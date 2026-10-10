W skrócie Papież Leon XIV napisał, że kara śmierci jest nie do przyjęcia, podkreślając ochronę godności ludzkiej i możliwość poprawy sprawców.

Kardynał Pietro Parolin oraz Konferencja Episkopatu Stanów Zjednoczonych wyrazili sprzeciw wobec transmitowania na żywo egzekucji Nidala Hasana, określając taki plan jako niedopuszczalny.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych ocenił decyzję o publicznej egzekucji jako barbarzyńską promocję kultury śmierci i zaapelował o jej ponowne rozważenie.

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We wpisie opublikowanym w sobotę, w Światowym Dniu Sprzeciwu wobec Kary Śmierci, Leon XIV pisze: "Opracowano skuteczne systemy pozbawienia wolności, które chronią obywateli, a jednocześnie nie odbierają winnym całkowicie możliwości poprawy i odkupienia".

Egzekucja Nidala Hasana. Kard. Parolin: Wbrew godności człowieka

Wpis Papieża pojawił się dzień po wypowiedziach kard. Pietra Parolina, sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej oraz przewodniczącego Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych, która sprzeciwia się planowanej publicznej egzekucji Nidala Hasana.

Hasan został skazany za zabicie 13 osób i zranienie 32 innych w bazie wojskowej Fort Hood w listopadzie 2009 roku. W 2013 roku sąd wojskowy orzekł wobec niego karę śmierci.

Władze ogłosiły, że planowana na grudzień egzekucja będzie transmitowana na żywo w internecie. W piątek, rozmawiając z dziennikarzami, kard. Parolin powiedział, że plany transmitowania egzekucji na żywo są nie do przyjęcia.

"Naprawdę trudno zrozumieć, dlaczego ktokolwiek chciałby stosować tę metodę w dzisiejszych czasach" - stwierdził. "Nie wiem, w jakim celu. Z pewnością niedopuszczalne jest przekształcanie śmierci w widowisko. Niezależnie od tego, jak bardzo winna jest dana osoba, istnieją inne sposoby".

Kardynał przypomniał, że kara śmierci jest wbrew godności człowieka i nie pełni funkcji odstraszającej.

USA. Publiczna egzekucja Hasana. Watykan zabrał głos

Wcześniej w piątek abp Paul Coakley, przewodniczący Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych, wyraził "wstrząs i głęboki smutek", apelując o ponowne rozważenie tej decyzji.

"W żadnym wypadku nie można usprawiedliwiać czynów Hasana, jednak ta decyzja stanowi barbarzyńską promocję kultury śmierci i musi zostać ponownie rozważona" - powiedział w rozmowie z Vatican News.

Ostrzegł, że publiczna egzekucja podważy moralne fundamenty narodu i modlił się, aby Amerykanie zawsze wybierali życie.

Źródło: Vatican News



