadzi się również sesje ośmiodniowe oraz rekolekcje w życiu codziennym, które można łączyć z pracą i obowiązkami rodzinnymi.

Ignacy był również głównym założycielem Towarzystwa Jezusowego, zatwierdzonego przez Pawła III w 1540 roku. Jezuici połączyli działalność duszpasterską z edukacją, nauką, misjami oraz pomocą społeczną.

Według danych zakonu przywołanych w 2025 roku Towarzystwo Jezusowe skupiało ponad 13 tys. księży i braci. Prowadzone przez jezuitów szkoły, uczelnie, parafie i ośrodki rekolekcyjne działają dziś na wielu kontynentach. Dziedzictwo Ignacego wykroczyło więc daleko poza mury klasztorów i wpłynęło także na europejski model kształcenia.

Drugim ważnym osiągnięciem Ignacego była metoda rozeznawania duchowego. Uczył, aby przed podjęciem decyzji przyjrzeć się własnym pragnieniom, emocjom i pobudkom, a następnie ocenić ich długofalowe skutki. Chwilowy entuzjazm mógł prowadzić na manowce, natomiast wewnętrzny pokój, większa odpowiedzialność i gotowość do służby wskazywały właściwy kierunek. Z tego podejścia wyrósł także codzienny Examen, czyli krótki przegląd wydarzeń, reakcji i wyborów z minionego dnia.

Jakie są zasady św. Ignacego Loyoli?

Zasady św. Ignacego Loyoli opierają się na uważnym przeżywaniu codzienności i świadomym podejmowaniu decyzji. Ważne miejsce zajmuje szukanie obecności Boga w pracy, odpoczynku, relacjach oraz zwyczajnych obowiązkach.

Rozeznawanie pomaga rozpoznać własne motywacje i ocenić, dokąd prowadzą konkretne wybory. Z kolei łacińskie magis oznacza dążenie do większego dobra, a nie wykonywanie coraz większej liczby zadań. Z tą zasadą łączy się cura personalis, czyli troska o całego człowieka - jego rozwój duchowy, emocje, zdrowie, potrzeby i relacje z innymi.

Najprostszym sposobem wykorzystania tych zasad jest Examen, nazywany ignacjańskim rachunkiem sumienia. Zwykle zajmuje kilka lub kilkanaście minut. Najpierw człowiek wycisza się i zauważa powody do wdzięczności, później przypomina sobie wydarzenia dnia, przygląda się swoim reakcjom i rozpoznaje chwile, w których postąpił dobrze albo kogoś zawiódł. Na końcu prosi Boga o pomoc i zastanawia się, jak chce przeżyć kolejny dzień.

Obchody wspomnienia św. Ignacego Loyoli w Polsce i na świecie

W Polsce wspomnienie św. Ignacego Loyoli najuroczyściej obchodzą jezuickie parafie, sanktuaria i domy rekolekcyjne. Wierni uczestniczą w mszach oraz nabożeństwach, a w części kościołów praktykowane jest błogosławieństwo wody św. Ignacego.

To sakramentalium, czyli znak religijny związany z modlitwą Kościoła, nie preparat o działaniu leczniczym. Wielowiekowa tradycja łączy tę wodę zwłaszcza z modlitwą za kobiety oczekujące narodzin dziecka. Obrzęd jest znany między innymi w sanktuarium Matki Bożej Łaskawej przy ulicy Świętojańskiej w Warszawie, prowadzonym przez jezuitów.

Światowym centrum obchodów jest rzymski kościół Il Gesù, w którym znajduje się grób założyciela Towarzystwa Jezusowego. Dla jezuitów 31 lipca jest dniem wspólnej modlitwy, podsumowania dotychczasowej działalności i odnowienia gotowości do służby.

Ważnym punktem na mapie pozostaje też Manresa w Hiszpanii, związana z duchową przemianą Ignacego i powstaniem "Ćwiczeń duchowych. Latem 2026 roku tamtejsze międzynarodowe centrum przy Grocie św. Ignacego prowadzi rekolekcje ośmiodniowe i trzydziestodniowe, a także programy modlitwy, ciszy i rozeznawania.





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