Ważny dzień w kalendarzu Kościoła tuż po 1 stycznia. Na czele dwie szczególne postaci

Obaj święci żyli w IV wieku naszej ery. Znali się i przyjaźnili. Razem żyli jako pustelnicy. Obaj poświęcili się życiu duchownemu i teologii. Zarówno Bazyli, jak i Grzegorz mają duże zasługi dla rozwoju myśli chrześcijańskiej. Do dziś postaci te są niezwykle ważne w Kościele katolickim i prawosławnym. Ich wspomnienie przypada na 2 stycznia. W tym dniu duchowni i wierni wspominają życie obu biskupów i ich zasługi dla Kościoła.

Uczestnictwo w mszy świętej poświęconej biskupom nie jest obowiązkowe. Wyjątkiem jest sytuacja, w której 2 stycznia wypada w niedzielę.

2 stycznia. Kim był św. Bazyli Wielki?

Święty Bazyli urodził się w roku 330 w Cezarei Kapadockiej. Nauki pobierał w Konstantynopolu i Atenach. W 358 roku przyjął chrzest. W latach 357-359 odbył podróż po największych ośrodkach życia pustelniczego w Egipcie, Mezopotamii, Syrii i Palestynie.

Po powrocie do ojczyzny prowadził życie pustelnicze. W tym czasie powstały pierwsze zapiski do najważniejszych jego dzieł "Moralii" i "Asceticonu" będącymi podstawą przyszłej reguły bazyliańskiej. W przyszłości miała odegrać ważną rolę w rozwoju życia zakonnego na Wschodzie.

W 370 roku został wybrany na arcybiskupa Cezarei. W czasie swojej służby walczył z herezją ariańską i zbudował na przedmieściach Cezarei tzw. Bazyliada - kompleks budynków przeznaczonych dla biednych i podróżujących, w których mogli odnaleźć pomoc i opiekę.

Św. Bazylii jest ceniony zarówno w Kościele katolickim, jak i prawosławnym. Do jego największych zasług zalicza się m.in. stworzenie pierwszej reguły zakonnej (reguła bazyliańska), w której podkreślano życie wspólnotowe, modlitwę, pracę i posłuszeństwo, rozwój nauki o Trójcy Świętej, czy walkę z arianami oraz przeciwnikami Ducha Świętego.

2 stycznia. Kim był Grzegorz z Nazjanzu?

Św. Grzegorz urodził się w 329 lub 330 roku w Nazjanzie. Pobierał naukę m.in. w Cezarei Kapadockiej i Cezarei Palestyńskiej. W 358 przyjął chrzest i kontynuował naukę w Atenach wraz ze św. Bazylim. Po powrocie do ojczyzny przyjął święcenia kapłańskie z rąk ojca.

Św. Grzegorz pragnął życia pustelniczego, więc dołączył do św. Bazylego w pustelni w Neocezarei w Poncie. Na prośbę ojca powrócił jednak do domu i zarządzał rodzinną diecezją. Przez pewien czas był biskupem w Sasimie, a następnie został metropolitą Konstantynopola i pierwszym patriarchą Konstantynopola. Zrzekł się jednak tego tytułu i udał się do Karbala Arianzos, gdzie oddał się kontemplacji i pracy pisarskiej.

Święty Grzegorz z Nazjanzu jest cenionym teologiem, humanistą i poetą. Pozostawił po sobie wiele wybitnych dzieł literackich będących arcydziełami teologii i retoryki. Wiele swoich kazań i pism poświęcił Trójcy Świętej. Do dziś zachowało się ok. 45 jego kazań, 245 listów i 507 utworów poetyckich, w których opiewa tajemnice wiary, osobiste przeżycia, czy wydarzenia współczesne. Jest patronem studentów, bazylianów i poetów.

