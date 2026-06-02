Spis treści: 4 czerwca - Boże Ciało 2026 Oktawa Bożego Ciała. W Polsce nadal ją obchodzimy

Oktawa (z łacińskiego słowa "octavus" oznaczającego "ósmy") to okres ośmiu dni, który rozpoczyna się od ważnej uroczystości liturgicznej i trwa przez siedem kolejnych dni następujących po niej. W trakcie oktawy codziennie celebruje się mszę świętą uzupełnioną o elementy związane ze świętem głównym (na przykład czytania konkretnych fragmentów Ewangelii).

Aktualnie obchodzone w Polsce oktawy o charakterze liturgicznym to oktawa wielkanocna oraz oktawa bożonarodzeniowa. Niegdyś było ich znacznie więcej (około kilkunastu), jednak większość została zniesiona wskutek reform liturgicznych w połowie XX wieku.

4 czerwca - Boże Ciało 2026

Boże Ciało to święto nakazane w Kościele katolickim. Oznacza to, że wierni są wówczas zobowiązani do uczestnictwa w mszy świętej. Opuszczenie jej bez ważnej przyczyny uważa się za grzech ciężki.

Święto Bożego Ciała upamiętnia ustanowienie Eucharystii, a także stanowi publiczne wyrażenie wiary i dziękczynienia za obecność Chrystusa w konsekrowanym chlebie i winie. W jego trakcie organizowana jest uroczysta procesja wiodąca przez cztery ołtarze, które symbolizują cztery strony świata. W Polsce odbywają się także procesje regionalne - najsłynniejsze mają miejsce w Krakowie, Łowiczu, Spycimierzu czy na Podhalu.

Boże Ciało to święto ruchome, które zawsze wypada w czwartek po uroczystości Trójcy Przenajświętszej, dokładnie 60 dni po Wielkanocy. W 2026 roku obchodzimy je 4 czerwca. Warto wspomnieć, że jest to dzień ustawowo wolny od pracy.

Oktawa Bożego Ciała. W Polsce nadal ją obchodzimy

Zgodnie z postanowieniami reform liturgicznych, oktawę Bożego Ciała oficjalnie zniesiono w 1955 roku. Na prośbę polskiego Episkopatu zdecydowano jednak o zachowaniu tego szczególnego okresu w naszym kraju w formie zwyczajowej.

Polscy katolicy obchodzą oktawę Bożego Ciała w ramach lokalnej tradycji. Odbywają się wtedy codzienne msze święte oraz procesje eucharystyczne, w których trakcie członkowie wspólnoty umacniają swoją wiarę i oddają się głębszym refleksjom nad Eucharystią.

Oktawa kończy się w następny czwartek po Bożym Ciele. Na jej zakończenie święci się wianki z ziół i kwiatów, co stanowi wyraz wdzięczności za dary natury.





