Święto Aniołów Stróżów nie od początku miało stałą datę. Początkowo obchodzono je lokalnie w różnych terminach, aż w 1608 roku papież Paweł V zatwierdził je oficjalnie w liturgii. Ostatecznie w 1670 roku papież Klemens X wyznaczył datę 2 października.

Nie jest to przypadek. Zaledwie kilka dni wcześniej, 29 września, Kościół świętuje wspomnienie Archaniołów Michała, Gabriela i Rafała. Ustanowienie święta Aniołów Stróżów tuż po nim miało stworzyć naturalną ciągłość: najpierw wspominamy potężnych posłańców Boga, a zaraz potem tych, którzy towarzyszą nam w codzienności.

Dodatkowo jesień - czas powrotu do szkoły i pracy - sprzyjała przypomnieniu, że w nowych zadaniach i wyzwaniach człowiek nigdy nie jest sam.

Świętych Aniołów Stróżów. Nie cud, lecz codzienność

Kiedy myślimy o aniołach, często w wyobraźni pojawiają się sceny z obrazów czy filmów: skrzydła, blask, niezwykłe wydarzenia. Tymczasem ich działanie najczęściej jest znacznie prostsze. To nie tylko nadzwyczajne cuda, lecz przede wszystkim obecność w codzienności.

Anioł Stróż towarzyszy nam w drobnych decyzjach, w chwilach zwątpienia, w momentach radości i smutku. To wewnętrzne natchnienia - nagła intuicja, że warto poczekać, że lepiej wybrać inną drogę, że trzeba komuś pomóc. To spokój, który przychodzi wtedy, gdy po ludzku powinniśmy czuć jedynie lęk. Święci też dobrze o tym wiedzieli.

Aniołowie w życiu świętych

Święty Ojciec Pio zachęcał wiernych, by powierzali swoje troski Aniołowi Stróżowi i byli pewni, że ten zaniesie je przed oblicze Boga. Wspominał, że doświadczał obecności aniołów, którzy - jak wierzył - przynosili mu intencje powierzane przez ludzi.

Święta Faustyna Kowalska w "Dzienniczku" zapisała, że Anioł towarzyszył jej w podróżach i wspierał podczas modlitwy. Nie traktowała tego jako wyjątkowego przywileju, lecz jako realną pomoc, którą Bóg daje każdemu człowiekowi.

Jan Paweł II wielokrotnie wracał do tematu Aniołów Stróżów. Od dziecka modlił się prostą modlitwą "Aniele Boży, Stróżu mój" i nigdy z niej nie zrezygnował. Podkreślał, że obecność anioła to nie tylko dziecięca opowieść, ale prawda wiary, która pomagała mu przechodzić kolejne etapy życia.

To świadectwa, które pokazują jedno: aniołowie to nie piękna legenda, ale realne doświadczenie Kościoła.

Jak rozpoznać ich działanie?

Być może każdy z nas miał w życiu taki moment: nagle pojawiła się pomoc w sytuacji, w której jej się nie spodziewaliśmy. Albo głos sumienia okazał się silniejszy, niż pokusa. Albo wewnętrzny pokój przyszedł wtedy, gdy wydawało się, że nie ma już na niego miejsca. To właśnie mogą być "ślady" obecności Anioła Stróża.

Modlitwa. Najskuteczniejsza rozmowa z Aniołem Stróżem

Dla wielu osób pierwsze spotkanie z Aniołem Stróżem odbyło się poprzez prostą modlitwę, szeptaną przy łóżku, uczoną przez rodziców czy dziadków. Niewielu wie, że ta modlitwa, ułożona w XVII wieku, przetrwała wieki i wciąż pozostaje jedną z najczęściej odmawianych. Choć prosta i dziecięca, nie traci mocy także w dorosłym życiu. Wracając do niej, wracamy do ufności, której czasem brakuje nam w codziennym biegu.

Modlitwa do Anioła Stróża:

"Aniele Boży, stróżu mój,

Ty zawsze przy mnie stój,

rano, wieczór, we dnie, w nocy,

bądź mi zawsze ku pomocy.

strzeż duszy, ciała mego,

i zaprowadź mnie do żywota wiecznego. Amen"

Anioł Stróż. Towarzysz na całe życie

Święto Aniołów Stróżów przypomina nam, że nie idziemy sami przez życie. Nawet jeśli tego nie dostrzegamy, zawsze możemy liczyć na kogoś, kto stoi obok. Cicho, bez rozgłosu, jak wierny przyjaciel.

Może właśnie 2 października warto znaleźć chwilę, by podziękować za tę dyskretną obecność. Za szeptane znaki, za ochronę, za pomoc, której czasem nawet nie zauważamy. I za świadomość, że Bóg naprawdę nie zostawia nikogo samego.

Edukacja zdrowotna -ostatnie dni na podjęcie decyzji Polsat News