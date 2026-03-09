Trzy dni narad biskupów. Na agendzie spotkania kilka wrażliwych tematów
W dniach 10-12 marca w Warszawie odbędzie się 404. Zebranie Plenarne Konferencji Episkopatu Polski. To jedno z najważniejszych cyklicznych spotkań biskupów, podczas którego omawiane są najważniejsze kwestie dotyczące Kościoła w Polsce. O czym biskupi będą debatować tym razem?
Jak zapowiedział sekretarz generalny Konferencji Episkopatu Polski bp Marek Marczak, jednym z najważniejszych tematów spotkania będzie refleksja nad funkcjonowaniem parafii we współczesnym świecie. Biskupi będą analizować różne aspekty życia parafialnego, podzielone na cztery bloki: wymiar duszpasterski, katecheza i ewangelizacja, działalność charytatywna i zarządzanie parafią.
Wymiana doświadczeń z biskupami z innych krajów
W spotkaniu wezmą udział również przedstawiciele episkopatów z innych państw europejskich, m.in. z Włoch, Czech, Litwy, Ukrainy, Węgier czy Niemiec. Zaproszeni goście przedstawią modele funkcjonowania parafii w swoich krajach oraz podzielą się doświadczeniami dotyczącymi duszpasterstwa i życia wspólnotowego.
Celem tej wymiany jest wspólna refleksja nad wyzwaniami, z którymi mierzą się parafie w różnych częściach Europy.
Prace nad komisją ekspertów
Jednym z ważnych punktów programu będzie także kontynuacja prac nad powołaniem komisji niezależnych ekspertów, która miałaby zbadać zjawisko wykorzystywania osób małoletnich w Kościele katolickim w Polsce.
Temat ten pozostaje jednym z istotnych zagadnień, którymi zajmuje się Konferencja Episkopatu Polski w ostatnich latach.
Podczas zebrania biskupi zajmą się również innymi sprawami dotyczącymi życia Kościoła. Wśród nich znajdą się m.in.:
- działalność Fundacji Świętego Józefa KEP, która wspiera osoby skrzywdzone w Kościele,
- inicjatywy związane z 300-leciem kanonizacji św. Stanisława Kostki,
- przygotowania do Europejskiego Spotkania Młodych wspólnoty Taizé w Łodzi.
Msza święta w Bazylice Świętego Krzyża
Jednym z punktów spotkania będzie także wspólna liturgia. 11 marca o godz. 18.00 biskupi odprawią mszę świętą w Bazylice Świętego Krzyża w Warszawie.
Celebracja będzie związana z jubileuszem 400-lecia powstania Zgromadzenia Księży Misjonarzy św. Wincentego à Paulo oraz 400-leciem istnienia parafii Świętego Krzyża, która została założona w 1626 roku.