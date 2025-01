W Polsce święto Matki Bożej Gromnicznej ma szczególny wymiar, gdyż wiąże się z używaniem gromnic - specjalnych świec, które mają chronić domy i rodziny przed niebezpieczeństwami.

Skąd pochodzi Święto Matki Bożej Gromnicznej?

Święto Matki Bożej Gromnicznej upamiętnia wydarzenie opisane w Ewangelii według św. Łukasza. Jest to dzień, w którym Maryja i Józef przynieśli Jezusa do świątyni w Jerozolimie, aby zgodnie z żydowskim prawem ofiarować Go Bogu. Było to 40 dni po narodzinach Jezusa, co oznaczało koniec okresu oczyszczenia Maryi po porodzie.

W świątyni spotkali oni Symeona i prorokinię Annę, którzy rozpoznali w Dzieciątku obiecanego Mesjasza.

W Kościele katolickim dzień ten ma podwójne znaczenie. Po pierwsze, jest to święto Chrystusa - Światłości świata. Po drugie, wspominamy w nim Maryję jako tę, która ofiarowała Jezusa Bogu. W polskiej tradycji akcent kładziony jest na Matkę Bożą, stąd popularna nazwa "Święto Matki Bożej Gromnicznej".

Święto Ofiarowania Pańskiego. Głównym symbolem gromnica

W dzień tego święta wierni przynoszą do kościołów specjalną świecę zwaną gromnicą - nazwa ta pochodzi od słowa "grom". Tradycja używania gromnic ma swoje korzenie w wierzeniach ludowych i symbolice religijnej.

Świeca ta symbolizuje światło Chrystusa, które rozprasza ciemności i chroni przed złem. W polskiej tradycji gromnica była uważana za ochronę przed burzami, piorunami (stąd jej nazwa), a także przed duchowym złem.

Świeca zapalana była podczas modlitw w czasie burz, aby prosić o ochronę domu i rodziny. Wierzono, że gromnica zapalona przy umierającym pomaga duszy przejść do wieczności, oświetlając jej drogę. Obecnie gromnica jest używana głównie podczas uroczystości w kościele 2 lutego, ale nadal wiele osób przechowuje ją w domu jako symbol opieki Bożej.

2 lutego 2025. Czy w Święto Matki Bożej Gromnicznej trzeba iść do kościoła?

Święto Matki Bożej Gromnicznej jest uroczystością liturgiczną, co oznacza, że wierni są zaproszeni do udziału we mszy świętej, choć nie jest to święto nakazane. Oznacza to, że nie ma konieczności uczestnictwa w Eucharystii.

Jednak wielu katolików decyduje się na udział w nabożeństwie, aby oddać cześć Matce Bożej i poświęcić swoje gromnice. Co ciekawe, w 2025 r. Święto Matki Bożej Gromnicznej wypada w niedzielę, co oznacza, że mimo iż oficjalnie święto to nie jest nakazane, wszyscy wierni zobowiązani są do uczestnictwa we mszy świętej ze względu na nakaz niedzielny.

Podczas mszy świętej odbywa się specjalny obrzęd poświęcenia świec. Kapłan błogosławi przyniesione przez wiernych gromnice, które następnie zapala się i trzyma w dłoniach. Światło tych świec symbolizuje Jezusa jako światłość świata, który przynosi nadzieję i zbawienie.

W Polsce istnieje zwyczaj, że po powrocie z kościoła zapaloną gromnicą kreśli się znak krzyża na nadprożu drzwi. Ma to być znak błogosławieństwa i ochrony dla domu i jego mieszkańców.