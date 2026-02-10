Spis treści: Światowy Dzień Chorego 2026. Centralne obchody w dawnej diecezji papieża 11 lutego w Kościele. Rocznica pierwszego objawienia w Lourdes

Światowy Dzień Chorego 2026. Centralne obchody w dawnej diecezji papieża

11 lutego obchodzimy ustanowiony przez papieża Jana Pawła II Światowy Dzień Chorego. Jak czytamy na stronie Episkopatu, w kościołach w całej Polsce będą sprawowane wówczas "msze święte w szczególnej intencji osób chorych, cierpiących i starszych oraz tych, którzy na co dzień im towarzyszą i niosą pomoc".

Wierni będą mogli przyjąć umacniający w chorobie i cierpieniu sakrament namaszczenia chorych.

"Współczucie Samarytanina: miłować, niosąc cierpienie drugiego człowieka" - to tytuł tegorocznego orędzia papieża Leona XIV na Światowy Dzień Chorego. Ojciec Święty podkreśla w nim między innymi znaczenie służenia bliźniemu w kontekście miłowania Boga oraz przekuwania współczucia w konkretne czyny.

Centralne obchody Światowego Dnia Chorego zostaną przygotowane w sanktuarium Matki Bożej Pokoju w Chiclayo w Peru. Co ciekawe, jest to dawna diecezja obecnego Ojca Świętego. Papieskim wysłannikiem, który weźmie udział w tej uroczystości, będzie kardynał Michael Czerny.

11 lutego w Kościele. Rocznica pierwszego objawienia w Lourdes

11 lutego przypada również liturgiczne wspomnienie pierwszego objawienia Matki Bożej w Lourdes, które miało miejsce w 1858 roku w grocie Massabielle. Doświadczyła go 14-letnia wówczas Bernadeta Soubirous. Objawienie zapoczątkowało serię osiemnastu wizji Maryi, a ich autentyczność potwierdził Bertrand-Sévère Mascarou-Laurence, biskup Tarbes.

W trakcie objawień w grocie Massabielle pojawiło się źródło wody, czego świadkami byli okoliczni mieszkańcy. Od tamtego momentu wiele osób, które się w nim obmyły, doświadczało uzdrowienia.

Zarejestrowano około 7 tysięcy takich przypadków, z czego 72 Kościół uznał za cud. Usytuowana u podnóży Pirenejów grota stała się celem licznych pielgrzymek - przybywają do niej wierni z całego świata. W 1983 i 2004 roku odwiedził ją Jan Paweł II. Z kolei w 2008 roku swoją wizytę w Lourdes złożył Benedykt XVI.

Bernadettę Soubirous została w 1925 roku beatyfikowana. W 1933 roku papież Pius XI uroczyście uznał ją za świętą. Francuska wizjonerka spoczywa obecnie w kaplicy kościoła klasztoru w Nevers.

