To jeden z najpopularniejszych świętych we Francji. Kościół wspomina go 13 stycznia

Styczeń w Kościele katolickim obfituje we wspomnienia wielu wybitnych teologów. 13 stycznia wypada wspomnienie św. Hilarego z Poitiers - jednego z najpopularniejszych świętych we Francji.

Wspomnienie św. Hilarego z Poitiers - 13 stycznia

Św. Hilary został ogłoszony 13 maja 1851 roku Doktorem Kościoła przez papieża Piusa IX. W swoim życiu zasłynął przede wszystkim jako wybitny teolog, obrońca tajemnicy Trójcy Świętej i zagorzały przeciwnik Arian, dzięki czemu zyskał przydomek "obrońcy Galii".

W ikonografii przedstawiany jest w stroju biskupim z księgą, laską pasterską, mitrą, piorunem. Często towarzyszy mu również smok lub wąż, będące symbolami Arian.

Do dziś jest patronem dwóch miast we Francji - Poitiers i La Roche. Jego wstawiennictwa poszukują również osoby ukąszone przez węże. Wierni nie są zobowiązani do uczestnictwa w mszy świętej 13 stycznia.

Kim był św. Hilary z Poitiers?

Św. Hilary z Poitiers urodził się pomiędzy 310 a 320 rokiem we Francji, w rodzinie pogańskiej wyznającej neoplatonizm. Zdobył dokładne wykształcenie i tytuł retora. W swoim życiu gorliwie studiował Pismo Święte i przyjął chrzest, będąc już dorosłym, żonatym mężczyzną i ojcem w 346 roku. Cztery lata później został wybrany biskupem Poitiers.

Lata jego życia przypadają na dużą popularność arianizmu w Galii, któremu od początku mocno się sprzeciwiał, widząc w nim zagrożenie dla zachodniego chrześcijaństwa.

Arianie podważali tajemnicę Trójcy Świętej i boskość Jezusa. Podczas synodu w Bezieres nie potępił stanowiska Atanazego Wielkiego (przeciwnika Arian). Za to cesarz Konstancjusz skazał go na wygnanie do Frygii w Azji Mniejszej.

Podczas lat wygnania nie zerwał kontaktu z Kościołem w Galii, a wręcz przeciwnie, stał się jeszcze większym przeciwnikiem Arian. Pisał listy do wiernych i rozprawy teologiczne broniące tajemnicy Trójcy Świętej.

Jednocześnie kontakt z teologią wschodniego chrześcijaństwa sprawił, że po powrocie do ojczyzny chciał rozpowszechnić niektóre z jej elementów w Kościele łacińskim. Inspirując się Wschodem, wzbogacał zachodnią liturgię. To działanie na rzecz porozumienia odłamów chrześcijaństwa sprawiło, że był nazywany pierwszym ekumenistą.

W dorobku św. Hilarego znalazły się między innymi komentarze do ewangelii św. Mateusza, traktat o Trójcy Świętej, liczne listy, dzieła egzegetyczne, polemiczno-teologiczne oraz hymny.

Św. Hilary zmarł 367 roku. Jego szczątki złożono w bazylice w Poitiers, dziś pod jego wezwaniem. W 1562 roku zostały jednak zniszczone. Przetrwały jednak relikwie umieszczone w kościele św. Dionizego w Paryżu i kościoła św. Jerzego w Le Puy. Te drugie w 1698 roku zostały sprowadzone do Poitiers.

