To święto zostało przeniesione przez Episkopat. Data kolidowała z inną uroczystością

Jakub i Filip to a postołowie, którzy towarzyszyli życiu Jezusa Chrystusa , a jego nauki głosili także po Zmartwychwstaniu. Ich wspomnienie obchodzone jest w kościołach tego samego dnia - 3 lub 6 maja (w zależności od kraju). Mimo tego, że wspomnienie odbywa się tego samego dnia, wzmianki o świętych próżno szukać razem na kartach Nowego Testamentu.

Wspomnienie świętych Filipa i Jakuba zwanego Mniejszym obchodzone jest w tym samym dniu już od czasów starożytnych. Stało się tak dlatego, że relikwie świętych zostały przywiezione do Rzymu w tym samym czasie, na początku maja 560 r.

Jakub i Filip to dwaj spośród dwunastu apostołów Jezusa Chrystusa, którzy odegrali ważne role w początkach chrześcijaństwa. Obaj zostali wyniesieni do godności świętych i ich postacie do dziś pozostają żywe w tradycji Kościoła.