To jedno z najważniejszych świąt. Wypada równo 50 dni po Wielkanocy

Święto to upamiętnia wydarzenie opisane w Dziejach Apostolskich (2,1-11), kiedy to na zebranych w Wieczerniku apostołów zstąpił Duch Święty w postaci ognistych języków. To właśnie w tym momencie narodził się Kościół - jako wspólnota wierzących posłana do głoszenia Ewangelii całemu światu.