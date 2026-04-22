Ważna dla Polaków uroczystość przełożona. Episkopat ogłosił decyzję

W skrócie Konferencja Episkopatu Polski ogłosiła, że główne uroczystości święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski zostaną przełożone na 2 maja.

Msza święta na Jasnogórskim Szczycie rozpocznie się 2 maja o godzinie 11 pod przewodnictwem arcybiskupa Tadeusza Wojdy.

Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski spotka się na Jasnej Górze 1 maja, by omówić bieżące kwestie duszpasterskie i przygotowania do 405. Zebrania Plenarnego KEP.

Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii

Jak poinformowano w komunikacie Konferencja Episkopatu Polski, główne obchody święta Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski będą miały miejsce 2 maja na Jasnogórskim Szczycie.

Zgodę na przełożenie obchodów, na prośbę przewodniczącego KEP, wyraziła Dykasteria ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów. Przyczyną zmiany jest przypadająca na 3 maja V Niedziela Wielkanocna.

Święto NMP Królowej Polski przełożone. Jest decyzja Episkopatu

O godzinie 11 rozpocznie się msza święta pod przewodnictwem arcybiskupa Tadeusza Wojdy, przewodniczącego KEP. Duchowny wygłosi także homilię do zgromadzonych wiernych.

Z kolei w przeddzień uroczystości Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski, w piątek, 1 maja, na Jasnej Górze spotka się tradycyjnie Rada Stała Konferencji Episkopatu Polski.

Wśród tematów, które mają zostać poruszone znajdą się, poza bieżącymi kwestiami duszpasterskimi, przygotowania do 405. Zebrania Plenarnego KEP. To jest planowane na 8 do 10 czerwca bieżącego roku w Łomży.

Święto NMP Królowej Polski

Święto Najświętszej Maryi Panny Królowej Polsk zostało ustanowione przez papieża Benedykta XV w 1920 na prośbę polskich biskupów po odzyskaniu przez Polskę niepodległości w 1918.

Zostało ustanowione na 3 maja, na pamiątkę ślubów lwowskich króla Jana Kazimierza, który podczas potopu szwedzkiego powierzył Polskę opiece Matki Bożej. Nie należy do świąt nakazanych w Polsce.

Dworczyk w "Graffiti" o komisji śledczej w sprawie Czarzastego: Do tej pory się nie wytłumaczył Polsat News