Spis treści: Tydzień św. Krzysztofa 2026 potrwa od 19 do 26 lipca Biskup apeluje do kierowców. Chodzi nie tylko o poświęcenie samochodu "1 grosz za 1 kilometr". W ten sposób kierowcy mogą pomóc misjonarzom

MIVA Polska organizuje Tydzień św. Krzysztofa i zbiórkę dla misjonarzy od 2000 roku. W ciągu pierwszych 25 lat działalności stowarzyszenie zrealizowało 1525 projektów i przekazało na misyjne środki transportu około 60 mln zł.

Pomoc pozwoliła kupić m.in. około tysiąca samochodów, 25 ambulansów, 40 busów i minibusów, ponad 400 motocykli, 3,5 tys. rowerów oraz 2,3 tys. wózków inwalidzkich. Obecnie w 99 krajach pracuje 1617 polskich misjonarzy i misjonarek, dla których możliwość dotarcia do potrzebujących często zależy właśnie od sprawnego pojazdu.

Tydzień św. Krzysztofa 2026 potrwa od 19 do 26 lipca

Tegoroczny Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa odbędzie się w dniach 19-26 lipca 2026 roku pod hasłem "Uczniowie-misjonarze światłem świata na drogach".

Nawiązuje ono do programu duszpasterskiego Kościoła katolickiego w Polsce na rok 2025/2026. Wierni będą modlić się za kierowców, pasażerów, pieszych, rowerzystów, motocyklistów oraz wszystkich wyruszających w bliższe i dalsze podróże. Ważną częścią obchodów będzie błogosławieństwo kierowców i pojazdów, organizowane w parafiach w całym kraju.

Główne uroczystości inaugurujące Tydzień św. Krzysztofa odbędą się w niedzielę 19 lipca w Sanktuarium św. Jana Pawła II w Radzyminie. Mszy świętej o godz. 13.00, odprawianej w intencji kierowców i dobroczyńców MIVA Polska, będzie przewodniczył bp Marek Ochlak OMI, biskup diecezji Fenoarivo Atsinanana na Madagaskarze.

Misjonarze wygłoszą homilie podczas wszystkich niedzielnych mszy, zaplanowanych o godz. 7.00, 9.00, 11.00, 13.00 i 19.00. Po każdej z nich odbędzie się poświęcenie pojazdów oraz błogosławieństwo kierowców.

Ogólnopolskie obchody zakończą się 26 lipca podczas Rodzinnego Festynu Misyjnego w Bazylice Grobu Bożego w Miechowie. Samo wspomnienie św. Krzysztofa przypada 25 lipca. Jego imię wywodzi się od greckiego słowa Christophoros, oznaczającego "niosącego Chrystusa".

Według chrześcijańskiej tradycji pomagał on podróżnym przeprawiać się przez niebezpieczną rzekę, a pewnego dnia przeniósł na ramionach Dzieciątko Jezus. Z tego powodu został patronem podróżnych, a wraz z rozwojem motoryzacji także kierowców.

Biskup apeluje do kierowców. Chodzi nie tylko o poświęcenie samochodu

Przewodniczący Komisji Konferencji Episkopatu Polski ds. Misji bp Jan Piotrowski podkreślił, że tegoroczne obchody nie mogą ograniczać się do religijnego obrzędu i poświęcenia samochodu. "Bycie światłem na drogach" ma oznaczać przede wszystkim szacunek dla innych uczestników ruchu, życzliwość, przestrzeganie przepisów oraz rezygnację z zachowań mogących prowadzić do tragedii.

Hierarcha zwrócił uwagę, że odpowiedzialna jazda i kultura drogowa są konkretnymi formami troski o życie drugiego człowieka.

Apel biskupa zyskuje szczególne znaczenie w świetle najnowszych danych. W 2025 roku na polskich drogach doszło do 20 925 wypadków, w których zginęło 1660 osób, a kolejnych 24 590 zostało rannych.

Mimo że liczba ofiar śmiertelnych spadła o 12,4 proc. w porównaniu z 2024 rokiem, bilans nadal oznacza średnio ponad cztery zabite osoby dziennie. Aż 19 195 wypadków, czyli blisko 92 proc. wszystkich takich zdarzeń, powstało z winy kierujących.

Policja ujawniła w ubiegłym roku 92 532 kierujących pod wpływem alkoholu. Nietrzeźwi kierowcy spowodowali 1174 wypadki, w których zginęło 137 osób. Funkcjonariusze zatrzymali również 77 875 praw jazdy, w tym ponad 24 tys. za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km/h w obszarze zabudowanym. Te dane wyraźnie pokazują, dlaczego organizatorzy Tygodnia św. Krzysztofa łączą modlitwę o bezpieczną podróż z wezwaniem do rozwagi, trzeźwości i przestrzegania zasad ruchu drogowego.

"1 grosz za 1 kilometr". W ten sposób kierowcy mogą pomóc misjonarzom

Obchodom będzie towarzyszyć "Akcja św. Krzysztof - 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy". Jej zasada jest prosta. Kierowca może obliczyć liczbę bezpiecznie pokonanych kilometrów i za każdy z nich przekazać symboliczny grosz na środki transportu dla misjonarzy.

Przy 1000 kilometrów darowizna wyniesie 10 zł, przy 10 tys. kilometrów - 100 zł. Ofiary można składać podczas parafialnych zbiórek organizowanych przy poświęceniu pojazdów, a także bezpośrednio i przez internet. W 2026 roku organizatorzy udostępnili również możliwość przekazywania darowizn za pomocą BLIK-a.

Za pozornie niewielkimi wpłatami stoją konkretne wyniki. W 2025 roku MIVA Polska zrealizowała 130 projektów w 34 krajach, pomagając sfinansować łącznie 1112 środków transportu i mobilności. Wśród nich znalazło się:

61 samochodów osobowych i terenowych;

7 minibusów;

autobus dla szkoły integracyjnej w Demokratycznej Republice Konga;

2 ambulanse;

23 motocykle;

267 rowerów;

dwie łodzie z silnikami;

749 wózków dla osób z niepełnosprawnościami.

Na realizację projektów MIVA Polska przekazała 1 mln 731 tys. 237 euro, a ich całkowita wartość sięgnęła 2 mln 722 tys. 232 euro.

Pieniądze zebrane w polskich diecezjach w ramach akcji w 2025 roku wyniosły 5 mln 237 tys. 436 zł, czyli o ponad 255 tys. zł więcej niż rok wcześniej. Największą kwotę przekazała archidiecezja krakowska - ponad 600 tys. zł. W dalszej kolejności znalazły się diecezja tarnowska z wynikiem przekraczającym 397 tys. zł oraz archidiecezja poznańska, która zebrała ponad 263 tys. zł.

Dla misjonarzy samochód terenowy, motocykl czy łódź stanowi podstawowe narzędzie pracy. Pojazdy umożliwiają docieranie do osad oddalonych o wiele kilometrów od głównych dróg, przewożenie chorych do szpitali, dostarczanie żywności i leków oraz transport dzieci do szkół. Ambulanse sfinansowane w 2025 roku trafiły do parafialnego centrum zdrowia w San Ramón w Boliwii oraz do szpitala w Kolwezi w Demokratycznej Republice Konga.





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