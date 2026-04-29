Papież Leon XIV podczas środowej audiencji generalnej w Watykanie skierował szczególne słowa do Polaków.

W rocznicę wyzwolenia niemieckiego nazistowskiego obozu koncentracyjnego w Dachau wezwał do pamięci o duchownych, którzy zginęli w czasie II wojny światowej. Podkreślił, że ich świadectwo pozostaje ważne także dla współczesnych, zwłaszcza młodych ludzi.

Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego. Papież zwrócił się do Polaków

Zwracając się do wiernych z Polski, Leon XIV nawiązał do obchodzonego Dnia Męczeństwa Duchowieństwa Polskiego w czasie II wojny światowej. Papież apelował o modlitwę za duchownych, którzy byli ofiarami totalitaryzmów XX wieku.

- Przyzywajcie wstawiennictwa biskupów, kapłanów i kleryków, męczenników totalitaryzmów XX wieku. Niech orędują szczególnie za młodymi, by odważnie odpowiadali na Boże wezwanie - powiedział.

Papież podkreślił, że pamięć o świadkach wiary nie powinna ograniczać się wyłącznie do historycznych wspomnień. Według niego ich postawa może być dziś źródłem duchowej siły i inspiracją dla kolejnych pokoleń.

Obóz koncentracyjny w Dachau Concentration Camp był jednym z pierwszych nazistowskich obozów utworzonych przez III Rzeszę. Trafiło tam ponad 2700 księży, z czego większość stanowili Polacy. Wielu z nich zginęło z powodu głodu, chorób, eksperymentów medycznych oraz brutalnego traktowania.

W audiencji na Placu Świętego Piotra uczestniczyło około tysiąca pielgrzymów z Polski. Do Watykanu przyjechały grupy m.in. z Gniezna, Sieradza, Włocławka, Szczecina i archidiecezji katowickiej. Obecni byli również członkowie zespołu pieśni i tańca "Rzeszowiacy", który śpiewał podczas spotkania z papieżem.

Watykan. Leon XIV podsumował podróż do Afryki

Podczas audiencji Leon XIV mówił także o swojej niedawnej pielgrzymce do Afryki, obejmującej Algerię, Camerun, Angolę i Gwineę Równikową. Jak zaznaczył, od początku pontyfikatu chciał odwiedzić ten kontynent.

- Dziękuję Panu, że pozwolił mi ją odbyć jako pasterzowi, aby spotkać i umocnić lud Boży, a także przeżyć ją jako przesłanie pokoju w momencie historycznym naznaczonym wojnami oraz poważnymi i częstymi naruszeniami prawa międzynarodowego - powiedział papież.

Leon XIV apelował również do społeczności międzynarodowej o odejście od postaw neokolonialnych i większą współpracę z państwami afrykańskimi. Wspominał też poruszające spotkanie z więźniami w mieście Bata w Gwinei Równikowej, którzy modlili się razem z nim podczas ulewnego deszczu.

Źródło: Vatican News

