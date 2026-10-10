USA chcą transmitować egzekucję skazanego. Watykan ostrzega

Aleksandra Czurczak

Aleksandra Czurczak

"Kara śmierci jest niedopuszczalna, ponieważ godzi w nienaruszalność i godność osoby ludzkiej. Dobro wspólne może być chronione, a wymogi sprawiedliwości mogą zostać zachowane bez uciekania się do kary śmierci" - napisał papież Leon XIV na swoim oficjalnym koncie w serwisie X.

Odsłuchaj artykuł
--:-- min
Audio generowane przez AI, może zawierać błędy
Papież Leon XIV przemawia do mikrofonu, trzymając kartki, siedząc w zdobionym wnętrzu.
Papież Leon XIV: Kara śmierci niedopuszczalnaIMAGO/VATICAN MEDIA / Catholic Press PhotoEast News

W skrócie

  • Papież Leon XIV napisał, że kara śmierci jest nie do przyjęcia, podkreślając ochronę godności ludzkiej i możliwość poprawy sprawców.
  • Kardynał Pietro Parolin oraz Konferencja Episkopatu Stanów Zjednoczonych wyrazili sprzeciw wobec transmitowania na żywo egzekucji Nidala Hasana, określając taki plan jako niedopuszczalny.
  • Przewodniczący Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych ocenił decyzję o publicznej egzekucji jako barbarzyńską promocję kultury śmierci i zaapelował o jej ponowne rozważenie.
  • Więcej ważnych informacji znajdziesz na stronie głównej Interii, otwiera się w nowym oknie

We wpisie opublikowanym w sobotę, w Światowym Dniu Sprzeciwu wobec Kary Śmierci, Leon XIV pisze: "Opracowano skuteczne systemy pozbawienia wolności, które chronią obywateli, a jednocześnie nie odbierają winnym całkowicie możliwości poprawy i odkupienia".

Egzekucja Nidala Hasana. Kard. Parolin: Wbrew godności człowieka

Wpis Papieża pojawił się dzień po wypowiedziach kard. Pietra Parolina, sekretarza stanu Stolicy Apostolskiej oraz przewodniczącego Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych, która sprzeciwia się planowanej publicznej egzekucji Nidala Hasana.

Hasan został skazany za zabicie 13 osób i zranienie 32 innych w bazie wojskowej Fort Hood w listopadzie 2009 roku. W 2013 roku sąd wojskowy orzekł wobec niego karę śmierci.

Zobacz również:

Nidal Hasan podczas procesu
Świat

Pentagon zamierza transmitować egzekucję Nidala Hasana. W USA rozgorzał spór

Anna Czowalla
Anna Czowalla

Władze ogłosiły, że planowana na grudzień egzekucja będzie transmitowana na żywo w internecie. W piątek, rozmawiając z dziennikarzami, kard. Parolin powiedział, że plany transmitowania egzekucji na żywo są nie do przyjęcia.

"Naprawdę trudno zrozumieć, dlaczego ktokolwiek chciałby stosować tę metodę w dzisiejszych czasach" - stwierdził. "Nie wiem, w jakim celu. Z pewnością niedopuszczalne jest przekształcanie śmierci w widowisko. Niezależnie od tego, jak bardzo winna jest dana osoba, istnieją inne sposoby".

Kardynał przypomniał, że kara śmierci jest wbrew godności człowieka i nie pełni funkcji odstraszającej.

USA. Publiczna egzekucja Hasana. Watykan zabrał głos

Wcześniej w piątek abp Paul Coakley, przewodniczący Konferencji Episkopatu Stanów Zjednoczonych, wyraził "wstrząs i głęboki smutek", apelując o ponowne rozważenie tej decyzji.

"W żadnym wypadku nie można usprawiedliwiać czynów Hasana, jednak ta decyzja stanowi barbarzyńską promocję kultury śmierci i musi zostać ponownie rozważona" - powiedział w rozmowie z Vatican News.

Ostrzegł, że publiczna egzekucja podważy moralne fundamenty narodu i modlił się, aby Amerykanie zawsze wybierali życie.

Źródło: Vatican News

Zobacz również:

Leon XIV i Emmanuel Macron
Świat

Leon XIV z "politycznym" przemówieniem. W Paryżu poruszono niełatwe tematy

Paweł Sekmistrz
Paweł Sekmistrz


"Polityczny WF": Zagadkowa rozmowa w Białym Domu. Czy Trump namawiał Kosiniaka?INTERIA.PL
Masz sugestie, uwagi albo widzisz błąd?

Najnowsze