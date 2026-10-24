Spis treści:
- Światowy Dzień Kapłana 2026. Kiedy przypada i skąd wzięło się to święto?
- Liczba księży wzrosła pierwszy raz od pięciu lat. Europa jednak traci duchownych
- Polska ma ponad 10 tys. parafii. Coraz częściej brakuje jednak księży
- 2,5 mln świeckich wspiera parafie. Ich rola będzie coraz większa
Kościół na świecie właśnie przekroczył symboliczną granicę. Afryka po raz pierwszy wyprzedziła Europę pod względem liczby katolików, a liczba księży wzrosła po pięciu latach spadków. Polska, podobnie jak cały nasz kontynent, podąża w przeciwnym kierunku. Parafii wciąż jest ponad 10 tys., ale coraz trudniej znaleźć duchownych, którzy mogliby je prowadzić.
Światowy Dzień Kapłana 2026. Kiedy przypada i skąd wzięło się to święto?
Światowy Dzień Kapłana w 2026 roku przypada 25 października, w czwartą niedzielę miesiąca. Początki tej inicjatywy sięgają 1998 roku, kiedy członkowie Worldwide Marriage Encounter z amerykańskiej diecezji Knoxville postanowili podziękować miejscowym księżom za ich posługę podczas obchodów dziesięciolecia diecezji.
Pomysł szybko zainteresował wspólnoty z innych części Stanów Zjednoczonych. Pierwszy Światowy Dzień Kapłana odbył się w trzecią niedzielę września 2000 roku, a trzy lata później organizatorzy zaprosili do udziału pozostałe środowiska katolickie. W 2006 roku termin przesunięto na czwartą niedzielę października, by połączyć obchody z Priesthood Sunday promowaną przez Serra Club. Zmiana zaczęła obowiązywać w 2007 roku.
Głównym celem Światowego Dnia Kapłana jest podziękowanie duchownym za posługę oraz zwrócenie uwagi na znaczenie kapłaństwa w życiu Kościoła. Księża sprawują sakramenty, prowadzą parafie, organizują pomoc potrzebującym i towarzyszą ludziom w ważnych, często granicznych momentach życia. Są obecni podczas chrztów, pierwszych komunii, ślubów, choroby i pogrzebów.
Obchody obejmują modlitwy w intencji duchownych, spotkania parafialne, osobiste podziękowania oraz rozmowy o nowych powołaniach. Światowy Dzień Kapłana nie jest jednak uroczystością wpisaną do powszechnego kalendarza liturgicznego. To oddolna inicjatywa organizacji katolickich, dlatego jej termin i forma mogą różnić się zależnie od kraju oraz środowiska.
W Polsce październikowe obchody są znacznie mniej rozpoznawalne niż Wielki Czwartek, tradycyjnie nazywany dniem kapłanów. Kościół wspomina wtedy ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa.
Liczba księży wzrosła pierwszy raz od pięciu lat. Europa jednak traci duchownych
Tegoroczny Światowy Dzień Kapłana zbiega się ze zmianą w światowych statystykach. Z raportu Agencji Fides, opublikowanego 16 października 2026 roku, wynika, że liczba księży katolickich wzrosła pierwszy raz od pięciu lat. Pod koniec 2024 roku posługiwało ich na świecie 407 421, czyli o 425 więcej niż dwanaście miesięcy wcześniej.
Ten niewielki wzrost nie oznacza jednak powszechnego odwrócenia kryzysu powołań. Afryka zyskała 1676 duchownych, Azja 1065, a obie Ameryki 199. Europa straciła w tym samym czasie 2483 księży, natomiast Oceania kolejnych 32. Dodatni wynik zawdzięczamy więc przede wszystkim regionom, w których szybko rośnie liczba katolików.
Rosną też różnice w dostępie do duszpasterzy. Na jednego księdza przypadało na świecie średnio 3491 katolików, o 38 więcej niż rok wcześniej. Oznacza to, że liczba wiernych zwiększa się szybciej niż liczba duchownych. Najtrudniej jest w regionach o rozległych parafiach i słabo rozwiniętej sieci komunikacyjnej, ponieważ kapłan może mieć pod opieką kilka wspólnot oddalonych od siebie o wiele kilometrów. Z kolei w Europie malejąca liczba księży prowadzi do łączenia parafii, ograniczania liczby nabożeństw i powierzania jednemu proboszczowi kilku kościołów.
Jeszcze wyraźniej skalę przemian pokazują dane o wiernych. Na świecie żyje ponad 1,422 mld katolików, o blisko 16,7 mln więcej niż rok wcześniej. Stanowią oni 17,8 proc. ludności globu. Największy przyrost odnotowała Afryka, której katolicka społeczność powiększyła się o 7,58 mln osób. Kontynent liczy już ponad 288,3 mln katolików i po raz pierwszy wyprzedził Europę, mającą około 287,2 mln wiernych.
Nie jest to wyłącznie statystyczna ciekawostka. Przesunięcie demograficznego centrum katolicyzmu może w kolejnych latach wpłynąć na rozmieszczenie duchownych, rozwój seminariów, kierunki działalności misyjnej oraz pozycję afrykańskich hierarchów w debatach dotyczących przyszłości Kościoła.
Polska ma ponad 10 tys. parafii. Coraz częściej brakuje jednak księży
Według najnowszego rocznika Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC w 2024 roku działalność duszpasterską prowadziły w Polsce 10 352 parafie katolickie, w tym 9664 diecezjalne i 688 zakonnych. Rok wcześniej było ich 10 344. Liczba parafii diecezjalnych się nie zmieniła, przybyło natomiast osiem zakonnych. Najwięcej wspólnot działało w diecezji tarnowskiej, która miała ich 456. Kolejne miejsca zajmowały archidiecezja krakowska z 450 parafiami oraz poznańska z 416. Najmniej odnotowano w diecezjach drohiczyńskiej, białostockiej i sosnowieckiej, odpowiednio 98, 113 i 162.
W archidiecezji warszawskiej na jedną parafię przypadało 5789 wiernych, a w diecezji warszawsko-praskiej 5631. Natomiast w archidiecezji białostockiej było to 1570 osób, a w warmińskiej 1626. Mapa parafii podąża za migracją ludności. Nowe wspólnoty powstają głównie wokół dużych miast, natomiast wyludniające się miejscowości coraz częściej tracą własnego proboszcza.
Zmiany dobrze widać w aglomeracji warszawskiej. W 2024 roku powstała parafia bł. Stefana Wyszyńskiego, wydzielona z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Starych Babicach. Nowe wspólnoty erygowano również w Mysiadle i Jabłonnie. Na warszawskim Bemowie rozwija się natomiast parafia Centrum Rodziny Jana Pawła II, pod której świątynię kamień węgielny wmurowano 20 maja 2025 roku. W tym samym okresie w diecezji tarnowskiej liczba parafii zmniejszyła się o dziesięć.
Największym problem stanowi spadek liczby duchownych. W 2024 roku do polskich diecezji i eparchii było inkardynowanych 23 274 księży, lecz bezpośrednio w parafiach pracowało 18 170. Od 2018 roku liczba kapłanów zaangażowanych w duszpasterstwo parafialne zmniejszyła się o 11,7 proc., a alumnów diecezjalnych o 50,4 proc. Na jednego księdza przypadało średnio blisko 1600 wiernych. Sześć lat wcześniej było ich około 1550.
Niestety ze względu na te zmiany jeden proboszcz coraz częściej odpowiada za dwie wspólnoty, odprawia msze w kilku świątyniach, prowadzi kancelarię, nadzoruje pracowników i remonty oraz koordynuje pomoc charytatywną. W archidiecezji poznańskiej w 2024 roku pięciu proboszczów kierowało dwiema parafiami, a kolejną wspólnotę przejął zakon. Podobne rozwiązania stosują między innymi diecezje opolska, łowicka, ełcka i kaliska oraz archidiecezja częstochowska.
2,5 mln świeckich wspiera parafie. Ich rola będzie coraz większa
Do organizacji i wspólnot parafialnych należy w Polsce około 2,5 mln osób. Są wśród nich członkowie:
- Ruchu Światło-Życie;
- Akcji Katolickiej;
- Drogi Neokatechumenalnej;
- kół Żywego Różańca;
- kręgów biblijnych;
- zespołów Caritas.
Wiele z tych środowisk nie ma numeru REGON, więc ich aktywność wymyka się statystykom dotyczącym polskich organizacji społecznych.
Świeccy działacze prowadzą zbiórki, odwiedzają chorych i seniorów, organizują pomoc dla rodzin poszkodowanych przez pożary lub powodzie, uczestniczą w radach parafialnych i zajmują się częścią spraw organizacyjnych. Dyrektor ISKK dr hab. Marcin Jewdokimow określa ich zaangażowanie jako cenny kapitał społeczny, szczególnie istotny w okresie, gdy księży ubywa, a jeden proboszcz coraz częściej odpowiada za kilka kościołów.
Zmieniają się również oczekiwania wiernych. Poza liturgią i sakramentami część osób potrzebuje rozmowy o kryzysie wiary, problemach rodzinnych lub trudnych decyzjach. Oczekuje od księdza uważnego słuchania, pomocy w rozeznaniu i bardziej partnerskiej relacji. Spełnienie tych oczekiwań wymaga jednak czasu, którego wielu proboszczom zaczyna brakować. Kolejne msze, spotkania i dojazdy wypełniają im niemal cały dzień, przez co spokojna rozmowa z parafianami jest coraz trudniejsza.
Współpraca ze świeckimi może być koniecznością, a nie jedynie dodatkową formą parafialnej aktywności. Dotyczy to również internetu. Własną stronę ma 70 proc. polskich parafii, a 44 proc. korzysta z mediów społecznościowych, głównie z Facebooka. Młodsi odbiorcy coraz częściej wybierają jednak platformy oparte na krótkich nagraniach, więc parafie muszą szukać nowego języka rozmowy o wierze, samotności, relacjach i zdrowiu psychicznym.
Światowy Dzień Kapłana 25 października przypada więc w czasie wyraźnej zmiany modelu polskiej parafii. Spadek liczby duchownych, rosnąca aktywność świeckich i nowe oczekiwania wiernych wymuszają inny podział odpowiedzialności. To właśnie od niego w dużej mierze będzie zależeć funkcjonowanie lokalnych wspólnot w kolejnych latach.