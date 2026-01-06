Spis treści: 7 stycznia - wspomnienie św. Rajmunda z Penyafort Czy 7 stycznia trzeba iść do kościoła? Kim był św. Rajmund z Penyafort?

Św. Rejmund z Penyafort był katalońskim prezbiterem. Uważany jest za jednego z ojców prawodawstwa kościelnego. Był także założycielem Zakonu NMP Miłosierdzia dla Odkupienia Niewolników.

7 stycznia - wspomnienie św. Rajmunda z Penyafort

Jego wspomnienie w Kościele katolickim obchodzone jest tuż po Święcie Trzech Króli, czyli 7 stycznia. Wcześniej obchodzone było 23 stycznia, jednak datę zmieniono, by była bliżej momentu śmierci świętego (6 stycznia).

Św. Rajmund jest patronem prawników kościelnych i studentów prawa. Przedstawiany jest w habicie dominikańskim z płaszczem. W rękach najczęściej trzyma księgę i klucz. Według świętego szczęśliwe życie jest życiem uporządkowanym, a prawość serca i postępowania idzie w parze z porządkiem w myśleniu.

Czy 7 stycznia trzeba iść do kościoła?

Wspomnienie św. Rajmunda z Penyafort nie jest świętem nakazanym w Kościele katolickim. To oznacza, że wierni nie mają obowiązku uczestniczenia w mszy świętej 7 stycznia.

Taki obowiązek występuje natomiast dzień wcześniej - 6 stycznia, kiedy obchodzone jest Objawienie Pańskie, inaczej święto Trzech Króli.

Kim był św. Rajmund z Penyafort?

Św. Rajmund urodził się niedaleko Barcelony w 1175 roku. Ukończył studia prawnicze i już jako dwudziestolatek wykładał filozofię na uniwersytecie. W rodzinnym kraju został kanonikiem i wstąpił do zakonu dominikanów.

W 1223 roku wraz ze św. Piotrem Nolasco założył zakon Matki Bożej Łaskawej. Główną jego działalnością był wykup chrześcijańskich niewolników z niewoli mauretańskiej. Św. Rajmund spełniał również cele misyjne i dążył do nawrócenia Maurów i Żydów na chrześcijaństwo.

Papież Grzegorz IX wezwał go do Rzymu. Tam został kapelanem pałacu apostolskiego i spowiednikiem papieża. W czasie swojego pobytu w Rzymie uporządkował i stworzył na zlecenie papieża jednolity zbiór przepisów i praw kościelnych tzw. "Dekretały Grzegorza IX". Zostały zatwierdzone przez papieża w 1234 roku, stając się podstawowym zbiorem prawa kościelnego.

W 1236 roku św. Rajmund wrócił do Hiszpanii, gdzie został wybrany trzecim generałem zakonu dominikańskiego. Po dwóch latach jednak zrezygnował z urzędu, aby poświęcić się działalności naukowej i piśmienniczej. Za swojego życia wydał wiele dzieł prawniczych, m.in. "Summę pastoralną" i "Traktat o małżeństwie". Jego autorstwa są również podręczniki dla spowiedników.

Św. Rajmund z Penyafort zmarł 6 stycznia 1275 roku, dożywając sędziwego wieku 100 lat. Jego relikwie spoczywają w Barcelonie w katedrze, św. Eulalii. W poczet Błogosławionych został zaliczony 6 stycznia 1542, a świętym ogłosił go Klemens VIII 29 kwietnia 1601 roku.

