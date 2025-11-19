To wydarzenie dotyczy jednej z kluczowych postaci Kościoła. Wypada w listopadzie

21 listopada Kościół wspomina Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. To święto przypomina, że Maryja od najmłodszych lat była całkowicie oddana Bogu.

Msza święta, zdj. ilustracyjne
Msza święta, zdj. ilustracyjnePiotr DziurmanReporter

Choć Pismo Święte nie wspomina bezpośrednio o ofiarowaniu Maryi, wydarzenie to opisuje apokryficzna "Ewangelia Jakuba", pochodząca z II wieku. Według tej starożytnej tradycji rodzice Maryi - św. Joachim i św. Anna - długo modlili się o dziecko. Gdy wreszcie Bóg wysłuchał ich błagań, złożyli ślub, że oddadzą córkę na służbę w świątyni.

Maryja miała zaledwie trzy lata, gdy została przyprowadzona do świątyni w Jerozolimie. W ikonografii wschodniej scena ta często ukazuje małą dziewczynkę wspinającą się po stromych schodach, ku światłu. Jest to obraz niezwykle symboliczny, bo przedstawiający dziecięcą ufność, która idzie w stronę Boga bez lęku.

Zobacz również:

Włoskie zakonnice organizują kurs samoobrony dla dziewczyn i kobiet
Świat

Nietypowa inicjatywa włoskich zakonnic. Zorganizują specjalny kurs

Marcin Boniecki
Marcin Boniecki

    Szkoła modlitwy i charakteru

    W tradycji chrześcijańskiej mówi się, że Maryja przebywała w świątyni do czasu zaślubin z Józefem. To był czas jej duchowej formacji, codziennej modlitwy, pracy i słuchania Słowa Bożego. Każdy dzień miał swój rytm:

    • poranne psalmy,
    • pomoc przy ołtarzu,
    • nauka czytania
    • poznawanie Pisma.

    Tam kształtowała się jej wrażliwość, cierpliwość i gotowość do służby. To właśnie ta codzienna wierność, a nie spektakularne wydarzenia, przygotowała Ją do przyjęcia zwiastowania i roli Matki Zbawiciela.

    Zobacz również:

    Kościół, zdj. ilustracyjne
    Religia

    Dlaczego sierpień to miesiąc Maryi? Polska tradycja i duchowość w praktyce

      21 listopada. Ofiarowanie NMP

      21 listopada Kościół wspomina Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny. Święto to niesie przesłanie szczególnie aktualne w XXI wieku. W świecie, w którym dzieci często szybciej uczą się obsługi telefonu niż modlitwy, warto zatrzymać się przy tej scenie i zapytać: czego uczymy najmłodszych?

      Ofiarowanie Maryi pokazuje, że duchowe życie nie jest luksusem dla dorosłych. To proces, który zaczyna się w dzieciństwie, w rozmowach o dobru i złu, w prostych modlitwach, w przykładzie rodziców i dziadków. Dla rodzin i wychowawców to święto jest przypomnieniem, że wiara jest dziedzictwem przekazywanym nie tyle słowami, co codziennym przykładem.

      Wspólna modlitwa, rozmowa o trudnościach w świetle Bożej opieki, czy zwykłe "dziękuję" za dzień to współczesne formy ofiarowania, które budują w dziecku wewnętrzną siłę i zaufanie do Boga.

      Zobacz również:

      Msza w kościele, zdj. ilustracyjne
      Religia

      Tragedia stała się źródłem kultu. Wierni wspominają tę historię 18 listopada

      Nowy ambasador USA wita się z Polakamimateriały prasowe

      Najnowsze