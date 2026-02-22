Szczególny czas w Kościele. Papież zwrócił się z odezwą, mówi o "poście od słów"

Spis treści: Kiedy zaczyna się i kończy Wielki Post? Środa Popielcowa i polski Wielki Post: liturgia, zasady i dawne zwyczaje Orędzie papieża Leona XIV na Wielki Post 2026

W tradycji Kościoła to czas wyciszenia i konfrontacji z własnym wnętrzem, która ma prowadzić do odnowy przed Paschą. Papież Leon XIV w tegorocznym orędziu przekłada tę ideę na język codzienności: zachęca do uważnego słuchania, do prostoty i do postu rozumianego jako sztuka porządkowania serca i relacji.

Kiedy zaczyna się i kończy Wielki Post?

Wielki Post to jeden z najważniejszych okresów roku liturgicznego w Kościele katolickim i w całym chrześcijaństwie. Poprzedza Wielkanoc i stanowi duchowe przygotowanie do celebracji Zmartwychwstania Chrystusa.

Nie sprowadza się wyłącznie do ograniczeń w jedzeniu czy rezygnacji z drobnych przyjemności. W tradycji Kościoła to przede wszystkim czas pogłębionej refleksji, modlitwy, porządkowania relacji i wewnętrznej przemiany.

W 2026 roku Wielki Post rozpoczął się 18 lutego, w Środę Popielcową, a zakończy się 2 kwietnia, tuż przed Mszą Wieczerzy Pańskiej otwierającą Triduum Paschalne. Triduum obejmuje trzy najważniejsze dni w kalendarzu chrześcijańskim: Wielki Czwartek, Wielki Piątek i Wielką Sobotę, prowadzące do Wigilii Paschalnej i Niedzieli Zmartwychwstania. Kulminacją całego okresu będzie Wielkanoc, obchodzona 5 kwietnia 2026 roku.

Choć kalendarzowo okres ten obejmuje więcej dni (w 2026 roku to 44 dni), tradycyjnie mówi się o 40 dniach postu. Liczba ta ma znaczenie symboliczne i biblijne. Nawiązuje do 40 dni postu Jezusa na pustyni, 40 lat wędrówki Izraelitów przez pustynię, 40 dni potopu w Księdze Rodzaju, oraz 40 dni, które Mojżesz spędził na górze Synaj.

Niedziele nie są wliczane do 40 dni postu, ponieważ każda niedziela jest w liturgii pamiątką Zmartwychwstania i ma charakter świąteczny. Oznacza to, że mimo trwającego okresu pokuty, niedziela nie jest dniem postnym.

Środa Popielcowa i polski Wielki Post: liturgia, zasady i dawne zwyczaje

Środa Popielcowa jest jednym z najbardziej symbolicznych dni w roku liturgicznym. Wierni przyjmują popiół jako znak pokuty i przemijania, a sam popiół tradycyjnie powstaje ze spalonych palm poświęconych w poprzednim roku.

W Polsce w tym dniu obowiązuje wstrzemięźliwość od mięsa oraz post ścisły, rozumiany jako trzy posiłki (w tym jeden do syta). Kolejne tygodnie prowadzą przez czas pokuty i nawrócenia, aż do Wielkiego Tygodnia. W wielu parafiach w piątki odprawia się Drogę Krzyżową, a w niedziele Gorzkie Żale.

Historycznie polski Wielki Post był jednak jeszcze bardziej "gęsty" obyczajowo. W wielu regionach obowiązywał post ścisły nie tylko w Popielec, ale też w każdą środę i piątek, a w niektórych wsiach ograniczano tłuszcze zwierzęce przez cały okres.

Orędzie papieża Leona XIV na Wielki Post 2026

W papieskim przesłaniu na Wielki Post wybrzmiewa myśl, którą łatwo przeoczyć w codziennym zgiełku: nawrócenie zaczyna się nie od wielkich deklaracji, lecz od ciszy i uważności.

Leon XIV zwraca uwagę, że nadmiar bodźców, informacyjna nadprodukcja i spiętrzone obowiązki rozpraszają człowieka do tego stopnia, iż gubi on wewnętrzny porządek. Wielki Post ma więc stać się okazją do "przywrócenia środka ciężkości", umieszczenia Boga w centrum codzienności, odzyskania równowagi, a także uporządkowania relacji, które zwykle cierpią najbardziej, gdy żyje się w ciągłym pośpiechu.

Papież podkreśla przy tym, że pierwszym krokiem do przemiany jest słuchanie. Chodzi nie tylko o słuchanie Słowa Bożego w liturgii, lecz również o uważność na historie ludzi obok, ich potrzeby, lęki, cierpienie, samotność. Ze względu na natłok natychmiastowych komentarzy, szybkich osądów i sporów prowadzonych podniesionym tonem słuchanie staje się aktem odwagi i dojrzałości. Pozwala zobaczyć drugiego człowieka bez uprzedzeń i otwiera przestrzeń na prawdę, której nie da się zamknąć w krótkim zdaniu.

Papież sugeruje, że takie słuchanie uczy rozpoznawania realnych "wołań współczesności", dramatu ubóstwa, niesprawiedliwości i wykluczenia, a więc prowadzi do odpowiedzialności, nie do samej emocji.

Z tej perspektywy Leon XIV interpretuje również post. Nie ogranicza go do praktyk żywieniowych, choć ich rola pozostaje ważna, ale proponuje post rozumiany szerzej: jako narzędzie porządkowania pragnień, oczyszczania serca i dyscypliny, która otwiera na dobro. W tym roku szczególny nacisk pada na "post od słów": od złośliwych komentarzy, obmowy, pochopnych ocen i ostrych reakcji. Papież zachęca do rozbrajania języka, do wyboru łagodności zamiast krytyki, rozumienia zamiast uprzedzeń, milczenia zamiast impulsywnej riposty.

Na końcu papieskie orędzie mocno akcentuje wymiar, który bywa dziś najtrudniejszy: wspólnotę. Leon XIV przypomina, że nawrócenie nie jest wyłącznie projektem indywidualnym, dotyczy także stylu relacji, jakości rozmowy, gotowości do usłyszenia drugiego człowieka. Wspólnota ma być miejscem, w którym słucha się nie tylko Słowa, lecz także siebie nawzajem: trosk, wątpliwości i bólu, które często pozostają niewypowiedziane. Tam rodzą się drogi wyzwolenia i budowania pokoju, nie przez wzniosłe hasła, ale przez codzienny trening uważności, słowa i odpowiedzialności.

