Ta msza rozpocznie najważniejszy czas dla katolików. Obowiązuje ścisły post

Spis treści: Środa Popielcowa w 2026 roku - kiedy wypada? Czy w Środę Popielcową trzeba być na mszy? Środa Popielcowa - rozpoczyna ważny czas dla Kościoła i wiernych

Środa Popielcowa, nazywana również Popielcem, to święto, którego korzenie sięgają V wieku. Niemniej oficjalną rangę uzyskało w 1099 roku dzięki papieżowi Urbanowi II.

Jednakże nazwa, jaką posługujemy się obecnie, czyli Środa Popielcowa została uprawomocniona dopiero w 1570 roku w ramach reformy liturgicznej wprowadzonej po Soborze Trydenckim.

Środa Popielcowa w 2026 roku - kiedy wypada?

Środa Popielcowa to święto ruchome, które w kalendarzu liturgicznym jest obchodzone między 4 lutego a 10 marca. Popielec przypada dokładnie 46 dni przed Wielkanocą.

W 2026 roku Środa Popielcowa będzie obchodzona 18 lutego. Co ważne nie jest to dzień ustawowo wolny.

Czy w Środę Popielcową trzeba być na mszy?

Środa Popielcowa nie jest świętem nakazanym. To oznacza, że wierni nie muszą w tym dniu być na mszy. Katolicy, którzy zdecydują się w niej uczestniczyć, przyjmują w kościołach popiół (pochodzący ze spalonych palm poświęconych podczas Niedzieli Palmowej) na czoło, najczęściej czyniony w znaku krzyża, co symbolizuje ich wejście na drogę pokuty.

Ponadto wiernych obowiązuje post ścisły. Dotyczy on osób w wieku od 18 do 60 lat - w tym dniu powinni oni spożyć jeden posiłek do syta oraz dwa skromniejsze. Obowiązuje również wstrzemięźliwość od mięsa, która obejmuje także nastolatków powyżej 14. roku życia.

Ponadto z postu w Środę Popielcową zwolnione są osoby chore, kobiety w ciąży, wierni którzy nie mają możliwości wyboru posiłków (np. w szpitalach) oraz wszyscy inni, których nie dotyczy wymieniony powyżej zakres wieku.

Środa Popielcowa - rozpoczyna ważny czas dla Kościoła i wiernych

Msza odbywająca się w Środę Popielcową wyznacza początek Wielkiego Postu. Jest to okres czterdziestodniowej pokuty i przygotowania do najważniejszych świąt chrześcijańskich. Czas ten bezpośrednio nawiązuje do postu Jezusa Chrystusa na pustyni, który trwał tyle samo dni.

W tym okresie wierni są zachęcani do rezygnacji z hucznych zabaw, podejmowania osobistych postanowień wielkopostnych oraz aktywnego udziału w nabożeństwach pokutnych, takich jak Droga Krzyżowa czy Gorzkie Żale.

Okres ten trwa 40 dni, ale nie wlicza się do niego niedziel, które mają charakter radosnego wspominania zmartwychwstania. Wielki Post kończy się w Wielki Czwartek, tuż przed rozpoczęciem Mszy Wieczerzy Pańskiej, która otwiera Triduum Paschalne.

