Spis treści: Światowy Dzień Kapłana 2026. Kiedy przypada i skąd wzięło się to święto? Liczba księży wzrosła pierwszy raz od pięciu lat. Europa jednak traci duchownych Polska ma ponad 10 tys. parafii. Coraz częściej brakuje jednak księży 2,5 mln świeckich wspiera parafie. Ich rola będzie coraz większa

Kościół na świecie właśnie przekroczył symboliczną granicę. Afryka po raz pierwszy wyprzedziła Europę pod względem liczby katolików, a liczba księży wzrosła po pięciu latach spadków. Polska, podobnie jak cały nasz kontynent, podąża w przeciwnym kierunku. Parafii wciąż jest ponad 10 tys., ale coraz trudniej znaleźć duchownych, którzy mogliby je prowadzić.

Światowy Dzień Kapłana 2026. Kiedy przypada i skąd wzięło się to święto?

Światowy Dzień Kapłana w 2026 roku przypada 25 października, w czwartą niedzielę miesiąca. Początki tej inicjatywy sięgają 1998 roku, kiedy członkowie Worldwide Marriage Encounter z amerykańskiej diecezji Knoxville postanowili podziękować miejscowym księżom za ich posługę podczas obchodów dziesięciolecia diecezji.

Pomysł szybko zainteresował wspólnoty z innych części Stanów Zjednoczonych. Pierwszy Światowy Dzień Kapłana odbył się w trzecią niedzielę września 2000 roku, a trzy lata później organizatorzy zaprosili do udziału pozostałe środowiska katolickie. W 2006 roku termin przesunięto na czwartą niedzielę października, by połączyć obchody z Priesthood Sunday promowaną przez Serra Club. Zmiana zaczęła obowiązywać w 2007 roku.

Głównym celem Światowego Dnia Kapłana jest podziękowanie duchownym za posługę oraz zwrócenie uwagi na znaczenie kapłaństwa w życiu Kościoła. Księża sprawują sakramenty, prowadzą parafie, organizują pomoc potrzebującym i towarzyszą ludziom w ważnych, często granicznych momentach życia. Są obecni podczas chrztów, pierwszych komunii, ślubów, choroby i pogrzebów.

Obchody obejmują modlitwy w intencji duchownych, spotkania parafialne, osobiste podziękowania oraz rozmowy o nowych powołaniach. Światowy Dzień Kapłana nie jest jednak uroczystością wpisaną do powszechnego kalendarza liturgicznego. To oddolna inicjatywa organizacji katolickich, dlatego jej termin i forma mogą różnić się zależnie od kraju oraz środowiska.

W Polsce październikowe obchody są znacznie mniej rozpoznawalne niż Wielki Czwartek, tradycyjnie nazywany dniem kapłanów. Kościół wspomina wtedy ustanowienie Eucharystii i sakramentu kapłaństwa.

Liczba księży wzrosła pierwszy raz od pięciu lat. Europa jednak traci duchownych

Tegoroczny Światowy Dzień Kapłana zbiega się ze zmianą w światowych statystykach. Z raportu Agencji Fides, opublikowanego 16 października 2026 roku, wynika, że liczba księży katolickich wzrosła pierwszy raz od pięciu lat. Pod koniec 2024 roku posługiwało ich na świecie 407 421, czyli o 425 więcej niż dwanaście miesięcy wcześniej.

Ten niewielki wzrost nie oznacza jednak powszechnego odwrócenia kryzysu powołań. Afryka zyskała 1676 duchownych, Azja 1065, a obie Ameryki 199. Europa straciła w tym samym czasie 2483 księży, natomiast Oceania kolejnych 32. Dodatni wynik zawdzięczamy więc przede wszystkim regionom, w których szybko rośnie liczba katolików.

Rosną też różnice w dostępie do duszpasterzy. Na jednego księdza przypadało na świecie średnio 3491 katolików, o 38 więcej niż rok wcześniej. Oznacza to, że liczba wiernych zwiększa się szybciej niż liczba duchownych. Najtrudniej jest w regionach o rozległych parafiach i słabo rozwiniętej sieci komunikacyjnej, ponieważ kapłan może mieć pod opieką kilka wspólnot oddalonych od siebie o wiele kilometrów. Z kolei w Europie malejąca liczba księży prowadzi do łączenia parafii, ograniczania liczby nabożeństw i powierzania jednemu proboszczowi kilku kościołów.

Jeszcze wyraźniej skalę przemian pokazują dane o wiernych. Na świecie żyje ponad 1,422 mld katolików, o blisko 16,7 mln więcej niż rok wcześniej. Stanowią oni 17,8 proc. ludności globu. Największy przyrost odnotowała Afryka, której katolicka społeczność powiększyła się o 7,58 mln osób. Kontynent liczy już ponad 288,3 mln katolików i po raz pierwszy wyprzedził Europę, mającą około 287,2 mln wiernych.

Nie jest to wyłącznie statystyczna ciekawostka. Przesunięcie demograficznego centrum katolicyzmu może w kolejnych latach wpłynąć na rozmieszczenie duchownych, rozwój seminariów, kierunki działalności misyjnej oraz pozycję afrykańskich hierarchów w debatach dotyczących przyszłości Kościoła.

Polska ma ponad 10 tys. parafii. Coraz częściej brakuje jednak księży

Według najnowszego rocznika Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego SAC w 2024 roku działalność duszpasterską prowadziły w Polsce 10 352 parafie katolickie, w tym 9664 diecezjalne i 688 zakonnych. Rok wcześniej było ich 10 344. Liczba parafii diecezjalnych się nie zmieniła, przybyło natomiast osiem zakonnych. Najwięcej wspólnot działało w diecezji tarnowskiej, która miała ich 456. Kolejne miejsca zajmowały archidiecezja krakowska z 450 parafiami oraz poznańska z 416. Najmniej odnotowano w diecezjach drohiczyńskiej, białostockiej i sosnowieckiej, odpowiednio 98, 113 i 162.

W archidiecezji warszawskiej na jedną parafię przypadało 5789 wiernych, a w diecezji warszawsko-praskiej 5631. Natomiast w archidiecezji białostockiej było to 1570 osób, a w warmińskiej 1626. Mapa parafii podąża za migracją ludności. Nowe wspólnoty powstają głównie wokół dużych miast, natomiast wyludniające się miejscowości coraz częściej tracą własnego proboszcza.

Zmiany dobrze widać w aglomeracji warszawskiej. W 2024 roku powstała parafia bł. Stefana Wyszyńskiego, wydzielona z parafii Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Starych Babicach. Nowe wspólnoty erygowano również w Mysiadle i Jabłonnie. Na warszawskim Bemowie rozwija się natomiast parafia Centrum Rodziny Jana Pawła II, pod której świątynię kamień węgielny wmurowano 20 maja 2025 roku. W tym samym okresie w diecezji tarnowskiej liczba parafii zmniejszyła się o dziesięć.

Największym problem stanowi spadek liczby duchownych. W 2024 roku do polskich diecezji i eparchii było inkardynowanych 23 274 księży, lecz bezpośrednio w parafiach pracowało 18 170. Od 2018 roku liczba kapłanów zaangażowanych w duszpasterstwo parafialne zmniejszyła się o 11,7 proc., a alumnów diecezjalnych o 50,4 proc. Na jednego księdza przypadało średnio blisko 1600 wiernych. Sześć lat wcześniej było ich około 1550.

Niestety ze względu na te zmiany jeden proboszcz coraz częściej odpowiada za dwie wspólnoty, odprawia msze w kilku świątyniach, prowadzi kancelarię, nadzoruje pracowników i remonty oraz koordynuje pomoc charytatywną. W archidiecezji poznańskiej w 2024 roku pięciu proboszczów kierowało dwiema parafiami, a kolejną wspólnotę przejął zakon. Podobne rozwiązania stosują między innymi diecezje opolska, łowicka, ełcka i kaliska oraz archidiecezja częstochowska.

2,5 mln świeckich wspiera parafie. Ich rola będzie coraz większa

Do organizacji i wspólnot parafialnych należy w Polsce około 2,5 mln osób. Są wśród nich członkowie:

Ruchu Światło-Życie;

Akcji Katolickiej;

Drogi Neokatechumenalnej;

kół Żywego Różańca;

kręgów biblijnych;

zespołów Caritas

Wiele z tych środowisk nie ma numeru REGON, więc ich aktywność wymyka się statystykom dotyczącym polskich organizacji społecznych.

Świeccy działacze prowadzą zbiórki, odwiedzają chorych i seniorów, organizują pomoc dla rodzin poszkodowanych przez pożary lub powodzie, uczestniczą w radach parafialnych i zajmują się częścią spraw organizacyjnych. Dyrektor ISKK dr hab. Marcin Jewdokimow określa ich zaangażowanie jako cenny kapitał społeczny, szczególnie istotny w okresie, gdy księży ubywa, a jeden proboszcz coraz częściej odpowiada za kilka kościołów.

Zmieniają się również oczekiwania wiernych. Poza liturgią i sakramentami część osób potrzebuje rozmowy o kryzysie wiary, problemach rodzinnych lub trudnych decyzjach. Oczekuje od księdza uważnego słuchania, pomocy w rozeznaniu i bardziej partnerskiej relacji. Spełnienie tych oczekiwań wymaga jednak czasu, którego wielu proboszczom zaczyna brakować. Kolejne msze, spotkania i dojazdy wypełniają im niemal cały dzień, przez co spokojna rozmowa z parafianami jest coraz trudniejsza.

Współpraca ze świeckimi może być koniecznością, a nie jedynie dodatkową formą parafialnej aktywności. Dotyczy to również internetu. Własną stronę ma 70 proc. polskich parafii, a 44 proc. korzysta z mediów społecznościowych, głównie z Facebooka. Młodsi odbiorcy coraz częściej wybierają jednak platformy oparte na krótkich nagraniach, więc parafie muszą szukać nowego języka rozmowy o wierze, samotności, relacjach i zdrowiu psychicznym.

Światowy Dzień Kapłana 25 października przypada więc w czasie wyraźnej zmiany modelu polskiej parafii. Spadek liczby duchownych, rosnąca aktywność świeckich i nowe oczekiwania wiernych wymuszają inny podział odpowiedzialności. To właśnie od niego w dużej mierze będzie zależeć funkcjonowanie lokalnych wspólnot w kolejnych latach.



