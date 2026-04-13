Spis treści: Tydzień Miłosierdzia. Potrwa do 18 kwietnia To tradycja obecna w Kościele od dziesięcioleci Szczególny tydzień w Kościele. Rozważania na każdy dzień

Choć dla wielu wiernych najważniejszym punktem tego czasu była sama Niedziela Miłosierdzia Bożego, która wypadła 12 kwietnia, obchody nie ograniczają się do jednego dnia. Przez cały tydzień w parafiach będą wybrzmiewać treści związane z troską o drugiego człowieka, zwłaszcza tego, który znalazł się w trudnej sytuacji życiowej.

Wszystko dlatego, że Tydzień Miłosierdzia ma nie tylko wymiar modlitewny, ale też społeczny. W centrum stawiane są osoby starsze, chore, bezdomne, samotne, z niepełnosprawnościami, a także migranci i rodziny potrzebujące wsparcia.

Kościół przypomina w tym czasie, że praktykowanie wiary nie kończy się na uczestnictwie w liturgii, lecz powinno przekładać się na codzienne postawy i wrażliwość na bliźnich.

Obchody tego tygodnia są także okazją do pokazania skali działań prowadzonych przez organizacje charytatywne związane z Kościołem, np. Caritas.

W wielu parafiach ten czas może stać się impulsem do większego zaangażowania świeckich. Chodzi nie tylko o zbiórki czy wsparcie finansowe, lecz także o wolontariat, pomoc sąsiedzką, odwiedziny osób samotnych czy udział w lokalnych inicjatywach dobroczynnych.

Tydzień Miłosierdzia nie jest nową inicjatywą, a jego historia sięga lat przedwojennych. Został zainicjowany jeszcze w 1937 roku, by uwrażliwiać wiernych na potrzeby tych, którzy zmagają się z chorobą, biedą, samotnością czy społecznym wykluczeniem.

Dziś Tydzień Miłosierdzia rozpoczyna się w Polsce w Niedzielę Bożego Miłosierdzia. Wcześniej obchodzono go jesienią, jednak od kilku lat jego termin jest związany właśnie z tym świętem, które w Kościele katolickim ma szczególne znaczenie.

W przeżywanie tego tygodnia w sposób szczególny włączają się parafialne zespoły Caritas, szkolne koła Caritas oraz placówki prowadzone przez diecezjalne struktury organizacji. Organizowane są akcje takie jak pomoc żywnościowa, wsparcie seniorów, organizacja opieki nad chorymi czy dziećmi.

Na każdy dzień tego szczególnego tygodnia przygotowano rozważania, które mają pomagać wiernym w głębszym przeżyciu tematu miłosierdzia. To coś więcej niż propozycja duchowej refleksji - to zachęta, by spojrzeć na własne życie pod kątem relacji z drugim człowiekiem, każdego zwyczajnego dnia.

Oto rozpiska:

poniedziałek, 13 kwietnia: źródłem rozważań jest myśl, że "Bóg z miłością pochyla się nad naszym ubóstwem i ze współczuciem odnosi się do naszych słabości. Nie wyróżnia przy tym nikogo, choć zawsze opowiada się za najsłabszymi";

wtorek, 14 kwietnia: rozważania skupiają się na Kościele jako wspólnocie - "miłosierdzie nie jest czymś wyjątkowym, nie jest dodatkiem, ale istotną częścią wspólnoty";

środa, 15 kwietnia: dzień pokonywania barier międzyludzkich i dodawania odwagi w dążeniu do celu;

czwartek, 16 kwietnia: sprawiedliwość społeczna. "Rozważania zachęcają nas do refleksji nad niesprawiedliwym podziałem dóbr na świecie oraz ideałami i systemami polityczno-ekonomicznymi, które faworyzujące najsilniejszych";

piątek, 17 kwietnia: skupienie na Eucharystii, zachęcenie do rozpoznawania Chrystusa w ubogich i dzielenia się z nimi, tak jak Chrystus dzieli się sobą z nami.

sobota, 18 kwietnia: wspomnienie świętych, którzy pomagali ubogim - św. Szczepana i św. Wawrzyńca.

Episkopat zachęca wiernych do udziału w rozważaniach. :Jesteśmy wezwani do urzeczywistniania wyobraźni miłosierdzia i do stawania się prawdziwymi uczniami - misjonarzami Miłosierdzia" - napisał z tej okazji bp Krzysztof Chudzio, przewodniczący Komisji Charytatywnej KEP w specjalnym słowie z okazji Niedzieli Miłosierdzia.

