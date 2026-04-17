Spotkanie potwierdziły zarówno Pentagon, jak i przedstawiciele Watykanu, choć obie strony zakwestionowały jego konfrontacyjną interpretację pojawiającą się w mediach. Sama historyczna aluzja wystarczyła jednak, by ponownie skierować uwagę na okres, w którym losy Kościoła znalazły się pod silną presją polityczną.

Na początku 2026 roku w relacjach między Stanami Zjednoczonymi a Watykanem pojawiło się napięcie, które szybko przykuło uwagę komentatorów historii Kościoła. W styczniu w Pentagonie odbyło się zamknięte spotkanie pomiędzy amerykańskim podsekretarzem ds. polityki Elbridge'em Colbym a kardynałem Christophe'em Pierre'em, nuncjuszem apostolskim w USA i przedstawicielem papieża Leona XIV.

Według relacji opublikowanej przez amerykański portal "The Free Press", część uczestników spotkania odebrała jego przebieg jako "ostre pouczenie", w trakcie którego padły słowa o globalnej sile militarnej Stanów Zjednoczonych i potrzebie wsparcia amerykańskiej polityki przez Kościół katolicki.

Rozmowy odbywały się w cieniu wcześniejszych antywojennych wystąpień papieża Leona XIV, interpretowanych przez administrację Donalda Trumpa jako krytyczne wobec kierunku amerykańskiej polityki zagranicznej

Z informacji przedstawionych przez "The Free Press" Elbridge Colby, podsekretarz ds. polityki w Departamencie Obrony USA podczas spotkania miał przywołać historyczną analogię do "niewoli awiniońskiej papieży", co zostało odebrane jako forma presji na Kościół.

Pentagon i Watykan łagodzą ton po kontrowersyjnych publikacjach

Te doniesienia nie zostały jednak oficjalnie potwierdzone, a Pentagon przyznał, że spotkanie z 22 stycznia 2026 roku rzeczywiście się odbyło, uznając jednocześnie jego konfrontacyjną interpretację za "wyolbrzymioną i zniekształconą".

Podobne stanowisko zajęło biuro prasowe Stolicy Apostolskiej, wskazując, że rozmowa miała rutynowy charakter i dotyczyła bieżących spraw międzynarodowych.

Jak sugerował Mattia Ferraresi na łamach portalu, styczniowe spotkanie mogło mieć jednak dalsze konsekwencje dyplomatyczne. Według tych doniesień papież Leon XIV miał wstrzymać planowaną wizytę w Stanach Zjednoczonych z okazji 250-lecia niepodległości, a Watykan - po wstępnym rozważeniu udziału - odłożył ją bezterminowo w związku z różnicami w polityce zagranicznej.

Samo odwołanie do epoki awiniońskiej wywołało jednak jednoznaczne skojarzenia. Termin ten odnosi się bowiem do okresu, w którym papieże przez niemal siedem dekad rezydowali poza Rzymem pod silnym naciskiem monarchii świeckiej. I przypomina jeden z najbardziej politycznie obciążonych rozdziałów w dziejach papiestwa.

Czym była niewola awiniońska papieży?

"Niewola awiniońska" oznacza okres w latach 1309-1377, podczas którego siedmiu kolejnych papieży rezydowało w Awinionie zamiast w Rzymie. Decyzja o przeniesieniu Kurii zapadła po konflikcie między papieżem Bonifacym VIII a królem Francji Filipem IV Pięknym.

Spór dotyczył prawa monarchii do opodatkowania duchowieństwa - kwestii istotnej dla relacji między władzą świecką a kościelną. Kulminacją napięć stał się napad królewskich wysłanników na papieża w Anagni w 1303 roku, po którym Bonifacy VIII zmarł. Następnie wybrany w 1305 roku Klemens V, Francuz z Gaskonii, przeniósł swoją siedzibę do Awinionu.

Awinion formalnie znajdował się w granicach Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Wszyscy papieże tej epoki mieli francuskie pochodzenie, a aż 111 ze 134 kardynałów mianowanych w tym czasie również wywodziło się z Francji, co wzmacniało przekonanie o politycznych powiązaniach dworu papieskiego z monarchią francuską.

Już XIV‑wieczny poeta Francesco Petrarka określał awinioński dwór mianem "siedliska gniewu i szkoły herezji", tworząc symboliczną analogię do biblijnej niewoli Izraelitów w Babilonii. To właśnie jego pisma spopularyzowały termin "babilońska niewola papiestwa".

Ustalenia projektu badawczego AVORI - Beyond the Frontiers of Latin Christendom: The Avignon Papacy and the East (Komisja Europejska, 2016) wskazują, że awinioński pontyfikat prowadził szeroko zakrojoną korespondencję dyplomatyczną z Bizancjum, Armenią oraz azjatyckimi wspólnotami chrześcijańskimi, sprzyjając intensyfikacji relacji między Kościołem łacińskim a Wschodem.

Okres awinioński należał do pierwszych epizodów w dziejach Europy, podczas których monarchie świeckie skutecznie wpłynęły na geopolityczne centrum Kościoła. Dla średniowiecznych elit stanowiło to dowód, że duchowy autorytet podlegał realnej presji politycznej. Ta kwestia powraca w debatach nad relacjami religii i państwa aż do dziś.

Ile lat trwała niewola awiniońska papieży?

Niewola awiniońska papieży trwała dokładnie 68 lat. W marcu 1309 roku papież Klemens V przeniósł stałą rezydencję papieską do Awinionu, natomiast 17 stycznia 1377 roku Grzegorz XI powrócił do Rzymu, kończąc trwający blisko siedem dekad okres funkcjonowania Stolicy Apostolskiej poza Wiecznym Miastem.

W tym okresie doszło do jednej z największych reform administracyjnych w dziejach Kościoła łacińskiego. Kuria została scentralizowana, finanse objęto jednolitym systemem zarządzania, a nominacje kościelne zaczęły podlegać bezpośredniej kontroli papieskiej.

Redaktorzy Encyclopaedia Britannica (aktualizacja: 9 kwietnia 2026) wskazują, że awinioński pontyfikat przyczynił się do ekspansji działalności misyjnej aż do Chin oraz rozwoju edukacji uniwersyteckiej poprzez wsparcie instytucjonalne studiów teologicznych i prawnych. Te działania przełożyły się na trwałe przeobrażenie struktury Kościoła zachodniego jeszcze przed wybuchem wielkiej schizmy zachodniej w 1378 roku.

Epoka awiniońska zostawiła także ślady materialne. W 1348 roku papież Klemens VI wykupił Awinion od Joanny I Andegaweńskiej za 80 000 złotych guldenów, przekształcając miasto w formalną własność papiestwa. Monumentalny Pałac Papieski - wzniesiony w trakcie tych sześćdziesięciu ośmiu lat - stał się największą gotycką rezydencją Europy i symbolem papieskiej potęgi instytucjonalnej XIV wieku.

Dlaczego papież przeniósł się do Awinionu?

Decyzja o przeniesieniu siedziby papiestwa do Awinionu zapadła także z powodów strategicznych oraz instytucjonalnych. Na początku XIV wieku Rzym przestał pełnić funkcję stabilnego zaplecza administracyjnego. Miasto pozostawało areną długotrwałych konfliktów między wpływowymi rodami arystokratycznymi, takimi jak Orsini i Colonna, a walki frakcyjne paraliżowały aparat władzy kościelnej.

Źródła średniowieczne oraz analizy historyków Kościoła wskazują na nasilone zamieszki i realne zagrożenie dla archiwów oraz finansów Kurii. Relokacja oznaczała możliwość sprawniejszego zarządzania państwem kościelnym oraz utrzymania jurysdykcji nad rozległą siecią diecezji europejskich.

Awinion leżał nad Rodanem, na przecięciu głównych szlaków handlowych łączących Italię, Półwysep Iberyjski oraz północną Europę. Nowa siedziba papiestwa sprzyjała szybkiemu przepływowi dokumentów i delegacji dyplomatycznych w regionie śródziemnomorskim i azjatyckim.

Papieski dwór w Awinionie przyjął cechy scentralizowanej monarchii administracyjnej. W tej epoce pojawiła się rozbudowana biurokracja kościelna złożona z notariuszy, audytorów oraz ekspertów prawa kanonicznego. W efekcie Stolica Apostolska stała się jednym z najlepiej zorganizowanych ośrodków zarządzania instytucjonalnego w XIV‑wiecznej Europie.

Ilu papieży rządziło z Awinionu?

Siedmiu papieży sprawowało władzę z Awinionu i każdy z nich współtworzył model zarządzania Kościołem, który znacząco odbiegał od wcześniejszej, bardziej rozproszonej struktury. Kolejno byli to:

Klemens V (1305-1314),

Jan XXII (1316-1334),

Benedykt XII (1334-1342),

Klemens VI (1342-1352),

Innocenty VI (1352-1362),

Urban V (1362-1370)

Grzegorz XI (1370-1378).

To właśnie za rządów tej siódemki nastąpiła bezprecedensowa rozbudowa struktur finansowych papiestwa. System tzw. beneficjów, czyli dochodów związanych z urzędami kościelnymi, został objęty scentralizowaną kontrolą Kurii, zaś nominacje biskupie zaczęły wymagać bezpośredniej akceptacji papieskiej kancelarii.

Za pontyfikatu Benedykta XII rozpoczęła się budowa Pałacu Papieskiego w Awinionie - największej gotyckiej rezydencji Europy XIV wieku. Kompleks pełnił funkcję zarówno siedziby religijnej, jak i administracyjnego centrum zarządzania siecią diecezjalną obejmującą niemal cały kontynent. Urban V podjął próbę powrotu do Rzymu w 1367 roku, lecz napięcia polityczne na Półwyspie Apenińskim wymusiły powrót do Prowansji. Epokę awiniońskiej rezydencji zakończył dopiero powrót Grzegorza XI.

Jakie były konsekwencje rozłamu i niewoli awiniońskiej?

Po 1378 roku Europa znalazła się w sytuacji równoległej obediencji, w ramach której rywalizujący pretendenci do tronu Piotrowego uzyskiwali polityczne poparcie kolejnych monarchii, co doprowadziło do najpoważniejszego w średniowieczu kryzysu autorytetu papiestwa.

Według analiz przedstawionych w publikacji "The Schism and the conciliar movement" (Manchester University Press, 24 czerwca 2025) wielka schizma zachodnia wymusiła przemyślenie modelu zarządzania wspólnotą chrześcijańską. Pojawiło się pytanie o naturę Kościoła: monarchia duchowa czy instytucja kolektywna oparta na konsensusie biskupów oraz teologów.

Właśnie w tych realiach narodził się koncyliaryzm, czyli doktryna głosząca wyższość soboru powszechnego nad papieżem. Ta teoria miała wcześniejsze podstawy w dziełach Marsyliusza z Padwy oraz Williama Ockhama, jednak dopiero XIV‑ i XV‑wieczny kryzys instytucjonalny umożliwił jej praktyczne zastosowanie.

Redakcja Encyclopaedia Britannica podaje, że Sobór w Konstancji (1414-1418) wykorzystał tę koncepcję w celu detronizacji trzech rywalizujących papieży oraz wyboru jednego uznanego zwierzchnika - Marcina V. Zgromadzenie ogłosiło dekret Haec sancta (1415), który przyznawał soborowi nadrzędną pozycję wobec papieskiego autorytetu w sytuacjach nadzwyczajnych.

Równoczesne funkcjonowanie kilku następców św. Piotra podważyło zasadę papieskiego prymatu i skłoniło środowiska prawnicze do uznania soboru powszechnego za organ zdolny przywrócić jedność poprzez detronizację konkurencyjnych pontyfikatów.

Źródła: newsweek.com

