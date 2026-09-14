Spis treści: 15 września 2026. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej Kult Matki Bożej Bolesnej. Od średniowiecznej Florencji do całego Kościoła Siedem boleści Maryi. Skąd wzięły się miecze przeszywające jej serce? Matka Boża Bolesna w sztuce, obrazach i rzeźbach Watykan wyjaśnił rolę Maryi. Ważny dokument Leona XIV

Dokument zatwierdzony przez Leona XIV porządkuje zasady mówienia o roli Matki Jezusa w dziele zbawienia. Stolica Apostolska wskazała, które określenie może wprowadzać wiernych w błąd i jednocześnie podkreśliła znaczenie maryjnej pobożności. Wspomnienie przypadające 15 września 2026 roku będzie pierwszym obchodzonym po ogłoszeniu tej ważnej noty doktrynalnej.

15 września 2026. Wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej

We wtorek 15 września 2026 roku Kościół katolicki obchodzi wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Bolesnej. W kalendarzu liturgicznym ma ono rangę wspomnienia obowiązkowego, co oznacza, że tego dnia podczas mszy odprawianych w zwykłym porządku stosuje się teksty przewidziane właśnie na ten obchód. Nie jest to jednak święto nakazane, więc wierni nie muszą uczestniczyć w mszy świętej.

Kapłani używają białych szat liturgicznych, choć treść wspomnienia koncentruje się na cierpieniu Maryi. Biel wyraża jej świętość, a także nadzieję płynącą ze zmartwychwstania Chrystusa. Sama data została wybrana celowo. Wspomnienie przypada dzień po święcie Podwyższenia Krzyża Świętego. Najpierw liturgia kieruje uwagę na krzyż Jezusa, a następnego dnia na jego Matkę, która trwała przy Synu aż do śmierci.

Ewangelia prowadzi wiernych pod krzyż. Maryja stoi obok umierającego Jezusa wraz z umiłowanym uczniem. Wtedy słyszy słowa: "Niewiasto, oto syn Twój", a uczeń: "Oto Matka twoja". Kościół widzi w tej scenie coś więcej niż troskę Jezusa o dalszy los Maryi. Odczytuje ją jako powierzenie Matce Chrystusa całej wspólnoty wierzących. Jej obecność pod krzyżem jest zarazem obrazem wierności, która trwa nawet wtedy, gdy człowiek nie potrafi zmienić biegu wydarzeń ani znaleźć słów zdolnych ukoić ból.

Kult Matki Bożej Bolesnej. Od średniowiecznej Florencji do całego Kościoła

Kult Matki Bożej Bolesnej rozwijał się w Europie już w średniowieczu, a jego upowszechnienie było ściśle związane z zakonem Serwitów, czyli Sług Najświętszej Maryi Panny. Wspólnota narodziła się w XIII wieku we Florencji. Według zakonnej tradycji założyło ją siedmiu kupców, którzy porzucili dotychczasowe życie, by poświęcić się modlitwie i służbie.

Rozważanie cierpień Maryi stało się jednym z najważniejszych elementów ich duchowości. Serwici szerzyli nabożeństwo siedmiu boleści, przedstawianych później pod postacią mieczy przeszywających serce Matki Chrystusa. Dzięki ich działalności kult, początkowo znany głównie we Włoszech, stopniowo docierał do kolejnych europejskich miast i diecezji.

Przez kilka stuleci w Kościele istniały dwa osobne obchody poświęcone cierpieniom Maryi. Pierwszy przypadał w piątek przed Niedzielą Palmową i wyrósł z lokalnego święta ustanowionego w 1423 roku w diecezji kolońskiej, a drugi, rozwijany przez Serwitów, obchodzono we wrześniu. W 1814 roku papież Pius VII rozszerzył wrześniowe święto na cały Kościół. Decyzję ogłosił po powrocie z niewoli, w której przetrzymywały go władze napoleońskie. Obchody wyznaczono wówczas na trzecią niedzielę września.

Dopiero reforma przeprowadzona za pontyfikatu Piusa X przeniosła go na 15 września, dzień następujący po święcie Podwyższenia Krzyża Świętego. Po zmianach w kalendarzu liturgicznym zachowano jedną datę wspomnienia Najświętszej Maryi Panny Bolesnej.

Siedem boleści Maryi. Skąd wzięły się miecze przeszywające jej serce?

Siedem mieczy widocznych na wizerunkach Matki Bożej Bolesnej nawiązuje do siedmiu wydarzeń, które tradycja Kościoła uznała za szczególnie bolesne chwile w życiu Maryi. Ewangelie nie podają ich w formie gotowego wykazu. Lista wyrosła z wielowiekowej modlitwy i rozważania biblijnych scen. Obejmuje ona:

proroctwo Symeona,

ucieczkę Świętej Rodziny do Egiptu,

poszukiwanie dwunastoletniego Jezusa w Jerozolimie,

spotkanie Matki z Synem idącym na Golgotę,

ukrzyżowanie i śmierć Chrystusa,

zdjęcie jego ciała z krzyża oraz złożenie do grobu.

Czwarta boleść, związana z drogą krzyżową, pochodzi przede wszystkim z tradycji chrześcijańskiej, ponieważ Ewangelie nie opisują wprost tego spotkania. Liczba siedem symbolizuje w Biblii pełnię, dlatego miecze oznaczają ból przenikający całe życie Maryi, od dzieciństwa Jezusa po jego śmierć.

Źródłem symbolu jest proroctwo Symeona zapisane w Ewangelii według św. Łukasza. Gdy Maryja i Józef przynieśli małego Jezusa do świątyni w Jerozolimie, starzec zapowiedział jego Matce, że jej duszę przeniknie miecz. Kościół odczytuje te słowa jako zapowiedź przyszłego cierpienia, którego szczytem stanie się śmierć Syna.

Kolejne boleści układają się w opowieść bliską również współczesnemu człowiekowi. Pojawiają się w niej ucieczka przed zagrożeniem, lęk o zaginione dziecko, rozłąka, bezradność wobec przemocy i żałoba po najbliższej osobie. Benedykt XVI podkreślał, że tradycyjny obraz siedmiu mieczy jedynie sygnalizuje głębię cierpienia Maryi. Jej obecność przy Synu, także w chwili, gdy nie mogła go ocalić, stanowi najważniejsze przesłanie tego wizerunku.

Matka Boża Bolesna w sztuce, obrazach i rzeźbach

W sztuce Matka Boża Bolesna występuje najczęściej w trzech ujęciach. Pierwsze przedstawia ją stojącą pod krzyżem i nawiązuje do motywu Stabat Mater Dolorosa, czyli Matki Bolesnej trwającej przy umierającym Jezusie. Drugim jest pieta, w której Maryja podtrzymuje zdjęte z krzyża ciało Syna. Trzeci typ ukazuje ją samotnie, z jednym mieczem albo siedmioma mieczami przeszywającymi serce. Ten ostatni sposób przedstawiania Maryi pojawił się w Polsce na początku XVI wieku i szybko stał się czytelnym symbolem jej siedmiu boleści.

Dawne obrazy, rzeźby i ołtarze pełniły zarazem funkcję opowieści biblijnej. Pomagały zrozumieć sens nabożeństwa ludziom, którzy nie znali łaciny lub nie umieli czytać. Do dziś przekazują tę samą myśl: cierpienie Maryi nie zamknęło jej w rozpaczy, lecz stało się świadectwem wytrwałości, miłości i obecności przy drugim człowieku.

Z duchowością Matki Bożej Bolesnej łączy się także średniowieczna sekwencja "Stabat Mater Dolorosa", w polskiej tradycji znana jako "Stała Matka Boleściwa". Jej pierwsze słowa przywołują Maryję stojącą pod krzyżem i patrzącą na śmierć Syna. Autorstwo hymnu najczęściej przypisuje się XIII-wiecznemu franciszkaninowi Jacopone da Todi, choć badacze nie rozstrzygnęli tej kwestii ostatecznie.

Po motyw "Stabat Mater" sięgali najwybitniejsi kompozytorzy kolejnych epok, m.in. Giovanni Battista Pergolesi, Joseph Haydn, Antonín Dvořák i Krzysztof Penderecki. Dzięki ich dziełom średniowieczny hymn stał się częścią światowego repertuaru koncertowego.

Watykan wyjaśnił rolę Maryi. Ważny dokument Leona XIV

Wspomnienie Matki Bożej Bolesnej w 2026 roku warto odczytywać w świetle dokumentu "Mater Populi Fidelis", ogłoszonego przez Dykasterię Nauki Wiary 4 listopada 2025 roku. Nota, zatwierdzona przez papieża Leona XIV, porządkuje zasady używania tytułów przypisywanych Maryi.

Watykan uznał określenie "Współodkupicielka" za niewłaściwe i problematyczne, ponieważ może sugerować, że Matka Jezusa uczestniczyła w odkupieniu na równi z Chrystusem. Dokument przypomina, że według nauczania Kościoła jedynym Odkupicielem i Pośrednikiem między Bogiem a ludźmi jest Jezus Chrystus.

To rozróżnienie ma szczególne znaczenie w przypadku Matki Bożej Bolesnej. Maryja uczestniczy w cierpieniu Syna jako jego matka i wierna uczennica, lecz sama nie dokonuje odkupienia. Jej duchowa wielkość wyraża się w przyjęciu Bożej woli, obecności pod krzyżem oraz macierzyńskiej trosce o wspólnotę wierzących.

Dykasteria zachęca więc do używania tytułów "Matka wierzących", "Matka duchowa" i "Matka wiernego ludu Bożego". Uważa, że lepiej oddają one miejsce Maryi w nauczaniu Kościoła, a przy tym nie przesłaniają centralnej roli Chrystusa.

W tym ujęciu miecze przeszywające jej serce mówią o matczynym bólu, współczuciu i wytrwałości, a nie o odrębnej roli zbawczej. Dokument odpowiada również na wieloletnie postulaty części środowisk katolickich, które zabiegały o ogłoszenie nowego dogmatu maryjnego. Stolica Apostolska nie poparła tych starań i opowiedziała się za językiem podkreślającym macierzyństwo Maryi oraz jej całkowite ukierunkowanie na Chrystusa.



