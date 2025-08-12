Maksymilian Maria Kolbe urodził się 8 stycznia 1894 roku w Zduńskiej Woli, w głęboko religijnej rodzinie o patriotycznych tradycjach. Jego imię nadane podczas chrztu świętego brzmiało Rajmund.

Od chłopca ze Zduńskiej Woli do brata zakonnego

Już jako młody chłopiec przejawiał ogromną pobożność i duchową wrażliwość. Gdy miał 12 lat, po jednej ze spowiedzi w Kościele św. Mateusza w Pabianicach, padł na kolana przed figurą Maryi i zapytał: "Matko Boża, co ze mną będzie?"

Miała mu się wtedy ukazać Maryja trzymająca w dłoniach dwie korony - białą i czerwoną. Biała symbolizowała czystość, a czerwona męczeństwo. Spojrzała na chłopca i zapytała, czy chce przyjąć którąś z nich. Bez wahania odpowiedział: "Wybieram obie". To niezwykłe doświadczenie stało się jego duchowym drogowskazem na całe życie.

W wieku 13 lat wstąpił do Niższego Seminarium Franciszkanów Konwentualnych we Lwowie. Tam szybko dał się poznać jako niezwykle inteligentny, pokorny i pracowity kleryk.

Później został wysłany na studia do Rzymu, gdzie zdobył dwa doktoraty - z filozofii i teologii. To właśnie tam przyjął również imię zakonne Maksymilian Maria.

Rycerz Niepokalanej - misja przez media i modlitwę

Jednym z największych dzieł o. Kolbego było utworzenie w 1917 r. "Milicji Niepokalanej" - ruchu mającego na celu szerzenie kultu Matki Bożej oraz modlitwę za nawrócenie grzeszników. Swoją misję ewangelizacyjną prowadził, między innymi, przez media. Założył miesięcznik "Rycerz Niepokalanej", który w międzywojniu osiągał nakład nawet miliona egzemplarzy, co stanowiło niespotykany na tamte czasy wynik.

W 1927 roku Maksymilian Maria Kolbe założył klasztor w Niepokalanowie, położonym niedaleko Warszawy, który z czasem stał się jednym z najważniejszych katolickich ośrodków wydawniczych w Europie. Na jego terenie działały redakcje, drukarnie oraz warsztaty zamieszkiwane przez liczną wspólnotę zakonną.

Jego działalność wykraczała także poza granice Polski. W latach 30. o. Kolbe prowadził misje w Japonii, gdzie założył klasztor Mugenzai no Sono w Nagasaki. Budynek klasztoru przetrwał zrzucenie bomby atomowej na to miasto w 1945 roku.

Aresztowanie i pobyt w obozie

Po wybuchu II wojny światowej kontynuował swoją ewangelizacyjną misję. Mimo realnego zagrożenia ze strony niemieckich władz okupacyjnych wciąż prowadził działalność duszpasterską i wydawniczą w Niepokalanowie.

Zakon stał się schronieniem dla tysięcy potrzebujących Polaków i Żydów. Ojciec Kolbe kierował się ewangeliczną zasadą miłości bliźniego, pomagając wszystkim bez względu na wyznanie, pochodzenie, czy przekonania. Często powtarzał: "Tylko miłość jest twórcza".

17 lutego 1941 roku został aresztowany przez gestapo. Najpierw trafił na warszawski Pawiak, a w maju tego samego roku został deportowany do niemieckiego obozu koncentracyjnego Auschwitz. Otrzymał numer 16670. W warunkach skrajnego głodu, przemocy i upodlenia nie przestał być kapłanem.

Dzielenie się kromką chleba, gest życzliwości, słowo pociechy, modlitwa czy potajemna spowiedź dla współwięźniów miały wartość nieocenioną. Ojciec Maksymilian odprawiał potajemnie msze święte, modlił się z innymi, pomagał zachować nadzieję i godność tam, gdzie systematycznie odbierano je człowiekowi.

"Ja chcę umrzeć za niego"

Pod koniec lipca 1941 roku jeden z więźniów z bloku 14. uciekł. W odwecie Niemcy postanowili skazać dziesięciu innych na śmierć głodową. Wśród nich znalazł się Franciszek Gajowniczek - mąż i ojciec, który rozpaczliwie błagał o życie. Wówczas z szeregu wystąpił o. Kolbe, który powiedział: "Ja chcę umrzeć za niego" (oryg. "Ich will sterben für ihn").

Gest ojca Maksymiliana zaskoczył nawet hitlerowskich oprawców, którzy zgodzili się na jego propozycję. Został zamknięty w tzw. celi śmierci, gdzie przez prawie dwa tygodnie, mimo skrajnego osłabienia, nie przestawał podtrzymywać na duchu innych skazańców. Modlił się z nimi, śpiewał pieśni religijne i dodawał otuchy tym, którzy powoli tracili wszelkie nadzieje.

Po dwóch tygodniach niemieccy żołnierze zdecydowali zakończyć jego życie, podając mu zastrzyk fenolu. W ten oto sposób 14 sierpnia 1941 roku Maksymilian Kolbe oddał życie za drugiego człowieka, stając się symbolem braterskiej miłości i męczeństwa.

Franciszek Gajowniczek, którego życie ocalił Kolbe, przeżył wojnę i przez całe życie świadczył o jego ofierze. Ojciec Maksymilian Maria Kolbe został beatyfikowany w 1971 roku przez papieża Pawła VI, a w 1982 kanonizowany przez Jana Pawła II jako męczennik.

Niezłomny święty naszych czasów

Święty Maksymilian Maria Kolbe jest patronem rodzin, dziennikarzy, więźniów politycznych i ruchów pro-life. Jego historia to piękne świadectwo miłości i odwagi, które porusza ludzi niezależnie od wyznania. Cela św. Maksymiliana w Muzeum Auschwitz dziś stanowi miejsce modlitwy i refleksji.

Świadectwo jego życia przypomina, że nawet w najtrudniejszych warunkach można zachować człowieczeństwo. A jego wspomnienie, obchodzone 14 sierpnia, jest zaproszeniem do refleksji nad istotą prawdziwego heroizmu, który wyraża się w poświęceniu z miłości zdolnej zwyciężyć nawet największe zło.

