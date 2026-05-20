Spis treści: Pielgrzymka z walizką. Relikwie i symbolika 4 lipca 2026. Wyjątkowa intencja pielgrzymów Kto może wziąć udział w pieszym szlaku? Jak się zapisać i ile to kosztuje?

Pielgrzymka ma nawiązywać do drogi, którą w XVI wieku przeszedł św. Stanisław Kostka. Wtedy święty ruszył pieszo z Wiednia do Rzymu, by wstąpić do zakonu. W 2026 roku przypada 300. rocznica jego kanonizacji, co stało się bezpośrednią inspiracją do organizacji wydarzenia.

Trasa liczy ponad 1500 kilometrów i poprowadzi przez Austrię, Niemcy i Włochy. Pielgrzymka potrwa około 10 tygodni, od 4 lipca do 14 września, a jej uczestnicy dotrą do Rzymu, gdzie zakończy ją Eucharystia przy grobie świętego.

Nietypowa jest formuła samego wydarzenia, które będzie miało charakter sztafetowy. Zamiast jednej grupy, przygotowano dziesięć kolejnych etapów realizowanych przez różne zespoły pielgrzymów. Każda grupa przejmie od poprzedniej "sztafetę" i pokona swój odcinek trasy.

Pielgrzymka z walizką. Relikwie i symbolika

Pielgrzymom będzie towarzyszyć tzw. "walizka powołaniowa". To drewniany kufer, który skrywa współczesną interpretację znanego obrazu Caravaggia "Powołanie św. Mateusza". Autorem dzieła jest francuski malarz Bruno Desroche, który przeniósł biblijną scenę do dzisiejszych realiów.

W walizce znajdą się relikwie św. Stanisława Kostki i bł. Carla Acutisa. Sam kufer, wykonany przez Nicolasa Genetiera, po otwarciu przypomina jednocześnie laptop i paletę malarską, łącząc symbolikę współczesności i sztuki.

Walizka powołaniowa nie będzie statycznym symbolem wydarzenia. Kufer ma być przekazywany między uczestnikami poszczególnych etapów. W ten sposób stanie się nie tylko znakiem modlitwy o powołania, ale też elementem łączącym wszystkie odcinki w jedną, wspólną drogę.

4 lipca 2026. Wyjątkowa intencja pielgrzymów

Główną intencją pielgrzymki jest modlitwa o powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Organizatorzy podkreślają, że wydarzenie ma pomóc młodym ludziom w rozeznaniu drogi życiowej i odkrywaniu sensu własnego powołania.

Nie chodzi jednak wyłącznie o liczby. Jak zaznaczają inicjatorzy, pielgrzymka ma przypominać o duchowym wymiarze wyborów życiowych i o potrzebie towarzyszenia młodym w podejmowaniu decyzji.

Pielgrzymi modlić się będą również za rodziców, by z pokorą zaakceptowali decyzję swoich dzieci o posłudze Bogu.

Kto może wziąć udział w pieszym szlaku?

W pielgrzymce mogą uczestniczyć osoby różnych stanów - świeccy, duchowni, osoby konsekrowane, a także biskupi. Do udziału zaproszeni są wszyscy chętni, niezależnie od diecezji czy kraju.

Organizatorzy podkreślają, że inicjatywa ma mieć charakter wspólnotowy i otwarty.

Jednocześnie, ze względu na sztafetową formułę, lista grup pielgrzymkowych jest w dużej mierze ustalona wcześniej, a poszczególne etapy realizują konkretne, kilkunastoosobowe zespoły.

Jak się zapisać i ile to kosztuje?

Szczegółowe informacje dotyczące udziału oraz zasady zapisów publikowane są na stronie projektu. Wydarzenie nie ma charakteru typowej zorganizowanej pielgrzymki. Uczestnicy muszą samodzielnie zadbać o kwestie logistyczne, na przykład transport na miejsce startu swojego etapu, wyżywienie, ekwipunek czy ubezpieczenie.

Organizatorzy zapewniają natomiast m.in. wskazanie trasy, mapy (również offline) oraz miejsca noclegowe o podstawowym standardzie. Koszty udziału zależą więc w dużej mierze od indywidualnej organizacji pobytu i możliwości uczestników.

Źródło: episkopat.pl, kostka300.pl

