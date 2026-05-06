Spis treści: Rocznica wyboru papieża Leona XIV. Watykan podał szczegóły Leon XIV - pierwszy papież z USA

Rocznica wyboru Ojca Świętego przypada na 8 maja. Informacja o obchodach pierwszej rocznicy wyboru papieża Leo XIV znalazła się w kalendarzu liturgicznym opublikowanym przez Mistrza Papieskich Ceremonii Liturgicznych.

Dokument obejmuje papieskie celebracje od kwietnia do lipca 2026 roku i zawiera podstawowe informacje o planowanych wydarzeniach.

Rocznica wyboru papieża Leona XIV. Watykan podał szczegóły

W tym ważnym dla siebie i Kościoła dniu Ojciec Święty nie pozostanie w Watykanie, lecz odbędzie wizytę duszpasterską. Zgodnie z oficjalnym komunikatem papież Leon XIV tego dnia uda się do Pompejów i Neapolu.

Papież Leon XIV swoją rocznicę pontyfikatu będzie świętował w Sanktuarium Matki Bożej Różańcowej w Pompejach. Tam ma przewodniczyć mszy świętej przed obrazem Matki Bożej Pompejańskiej.

Odmówi też suplikację, czyli modlitwę błagalną. To pieśń pokutna śpiewana w chwilach nieszczęść, klęsk i wojen.

Wizytę pasterską w Pompejach papież połączy z odwiedzinami w pobliskim Neapolu. Późnej Leon XIV wróci do Watykanu.

Leon XIV - pierwszy papież z USA

Leon XIV (Robert Francis Prevost OSA) został wybrany na następcę św. Piotra 8 maja w 2025 roku. Zastąpił na tym stanowisku zmarłego papieża Franciszka. Jest zakonnikiem Zakonu Świętego Augustyna.

To pierwszy papież w historii, który pochodzi z USA. Urodził się w Chicago w wielokulturowej rodzinie.

Przed wyborem na Stolicę Piotrową pełnił funkcję przełożonego generalnego augustianów i był zaangażowany w działalność misjonarską, między innymi w Peru.

Źródło; vaticannews.va

