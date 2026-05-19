Spis treści: Pielgrzymka kobiet na Jasną Górę 2026. Program Pielgrzymka kobiet. Wyjątkowa patronka spotkania Ogólnopolska Pielgrzymka Kobiet na Jasną Górę - zapisy Kobiety od lat przybywają na Jasną Górę

Pielgrzymka kobiet na Jasną Górę 2026. Program

Ogólnopolska pielgrzymka kobiet odbędzie się 24 maja. Spotkanie rozpocznie się o godz. 11.30 wprowadzeniem i modlitwą, a następnie uczestniczki wezmą udział w modlitwie Anioł Pański oraz konferencji poświęconej tematyce światła w wierze i życiu codziennym.

W programie przewidziano również świadectwa zaproszonych gości i wspólną modlitwę uwielbienia. Najważniejszym momentem będzie Eucharystia odprawiona o godz. 14.00 w Kaplicy Cudownego Obrazu, pod przewodnictwem bp. Wiesława Szlachetki. Po mszy świętej uczestniczki zostaną zawierzone Matce Bożej, a całe wydarzenie zakończy modlitwa różańcowa.

Pielgrzymkę organizuje Krajowa Rada ds. Duszpasterstwa Kobiet przy Konferencji Episkopatu Polski, która od kilku lat rozwija inicjatywy skierowane do kobiet w Kościele. Każdego roku spotkania gromadzą tysiące kobiet z całej Polski.

Pielgrzymka kobiet. Wyjątkowa patronka spotkania

Tegoroczne spotkanie odbywa się pod hasłem: "Posłane, by nieść światło". Duchową patronką siódmej Ogólnopolskiej Pielgrzymki Kobiet została błogosławiona Natalia Tułasiewicz.

To świecka nauczycielka, która w czasie II wojny światowej działała w konspiracji. Nauczała i niosła pomoc innym także w dramatycznych warunkach wojennych i obozowych.

Organizatorzy przypominają ją jako kobietę odwagi, głębokiej wolności wewnętrznej i silnej wiary, która potrafiła pozostać wierna swoim wartościom nawet w obliczu śmierci. Jej życie ma być dla współczesnych kobiet przykładem służby, zaangażowania i odpowiedzialności za drugiego człowieka.

Natalię Tułasiewicz na ołtarze wyniósł Jan Paweł II w 1999 roku. W Polsce błogosławiona jest patronką nauczycieli.

Delegatem Episkopatu Polski na tegorocznej pielgrzymce będzie bp. Wiesław Szlachetka. Podkreśla on, że tegoroczne hasło przypomina o "chrześcijańskim powołaniu i odpowiedzialności za obecność Ewangelii w świecie". Konferencję pod tytułem "Bóg rzekł i stała się światłość" wygłosi s. dr hab. Joanna Nowińska. To siostra zakonna, która naukowo zajmuje się egzegezą biblijną.

Uczestniczki wysłuchają też świadectwa Marty Mendrek, dyrektor Pallotyńskiej Szkoły Nowej Ewangelizacji w Lublinie. To liderka zajmująca się organizowaniem spotkań duchowych dla kobiet, szkoleń dla rodziców o wychowaniu w duchu katolickim i prowadzeniem wspólnot. Obie postacie prelegentek swoją działalnością nawiązują do patronki tegorocznego spotkania.

Ogólnopolska Pielgrzymka Kobiet na Jasną Górę - zapisy

Na Ogólnopolską Pielgrzymkę Kobiet zaproszone są wszystkie panie, wydarzenie ma charakter otwarty. Wiele parafii organizuje grupowe dojazdy autokarowe, które mają ułatwić dotarcie na Jasną Górę. Warto zgłosić się w tej sprawie do swojej parafii lub do Duszpasterstwa Kobiet i zapytać o zapisy.

Kobiety, które z różnych względów nie będą mogły uczestniczyć w pielgrzymce osobiście, będą mogły dołączyć do niej za pośrednictwem kanału YouTube Sanktuarium Jasnogórskiego. Będzie tam transmitowana msza święta oraz modlitwa różańcowa.

Kobiety od lat przybywają na Jasną Górę

Ogólnopolska pielgrzymka kobiet jest stosunkowo młodą inicjatywą. Jej pierwszą edycję zorganizowała Krajowa Rada ds. Duszpasterstwa Kobiet przy Konferencji Episkopatu Polski. Spotkanie odbyło się w maju 2020 roku pod hasłem "Córki u matki".

Od tamtego momentu wydarzenie organizowane jest co roku, zawsze w maju, tuż przed Dniem Matki. Każda edycja ma własne hasło, które nawiązuje do aktualnych wyzwań duszpasterskich i społecznych, a także patronkę lub postać inspirującą uczestniczki.

W poprzednim roku, podczas szóstej pielgrzymki, szczególną postacią była św. Jadwiga Królowa, a spotkaniu towarzyszyło hasło "Kobiety na drogach nadziei".

Źródło: episkopat.pl

"Prezydenci i premierzy": Pomysł Trumpa na przeniesienie żołnierzy z Niemiec do Polski Polsat News