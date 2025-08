8 sierpnia Kościół wspomina św. Dominika. To postać, która jest szczególnie ważna dla jednego ze znanych zakonów, ale z tym świętym wiążą się również inne istotne aspekty dla życia Kościoła.

Święty Dominik pochodził ze średniowiecznej Hiszpanii i żył na przełomie XII i XIII wieku. Był założycielem Zakonu Kaznodziejskiego, znanego dziś jako dominikanie. Jego misją było głoszenie Ewangelii oraz walka z błędnymi naukami, szczególnie z ruchem albigensów, który rozwinął się w południowej Francji.

Zgodnie z tradycją, podczas jednej z podróży misyjnych udał się na modlitwę i post do lasu w okolicach Tuluzy. Tam miał doznać wizji - najpierw ukazały mu się anioły, a potem sama Matka Boża. To właśnie Ona miała przekazać mu formę modlitwy nazywaną "psałterzem maryjnym", czyli 150 razy "Zdrowaś Maryjo" podzielone na dziesiątki i zakończone modlitwą "Ojcze nasz". Maryja poleciła Dominikowi, by używał tej modlitwy jako duchowej broni w walce z herezjami i jako narzędzia do głoszenia Ewangelii.

Duchowy bukiet róż

Nazwa "różaniec" pochodzi od łacińskiego rosarium, co oznacza "ogród róż" lub "bukiet róż". To nieprzypadkowe porównanie. Każda "Zdrowaś Maryjo" może być postrzegana jako duchowa róża ofiarowana Matce Bożej.

Dla wielu wierzących odmawianie różańca to codzienna praktyka, która porządkuje dzień, daje przestrzeń na modlitwę i refleksję. To nie tylko modlitwa do Maryi. To modlitwa z Maryją, która prowadzi nas przez tajemnice życia Jezusa, pomagając zrozumieć i przyjąć je na nowo.

Zanim powstał dzisiejszy różaniec…

Zanim różaniec przyjął swoją dzisiejszą postać, funkcjonował właśnie wspomniany psałterz maryjny. Była to forma modlitwy inspirowana Psałterzem Dawidowym, który liczy 150 psalmów, i miała pozwolić ludziom nieumiejącym czytać na udział w życiu Kościoła. Posługiwano się przy tym koralikami, węzełkami lub innymi licznikami, aby nie pogubić się w odmawianych "zdrowaśkach".

Warto jednak wiedzieć, że w czasach św. Dominika modlitwa "Zdrowaś Maryjo" nie była jeszcze taka, jak dziś. Jej druga część - "Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami…" -- została dodana później, podobnie jak modlitwy "Ojcze nasz" między dziesiątkami oraz "Chwała Ojcu" jako zakończenie każdej tajemnicy. Różaniec był więc praktyką, która powstawała stopniowo i dojrzewała wraz z duchowością Kościoła.

Czy św. Dominik był autorem różańca?

W tradycji przypisuje się św. Dominikowi wprowadzenie różańca do praktyki Kościoła, jednak historycy są w tej kwestii ostrożni. Brakuje dokumentów z jego czasów, które jednoznacznie potwierdzałyby objawienie Maryi, czy szczegóły tej modlitwy.

Pierwsze wzmianki o takim przekazie pojawiają się dopiero w XVII wieku, kiedy bollandziści (badacze życia świętych) zaczęli analizować źródła i uznali, że historia różańca ukształtowała się stopniowo, a przypisanie jej św. Dominikowi było raczej owocem legendy, niż faktu.

Kluczową rolę w ujednoliceniu praktyki różańcowej odegrał dominikanin, kaznodzieja i teolog Alan de Rupe w XV wieku. To on wprowadził znany dziś podział na tajemnice: radosną, bolesną i chwalebną, które miały towarzyszyć każdej dziesiątce "Zdrowaś Maryjo". W 1569 roku papież Pius V, również dominikanin, zatwierdził oficjalnie tę strukturę modlitwy, czyniąc różaniec jednym z najważniejszych narzędzi duchowych katolika.

Dopiero wieki później, w 2002 roku, św. Jan Paweł II zaproponował dodanie tajemnic światła, które skupiają się na publicznej działalności Jezusa od chrztu w Jordanie po ustanowienie Eucharystii. Był to wyraz pragnienia, by modlitwa różańcowa jeszcze pełniej ukazywała całe życie Chrystusa.

Różaniec dziś

Współczesny różaniec to nie tylko modlitwa z tradycją. To duchowa przestrzeń, która pomaga zatrzymać się w biegu codzienności. Jego rytm - dziesiątki "Zdrowaś Maryjo" przeplatane "Ojcze nasz" i "Chwała Ojcu" - pozwala wejść w głębsze skupienie, kontemplację, a dla wielu również w osobisty dialog z Bogiem.

Różaniec nie przynależy do jednego stylu duchowości. Można odmawiać go w kościele, w drodze do pracy, w ciszy domu czy na spacerze. To modlitwa elastyczna, a jednocześnie głęboko zakorzeniona w historii i tożsamości Kościoła. I choć jego początki skryte są w cieniu legendy, jedno jest pewne - od wieków prowadzi wierzących ku Bogu przez serce Maryi.

Tomczyk w ''Graffiti'' o nominacji prof. Cenckiewicza na szefa BBN: Katastrofa pod wieloma względami Polsat News Polsat News