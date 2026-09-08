Spis treści: List odczytany w kościołach zapowiada zmianę. Parafie mają mocniej otworzyć się na ludzi Katecheza parafialna ma zyskać nową formę. Spotkania w małych grupach zamiast kolejnej lekcji Rekordowa liczba chrztów we Francji. Młodzi coraz częściej sami wybierają wiarę Jak włączyć się w Tydzień Wychowania? Udział nie kończy się na niedzielnej mszy

Apel ma bezpośredni związek z XVI Tygodniem Wychowania, obchodzonym od 13 do 19 września 2026 roku. Autorzy dokumentu proponują rozwój małych grup, opartych na rozmowie, modlitwie i osobistym towarzyszeniu. Przywołują też rekordową liczbę chrztów we Francji, zwłaszcza wśród nastolatków i młodych dorosłych.

List odczytany w kościołach zapowiada zmianę. Parafie mają mocniej otworzyć się na ludzi

List pasterski na XVI Tydzień Wychowania podpisali biskupi uczestniczący w 405. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski, które odbyło się 10 czerwca 2026 roku w Łomży. Dokument odczytano w kościołach 6 września, tydzień przed rozpoczęciem wydarzenia zaplanowanego od 13 do 19 września.

Hierarchowie skupili się na przyszłości polskich parafii. Zachęcili, aby otwierały się zarówno na osoby regularnie uczestniczące w życiu Kościoła, jak i na tych, którzy poszukują odpowiedzi, przeżywają kryzys wiary lub od dawna zachowują dystans wobec religii.

Biskupi piszą o potrzebie przejścia od administrowania parafią do odważniejszej ewangelizacji. Za tym kościelnym określeniem stoi bardzo konkretna zmiana. Człowiek przychodzący z pytaniem, osobistym problemem albo potrzebą rozmowy powinien spotkać kogoś, kto poświęci mu czas i pomoże odnaleźć się we wspólnocie.

Parafia ma więc służyć nie tylko za miejsce załatwiania formalności i przygotowania do sakramentów. Powinna również tworzyć przestrzeń rozmowy, wzajemnego wsparcia oraz budowania więzi z osobami, które dotąd pozostawały na uboczu.

Katecheza parafialna ma zyskać nową formę. Spotkania w małych grupach zamiast kolejnej lekcji

Jednym ze sposobów realizacji tego planu ma być odnowiona katecheza parafialna prowadzona w niewielkich grupach. W spotkaniach będą mogły uczestniczyć dzieci, młodzież i osoby dorosłe. Program ma obejmować rozmowę, modlitwę oraz dzielenie się doświadczeniami.

Młody człowiek będzie mógł opowiedzieć o samotności lub trudnościach w szkole, rodzic o problemach wychowawczych, a dorosły o kryzysie rodzinnym, żałobie czy utracie życiowego kierunku. Prowadzący ma pełnić funkcję animatora i towarzysza, który umie słuchać, dzieli się swoją wiarą i buduje atmosferę zaufania.

Katecheza parafialna ma uzupełniać szkolne lekcje religii, lecz otrzyma inne zadania. Zajęcia szkolne służą przede wszystkim zdobywaniu wiedzy o chrześcijaństwie, Biblii oraz zasadach wiary. Spotkania organizowane przez parafię mają pomagać w tworzeniu relacji i włączaniu uczestników w życie lokalnej wspólnoty.

Episkopat nie przedstawił jednego programu obowiązującego w całym kraju. Duszpasterze i świeccy mogą dopasować tematykę oraz przebieg spotkań do wieku uczestników i potrzeb mieszkańców. Spotkania organizowane podczas Tygodnia Wychowania mają dać początek trwałym działaniom, odpowiadającym na rzeczywiste potrzeby parafian.

Rekordowa liczba chrztów we Francji. Młodzi coraz częściej sami wybierają wiarę

Szczególną uwagę w liście polskich biskupów zwraca przykład Francji, od lat kojarzonej z postępującą sekularyzacją. Podczas Wielkanocy 2026 roku chrzest przyjęło tam 21 386 dorosłych i nastolatków, w tym 13 234 osoby pełnoletnie oraz 8152 młodych ludzi. Rok wcześniej sakrament otrzymało 17 788 osób z obu grup, zatem w ciągu dwunastu miesięcy ich liczba wzrosła o ponad 20 proc. Jeszcze wyraźniej skalę zmian pokazuje porównanie z 2016 rokiem, gdy ochrzczono 4124 dorosłych. Dziesięć lat później było ich już ponad trzy razy więcej.

Wzrost w największym stopniu dotyczy młodego pokolenia. Liczba chrztów dorosłych zwiększyła się w ciągu roku o 28 proc., a nastolatków o 10 proc. Najliczniejszą grupę wśród pełnoletnich katechumenów, czyli osób przygotowujących się do przyjęcia sakramentu, stanowiły osoby w wieku od 18 do 25 lat. Co czwarty studiował.

Ankieta przeprowadzona przez francuski episkopat wśród 1450 katechumenów z 60 diecezji wykazała ponadto, że 40 proc. badanych rozpoczęło duchowe poszukiwania po bolesnym doświadczeniu, między innymi chorobie, śmierci bliskiej osoby lub innym życiowym kryzysie. Jedna trzecia wskazała natomiast na silne przeżycie duchowe, które skłoniło ją do nawiązania kontaktu z Kościołem.

Dane te nie oznaczają powszechnego powrotu Francuzów do religii, lecz pokazują rosnące zainteresowanie katolicyzmem wśród części młodych ludzi. Wielu z nich dorastało bez regularnego kontaktu z Kościołem i rozpoczynało poszukiwania niezależnie od rodziny, nierzadko pod wpływem treści znalezionych w internecie.

Dalsza droga wymagała już jednak osobistego kontaktu z duszpasterzem, katechetą lub wspólnotą. Polscy biskupi przywołują ten przykład jako argument za rozwojem małych grup parafialnych i indywidualnego towarzyszenia osobom, które chcą poznać wiarę, choć nie znają jeszcze religijnego języka ani kościelnych zwyczajów.

Jak włączyć się w Tydzień Wychowania? Udział nie kończy się na niedzielnej mszy

XVI Tydzień Wychowania odbędzie się od 13 do 19 września 2026 roku pod hasłem "Wychowanie i formacja we wspólnocie wiary". Do udziału zaproszeni są duchowni, katecheci, nauczyciele, rodzice, wychowawcy oraz wszyscy zainteresowani życiem swojej parafii.

Organizatorzy przygotowali bezpłatny pakiet materiałów, w którym znalazły się konferencja tematyczna, rozważania i modlitwy wiernych na każdy dzień, a także katechezy dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Ze strony wydarzenia można również pobrać plakat oraz baner informacyjny.

Sposób włączenia się w inicjatywę zależy od programu konkretnej parafii. Warto sprawdzić niedzielne ogłoszenia, stronę internetową wspólnoty lub zapytać proboszcza i katechetę o planowane spotkania. Można również zainteresować się grupą biblijną, duszpasterstwem młodzieży, wspólnotą małżeństw, seniorów albo osób przeżywających żałobę.

Autorzy listu zachęcają jednak także do tworzenia nowych, niewielkich zespołów, w których znajdzie się miejsce na modlitwę, szczerą rozmowę i wzajemną pomoc. Początkiem może być jedno otwarte spotkanie poświęcone sprawom ważnym dla mieszkańców, bez rozbudowanego programu i formalnej struktury.

Udostępnione materiały można wykorzystać podczas rozmowy z dzieckiem, lekcji wychowawczej, zebrania rady parafialnej lub spotkania lokalnej wspólnoty. Organizatorzy zaznaczają, że publikacje mają skłaniać do zadawania pytań i wspólnego szukania odpowiedzi, zamiast podawać gotowy zestaw rozwiązań.

Od zaangażowania duchownych i świeckich zależy więc, czy Tydzień Wychowania będzie jednorazową akcją, czy zapoczątkuje regularne spotkania. Biskupi wskazują jasno, że parafia ma służyć także ludziom poszukującym, przeżywającym kryzys lub potrzebującym rozmowy.



