Spis treści: 22 listopada 2026. Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata Kiedy ustanowiono uroczystość Chrystusa Króla? Jaka jest historia obrazu Chrystusa Króla? Światowy Dzień Młodzieży 2026. Leon XIV wzywa do odwagi

W 2026 roku mija sto lat od pierwszych obchodów święta Chrystusa Króla. W ciągu tego wieku uroczystość otrzymała nową datę i nazwę, a świat zdążył przeżyć kolejną wojnę oraz kilka politycznych przełomów. Samo przesłanie Piusa XI zachowało aktualność, choć królewski tytuł Jezusa często jest odczytywany zbyt dosłownie.

22 listopada 2026. Uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata

W niedzielę 22 listopada 2026 roku katolicy obchodzą uroczystość Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata. To ostatnia niedziela roku liturgicznego. Tydzień później, 29 listopada, rozpocznie się Adwent, a wraz z nim nowy cykl kościelnych świąt i czytań.

Tytuł "Król Wszechświata" brzmi podniośle, lecz jego religijny sens daleko odbiega od obrazu monarchy zasiadającego na tronie. W chrześcijaństwie władza Jezusa opiera się na służbie, miłości i gotowości do oddania życia za drugiego człowieka. Konferencja Episkopatu Polski podkreśla, że królowanie Chrystusa oznacza wyzwolenie człowieka z grzechu i śmierci, pojednanie z Bogiem oraz budowanie królestwa prawdy, sprawiedliwości i pokoju.

Uroczystość ma rangę liturgiczną równą najważniejszym obchodom w kościelnym kalendarzu. Ze względu na to, że w 2026 roku wypada w niedzielę, wiernych obowiązuje udział we mszy świętej. Nie wynika to z osobnego nakazu związanego z samym świętem. Niedziela jest dla katolików dniem obowiązkowego uczestnictwa w Eucharystii.

Liturgia tego dnia przypomina, że chrześcijański obraz zwycięstwa różni się od sukcesu mierzonego wpływami, pieniędzmi czy przewagą nad innymi. Jezus staje się królem poprzez krzyż. Ten paradoks wyznacza sens całego święta. Władza Chrystusa ma chronić ludzką godność, prowadzić ku przebaczeniu i skłaniać do odpowiedzialności za słabszych.

Kiedy ustanowiono uroczystość Chrystusa Króla?

Święto Chrystusa Króla ustanowił Pius XI w encyklice Quas primas, ogłoszonej 11 grudnia 1925 roku. Decyzja zapadła u schyłku Roku Świętego, siedem lat po zakończeniu I wojny światowej. Europa mierzyła się wtedy ze społecznymi podziałami, kryzysem autorytetów i rozwojem ideologii, które coraz mocniej ingerowały w życie obywateli.

Papież widział w tych zjawiskach coś więcej niż spór polityczny. Uważał, że trwały pokój wymaga poszanowania osoby ludzkiej i ładu moralnego. Ustanowienie nowego święta miało przypominać, że żadna ziemska władza nie ma charakteru absolutnego. Człowiek zachowuje godność, której państwo, partia ani przywódca nie mogą mu odebrać.

Pierwsze obchody wyznaczono na ostatnią niedzielę października. Data wypadała tuż przed uroczystością Wszystkich Świętych i miała podkreślać społeczne znaczenie królowania Chrystusa. Zmiana nadeszła po Soborze Watykańskim II. W 1969 roku uroczystość otrzymała nazwę Jezusa Chrystusa, Króla Wszechświata, i została przeniesiona na ostatnią niedzielę roku liturgicznego.

Rok 2026 przynosi dodatkowy historyczny akcent. Będą to setne obchody święta ustanowionego przez Piusa XI. Sama encyklika Quas primas skończyła sto lat w grudniu 2025 roku. W kolejnym roku mija natomiast pełne stulecie od pierwszych liturgicznych obchodów.

W Polsce uroczystość wiąże się również z odnawianiem Jubileuszowego Aktu Przyjęcia Jezusa Chrystusa za Króla i Pana. Po raz pierwszy proklamowano go 19 listopada 2016 roku w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Krakowie-Łagiewnikach, z udziałem polskich biskupów i przedstawicieli władz państwowych. Akt nie nadaje Chrystusowi królewskiej godności. W rozumieniu Kościoła służy osobistemu uznaniu Jego panowania i potwierdzeniu gotowości do życia zgodnego z Ewangelią.

Jaka jest historia obrazu Chrystusa Króla?

Nie istnieje jeden oficjalny obraz Chrystusa Króla, który pełniłby w Kościele rolę powszechnie obowiązującego wizerunku. Określenie to odnosi się do całej tradycji przedstawiania Jezusa jako władcy świata. Artyści korzystali z różnych symboli, zależnie od epoki, regionu i teologicznego przesłania dzieła.

Jednym z najstarszych motywów jest Chrystus Pantokrator, czyli "Władca wszystkiego". Na ikonach ukazywany jest frontalnie, z uniesioną dłonią w geście błogosławieństwa i księgą Ewangelii w drugiej ręce. Jego twarz jest poważna, spojrzenie skupione, a złote tło kieruje uwagę ku wieczności. Ten sposób przedstawiania rozwinął się szczególnie w sztuce bizantyjskiej.

Zachodnie malarstwo częściej ukazywało Chrystusa siedzącego na tronie, w koronie lub z globem zwieńczonym krzyżem. Glob, nazywany globus cruciger, oznacza władzę Chrystusa nad całym stworzeniem. Pojawiające się obok litery alfa i omega odnoszą się do pierwszej oraz ostatniej litery alfabetu greckiego. Przypominają, że według Apokalipsy Chrystus jest początkiem i kresem historii.

Wizerunki nazywane obrazami Chrystusa Króla często mają też berło, purpurowy płaszcz albo widoczne Najświętsze Serce. Niektóre łączą królewski majestat z ranami po ukrzyżowaniu. To celowy zabieg. Korona i tron mówią o panowaniu, natomiast rany wskazują, w jaki sposób Jezus osiąga zwycięstwo.

Katolicy oddają cześć osobie przedstawionej na obrazie, a nie płótnu czy farbie. To rozróżnienie ukształtowało się po sporach o obecność obrazów w chrześcijaństwie. Michał Janocha, biskup i historyk sztuki, przypomina, że spór ikonoklastyczny w cesarstwie bizantyjskim trwał z przerwami około 120 lat i doprowadził do zniszczenia ogromnej liczby dzieł sakralnych. Obrona ikon opierała się na przekonaniu, że skoro Chrystus rzeczywiście stał się człowiekiem, może być przedstawiany w widzialnej postaci.

Światowy Dzień Młodzieży 2026. Leon XIV wzywa do odwagi

Uroczystość Chrystusa Króla zbiega się w 2026 roku z 41. Światowym Dniem Młodzieży, obchodzonym 22 listopada w diecezjach na całym świecie. Hasłem spotkań będą słowa z Ewangelii św. Jana: "Odwagi! Ja zwyciężyłem świat". Rozpoczną one kolejny etap przygotowań do międzynarodowego zjazdu młodych, który odbędzie się od 3 do 8 sierpnia 2027 roku w Seulu.

W swoim orędziu Leon XIV pisze o doświadczeniach dobrze znanych młodemu pokoleniu. Wymienia lęk o przyszłość, presję sukcesu, porównywanie się z innymi oraz potrzebę kreowania idealnego wizerunku w mediach społecznościowych. Ostrzega też, że technologia może naśladować empatię, lecz nie zastąpi autentycznej bliskości.

Papież nie obiecuje życia wolnego od kryzysów. Przypomina obraz uczniów płynących nocą przez wzburzone jezioro i słowa Jezusa: "To Ja jestem, nie bójcie się". Chrześcijańska odwaga wyrasta tu z obecności Chrystusa, a także z gotowości do przyjęcia pomocy i uznania własnych ograniczeń. Leon XIV nazywa tę postawę "odwagą pokory".

Orędzie łączy się bezpośrednio z sensem uroczystości Chrystusa Króla. Zwycięstwo Jezusa nie oznacza przewagi nad drugim człowiekiem. Wyraża się w miłości, pokoju, prawdzie i odpowiedzialności za słabszych. Właśnie do takiego zwycięstwa papież zaprasza młodych.



