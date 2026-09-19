Spis treści: 20 września 2026. XXV Niedziela Zwykła Ewangelia na 20 września 2026. Dlaczego jeden denar wywołał tak wielki spór? 20 września Kościół wspomina również męczenników koreańskich Dzień Środków Społecznego Przekazu 2026. Kościół zabiera głos w sprawie sztucznej inteligencji Dlaczego orędzie ukazuje się 24 stycznia? Daty związano z patronami mediów

Jubileuszowa, 60. edycja wydarzenia poświęconego mediom odbywa się pod hasłem "Chronić ludzkie głosy i twarze". W orędziu przygotowanym na tę okazję papież Leon XIV odniósł się do rozwoju sztucznej inteligencji, kopiowania wizerunku i głosu oraz odpowiedzialności za treści rozpowszechniane w internecie.

20 września 2026. XXV Niedziela Zwykła

W niedzielę 20 września 2026 roku w Kościele katolickim przypada XXV Niedziela Zwykła. Obowiązuje rok A niedzielnego cyklu czytań, a kapłani odprawiają msze w zielonych szatach liturgicznych.

Tego dnia wierni usłyszą fragment Księgi Izajasza (Iz 55,6-9), Psalm 145, słowa św. Pawła z Listu do Filipian (Flp 1,20c-24.27a) oraz Ewangelię według św. Mateusza (Mt 20,1-16a). Niedzielna liturgia prowadzi przez temat Bożego miłosierdzia, ludzkich wyborów i odpowiedzialności za własne życie.

20 września Kościół wspomina również męczenników koreańskich. Tego samego dnia w Polsce obchodzony jest 60. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, którego tegoroczne przesłanie koncentruje się na sztucznej inteligencji oraz odpowiedzialności za publikowane treści.

Ewangelia na 20 września 2026. Dlaczego jeden denar wywołał tak wielki spór?

Podczas mszy 20 września 2026 roku wierni usłyszą przypowieść o robotnikach w winnicy, osadzoną w realiach starożytnej Judei. Najemnicy zbierali się o świcie na rynku i czekali, aż właściciele ziemscy wybiorą ludzi potrzebnych do pracy. Dzień kończył się wraz z zachodem słońca, a denar uchodził za zwyczajową stawkę za pełną dniówkę. Dla rodzin utrzymujących się z dorywczych zajęć wieczorna wypłata była podstawą codziennego bytu. Kto nie znalazł zatrudnienia, wracał do domu bez środków na najpilniejsze wydatki.

Gospodarz kilkakrotnie wraca na rynek, a ostatnią grupę zatrudnia zaledwie godzinę przed zakończeniem pracy. Ewangelia nie wyjaśnia, dlaczego ludzie ci tak długo pozostawali bez zajęcia. Oni sami mówią jedynie, że wcześniej nikt ich nie najął.

Wieczorem otrzymują jednak pełną dniówkę, podobnie jak robotnicy pracujący od świtu. Decyzja właściciela winnicy pokazuje dwa odmienne sposoby rozumienia sprawiedliwości. Pierwszy opiera się na proporcji między wysiłkiem a wynagrodzeniem. Drugi uwzględnia położenie człowieka, który mimo całodziennego oczekiwania nie dostał wcześniej szansy na zarobek.

Podczas wypłaty dochodzi do sporu. Robotnicy obecni w winnicy od świtu otrzymują uzgodnionego denara, lecz przestają uważać tę kwotę za sprawiedliwą, gdy tyle samo trafia do rąk pozostałych. Nikt nie uszczuplił ich wynagrodzenia. To hojność okazana innym sprawiła, że poczuli się pokrzywdzeni.

W tym momencie przypowieść wykracza poza realia dawnego rynku pracy i odsłania konflikt między zasługą, równością a ludzką potrzebą bezpieczeństwa. W chrześcijańskiej interpretacji denar oznacza zbawienie, którego nie stopniuje się według długości religijnego stażu.

20 września Kościół wspomina również męczenników koreańskich

W kalendarzu liturgicznym na 20 września widnieje wspomnienie św. Andrzeja Kim Tae-gŏna, św. Pawła Chŏng Ha-sanga i ich towarzyszy. Ustępuje ono obchodom XXV Niedzieli Zwykłej, lecz kryjąca się za nim historia należy do najbardziej niezwykłych rozdziałów koreańskiego katolicyzmu.

Andrzej, pierwszy koreański kapłan, przyjął święcenia w Szanghaju w 1845 roku. Po powrocie pomagał wytyczyć bezpieczną drogę dla misjonarzy próbujących przedostać się do izolowanej Korei. Został aresztowany i stracony we wrześniu 1846 roku, mając zaledwie 25 lat. Paweł Chŏng Ha-sang był natomiast świeckim przywódcą wspólnoty, tłumaczem i jej przedstawicielem w kontaktach z Kościołem poza krajem. Przez lata zabiegał o przysłanie duchownych do Korei.

Początki koreańskiego katolicyzmu należą do najbardziej niezwykłych rozdziałów historii Kościoła. Wiarę zaczęli szerzyć sami Koreańczycy, zanim w kraju pojawili się zagraniczni misjonarze. Pod koniec XVIII wieku uczeni poznawali chrześcijaństwo z pism przywożonych z Chin.

W 1784 roku jeden z nich przyjął chrzest w Pekinie, a po powrocie zaczął tworzyć pierwszą wspólnotę. Gdy około dekadę później do Korei przedostał się chiński kapłan, zastał około 4 tys. wiernych, z których żaden wcześniej nie spotkał duchownego. Chrześcijańskie idee rozchodziły się poprzez książki, rozmowy oraz sieć osobistych kontaktów. Było to zjawisko wyjątkowe w społeczeństwie rządzonym przez dynastię Joseon, silnie opartym na konfucjańskiej hierarchii i nieufnym wobec wpływów z zewnątrz.

Święty Jan Paweł II kanonizował 103 męczenników 6 maja 1984 roku w Seulu. W tej grupie znaleźli się duchowni oraz misjonarze, lecz większość stanowili świeccy, w tym 47 kobiet i 45 mężczyzn.

To zestawienie pokazuje, że koreański Kościół wyrósł przede wszystkim z oddolnego ruchu czytelników i niewielkich wspólnot. Książki przewożone z Chin stały się nośnikiem idei na długo przed powstaniem współczesnych mediów. Ten historyczny wątek ciekawie łączy się z kolejnym wydarzeniem przypadającym 20 września, czyli Światowym Dniem Środków Społecznego Przekazu.

Dzień Środków Społecznego Przekazu 2026. Kościół zabiera głos w sprawie sztucznej inteligencji

20 września 2026 roku Kościół katolicki w Polsce będzie obchodził również 60. Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu. Inicjatywa wywodzi się z dekretu Soboru Watykańskiego II "Inter mirifica" z 1963 roku, a pierwsze obchody zorganizowano cztery lata później za pontyfikatu Pawła VI.

W większości krajów dzień ten przypada w niedzielę przed Zesłaniem Ducha Świętego, natomiast Konferencja Episkopatu Polski wyznaczyła jego obchody na trzecią niedzielę września. W 2026 roku jest to zatem 20 września. Sprawami mediów i komunikacji w polskim Kościele zajmuje się Rada KEP ds. Mediów i Komunikacji Społecznej, której przewodniczy bp Rafał Markowski.

Jubileuszowym obchodom towarzyszy hasło "Chronić ludzkie głosy i twarze". Papież Leon XIV w orędziu ogłoszonym 24 stycznia 2026 roku przestrzegł przed bezkrytycznym powierzaniem sztucznej inteligencji zadań wymagających ludzkiego osądu. Zwrócił uwagę na chatboty wkraczające w prywatną sferę życia, kopiowanie twarzy i głosów bez zgody oraz algorytmy zamykające odbiorców w informacyjnych bańkach.

Zaapelował też o rozwijanie edukacji medialnej, która pozwala rozumieć sposób selekcjonowania treści, źródła uprzedzeń modeli AI oraz ekonomiczne mechanizmy cyfrowych platform. Wezwanie skierował do właścicieli i kierowników mediów, dziennikarzy, twórców, programistów, ustawodawców i wszystkich uczestników publicznej debaty.

Konferencja Episkopatu Polski, przybliżając papieskie orędzie, zwraca uwagę na potrzebę świadomego kierowania rozwojem technologii. Człowiek powinien zachować nad nią kontrolę, a nie bezkrytycznie powierzać jej kolejne obszary komunikacji. Z perspektywy Kościoła komunikacja jest spotkaniem konkretnych osób, dlatego narzędzia naśladujące głos, wygląd czy emocje człowieka wymagają wyraźnych granic i odpowiedzialności.

Dlaczego orędzie ukazuje się 24 stycznia? Daty związano z patronami mediów

Historia obchodów ma także mniej znany wymiar. Temat kolejnego orędzia ogłasza się tradycyjnie 29 września, w święto archaniołów Michała, Rafała i Gabriela. Termin wiąże się ze św. Gabrielem Archaniołem, uznawanym za patrona radiowców.

Sam dokument jest publikowany zwykle 24 stycznia, we wspomnienie św. Franciszka Salezego, patrona dziennikarzy i pisarzy katolickich.

W 2026 roku ta dyskusja wykracza jednak daleko poza krąg mediów religijnych. Dotyczy rozpoznawania materiałów tworzonych przez algorytmy, ochrony głosu i wizerunku przed użyciem bez zgody, a także odpowiedzialności za treści, które mogą wyglądać wiarygodnie, choć zostały sfabrykowane.



