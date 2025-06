Tradycja związana z Bożym Ciałem doceniona na świecie. Słynie z tego szczególnie jedna miejscowość

W Spycimierzu tworzenie kwietnego dywanu to niemal liturgia sama w sobie. Zaczyna się kilka dni przed procesją. Najpierw zbieranie i suszenie materiałów. Potem szkice, planowanie wzorów, ustalanie, kto, za co odpowiada. Wreszcie - tuż przed procesją - układanie, niesamowicie dokładne, wymagające cierpliwości i zaangażowania.

To, co wyróżnia tę tradycję, to nie tylko estetyka, ale i sposób jej przekazywania. Dywany układają całe rodziny - dziadkowie, rodzice, dzieci. Mieszkańcy konkretnej ulicy są odpowiedzialni za swój odcinek. W ten sposób rośnie nie tylko dywan, ale i wspólnota. Przez dziesięciolecia nikt tu nie potrzebował projektanta czy artysty - wystarczyła sąsiedzka współpraca i miłość do tradycji.