Spis treści: 26 sierpnia 2026. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej Jaka jest historia Matki Boskiej Częstochowskiej? Co się dzieje na Jasnej Górze 26 sierpnia? Czy w święto Matki Boskiej Częstochowskiej trzeba iść do kościoła?

W Częstochowie zaplanowano całodniowe obchody, których kulminacją będzie ponowienie Jasnogórskich Ślubów Narodu dokładnie 70 lat po ich złożeniu. Tegoroczny jubileusz przyniesie również rzadką okazję, by zobaczyć historyczny dokument związany z wydarzeniami z 1956 roku.

26 sierpnia 2026. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej

Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej wypada w środę 26 sierpnia 2026 roku. Tego dnia Kościół katolicki w Polsce oddaje szczególną cześć Maryi w jasnogórskim wizerunku, nazywanym również Czarną Madonną.

Mimo wysokiej rangi liturgicznej 26 sierpnia nie jest dniem ustawowo wolnym od pracy. Sklepy, urzędy i firmy mogą więc działać według zwykłego środowego harmonogramu.

Historia samej uroczystości jest krótsza niż wielowiekowy kult jasnogórskiego obrazu. Paulini zabiegali o ustanowienie osobnego święta po obronie klasztoru podczas potopu szwedzkiego. Pius X zatwierdził lokalne obchody w 1904 roku, a pierwsze uroczystości odbyły się 29 sierpnia 1906 roku. Datę znaną obecnie wyznaczył w 1931 roku Pius XI. Po raz pierwszy świętowano 26 sierpnia rok później, podczas jubileuszu 550-lecia Jasnej Góry. Od 1956 roku jest to uroczystość obchodzona w całym Kościele katolickim w Polsce.

W 2026 roku data nabiera wyjątkowego znaczenia. Mija dokładnie 70 lat od złożenia Jasnogórskich Ślubów Narodu, napisanych przez internowanego w Komańczy prymasa Stefana Wyszyńskiego. Ponieważ nie mógł przyjechać do Częstochowy, 26 sierpnia 1956 roku tekst odczytał bp Michał Klepacz, a zgromadzeni wierni odpowiadali słowami "Królowo Polski, przyrzekamy".

Tegoroczne przygotowania nawiązują do tamtego wydarzenia. Od 17 do 25 sierpnia o godz. 18.30 na Jasnej Górze odbywa się nowenna z rozważaniami o. dr. Rafała Wilka, a w dniu uroczystości śluby zostaną ponowione podczas sumy odpustowej.

Jaka jest historia Matki Boskiej Częstochowskiej?

Obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, nazywany także wizerunkiem Czarnej Madonny, przedstawia Maryję z Dzieciątkiem w typie Hodegetrii. To jeden z najstarszych sposobów ukazywania Matki Bożej w sztuce chrześcijańskiej. Maryja podtrzymuje Jezusa lewą ręką, a prawą wskazuje na Niego jako przewodnika i drogę do zbawienia.

Autor dzieła jest nieznany, podobnie jak dokładna data i miejsce jego powstania. Obraz wykonano temperą na drewnianym podłożu. Ma około 122 cm wysokości i 82 cm szerokości, jednak na co dzień znaczną część malowidła przesłaniają ozdobne sukienki oraz korony.

Według XV-wiecznej legendy pierwotną ikonę namalował św. Łukasz Ewangelista na desce ze stołu należącego do Świętej Rodziny. To przekaz religijny, którego nie potwierdzają źródła historyczne. Pewniejsze informacje pojawiają się dopiero w XIV wieku.

Władysław Opolczyk sprowadził paulinów z Węgier i ufundował klasztor na Jasnej Górze w 1382 roku. Zgodnie z tradycją zakonną dwa lata później przekazał zakonnikom obraz przywieziony z Bełza. Od tego momentu dzieje wizerunku coraz mocniej splatały się z historią sanktuarium, polskich pielgrzymek i kultu maryjnego.

Charakterystyczne rysy na prawym policzku Maryi wiążą się z rabunkowym napadem na Jasną Górę w 1430 roku. Jak relacjonował Jan Długosz, napastnicy ograbili klasztor i uszkodzili obraz ostrym narzędziem. Wizerunek przewieziono następnie do Krakowa i odnowiono z polecenia króla Władysława Jagiełły. Widocznych nacięć nie zamaskowano całkowicie. Z czasem stały się rozpoznawalnym elementem oblicza Czarnej Madonny, a zarazem niemym zapisem burzliwych losów dzieła.

Mało znany rozdział tej historii dotyczy papieskich koron. Jasnogórski obraz uroczyście koronowano 8 września 1717 roku. Była to pierwsza koronacja wizerunku maryjnego koronami papieskimi przeprowadzona poza Rzymem. W 1909 roku korony i kosztowności skradziono, a sprawców nie odnaleziono. Papież Pius X ofiarował wówczas nowy komplet, którym ozdobiono obraz podczas ponownej koronacji 22 maja 1910 roku.

Co się dzieje na Jasnej Górze 26 sierpnia?

Główne obchody uroczystości Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej rozpoczną się 26 sierpnia 2026 roku o godz. 10.00 na jasnogórskim Szczycie. Program słowno-muzyczny przygotują przedstawicielki Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kół Gospodyń Wiejskich.

Godzinę później rozpocznie się suma odpustowa, której będzie przewodniczył prymas Polski abp Wojciech Polak. Centralnym momentem Eucharystii stanie się ponowienie Jasnogórskich Ślubów Narodu, złożonych po raz pierwszy dokładnie 70 lat temu.

Wieczorna część programu obejmie:

godz. 18.00 - koncert maryjny "Maryja - Światło dla Świata" w bazylice jasnogórskiej. Wystąpią młodzi artyści związani z parafią w Dziadkowicach, a wstęp będzie bezpłatny;

godz. 18.30 - procesję eucharystyczną;

godz. 19.00 - Mszę świętą na jasnogórskim Szczycie z udziałem wiernych archidiecezji częstochowskiej. Liturgii będzie przewodniczył metropolita częstochowski abp Wacław Depo;

godz. 20.10 - specjalne wydanie programu TVP3 "Raport Jasnogórski 2026", poświęcone Jasnogórskim Ślubom Narodu;

godz. 21.00 - Apel Jasnogórski, który zakończy oficjalne obchody.

Pielgrzymi, którzy nie dotrą do Częstochowy, będą mogli śledzić najważniejsze wydarzenia w Radiu Jasna Góra oraz na oficjalnym kanale sanktuarium w serwisie YouTube.

Tegoroczna uroczystość ma również rzadki historyczny akcent. W Bastionie św. Rocha można zobaczyć księgę zawierającą tekst Jasnogórskich Ślubów Narodu, odczytany 26 sierpnia 1956 roku przez bp. Michała Klepacza w zastępstwie internowanego prymasa Stefana Wyszyńskiego. Dokument ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie pozostanie na wystawie do połowy września 2026 roku.

Czy w święto Matki Boskiej Częstochowskiej trzeba iść do kościoła?

26 sierpnia 2026 roku katolicy nie mają obowiązku uczestniczenia w mszy świętej. Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej, przypadająca w tym roku w środę, ma wysoką rangę liturgiczną, ale nie figuruje w wykazie świąt nakazanych obowiązujących w całej Polsce.

Opuszczenie mszy tego dnia nie oznacza więc złamania kościelnego nakazu. Inaczej byłoby, gdyby 26 sierpnia wypadł w niedzielę. Wówczas obowiązek udziału w Eucharystii wynikałby z przykazania niedzielnego, a nie z samej uroczystości maryjnej.

Udział w liturgii jest jednak ważnym sposobem przeżycia tego dnia, zwłaszcza na Jasnej Górze, w archidiecezji częstochowskiej oraz w parafiach pod wezwaniem Matki Bożej Częstochowskiej.



