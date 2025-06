Ostatni raz wydarzyło się to w 2018 roku. Powstaje nowa podstawa programowa nauczania religii rzymskokatolickiej .

Religia po nowemu. Co się zmieni?

- Nie oznacza to, że lekcje religii zmienią się teraz w religioznawstwo . Będzie to w dalszym ciągu wyznaniowa lekcja religii. Chodzi bowiem o nauczanie religii katolickiej, a nie formację katechetyczną w ścisłym tego słowa znaczeniu, bo ta jest realizowana w parafii - wyjaśnia.

I tłumaczy: - Mocno zostanie zaakcentowana wiedza, będą obecne elementy preewangelizacji, dialogu, otwartości, zaproszenia do wejścia na drogę formacji, od czego jest parafia.

Wspomina jednocześnie, że istnieje obowiązek przekazywania do MEN programów, na podstawie których odbywa się nauka religii.

Zgodnie z § 4 rozporządzenia ministra edukacji narodowej w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach "nauczanie religii odbywa się na podstawie programów opracowanych i zatwierdzonych przez właściwe władze kościołów i innych związków wyznaniowych i przedstawionych ministrowi do wiadomości. Te same zasady stosuje się wobec podręczników do nauczania religii".