Ważna zmiana personalna w Watykanie. Papież ogłosił decyzję

Paulina Eliza Godlewska

Papież Leon XIV powołał nowego Substytuta do Spraw Ogólnych Sekretariatu Stanu, którym został abp Paolo Rudelli. Duchowny zna język polski, gdyż przez lata posługiwał w naszym kraju. Ostatnio pełnił funkcję nuncjusza apostolskiego w Kolumbii.

Papież Leon XIV
Papież Leon XIV

Decyzję o zmianach personalnych w Kurii Rzymskiej Watykan ogłosił w poniedziałek w południe.

Leon XIV mianował nowym Substytutem do Spraw Ogólnych Sekretariatu Stanu abp. Paola Rudellego, dotychczasowego nuncjusza apostolskiego w Kolumbii.

Co ciekawe, arcybiskup zna język polski - w latach 2003-2006 posługiwał w nuncjaturze apostolskiej w naszym kraju.

Duchowny zastąpi abp. Edgara Peña Parra, który został mianowany Nuncjuszem Apostolskim we Włoszech i Republice San Marino, zastępując abp. Petara Rajiča. Ten został nowym prefektem Domu Papieskiego.

Zadaniem Sekcji Spraw Ogólnych Sekretariat Stanu jest załatwianie spraw związanych z bieżąca działalnością papieża.

Sekcja m.in. redaguje dokumenty, których opracowanie powierza jej papież, wykonuje akty urzędowe związane z nominacjami w Kurii Rzymskiej oraz przechowuje papieską pieczęć i Pierścień Rybaka. Zajmuje się także wszystkim, co dotyczy ambasad przy Stolicy Apostolskiej.

Czuwa również nad działalnością oficjalnych środków przekazu Stolicy Apostolskiej.

Kard. Krajewski wrócił z Watykanu po 30 latach. Został nowym metropolitą łódzkim

To kolejna ważna zmiana personalna w ostatnim czasie w Watykanie. W połowie marca Leon XIV podjął decyzję o odwołaniu kard. Konrada Krajewskiego z funkcji papieskiego jałmużnika. Polski duchowny pełnił ją od 2013 roku, a w Stolicy Apostolskiej posługiwał od niemal 30 lat.

Wraz z zakończeniem misji w Watykanie kardynał został mianowany nowym metropolitą łódzkim. Zastąpił na tym stanowisku kard. Grzegorza Rysia, który objął z kolei metropolię krakowską.

Ingres kard. Krajewskiego do łódzkiej archidiecezji odbył się w niedzielę 29 marca.

