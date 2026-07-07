Spis treści: Wspomnienie św. Jana z Dukli. 8 lipca rozpoczyna się cykl nabożeństw Złota Studzienka na Cergowej - cel pielgrzymki, gdzie odprawiane są nabożeństwa Tradycyjna modlitwa do św. Jana z Dukli w osobistych potrzebach

Św. Jan z Dukli urodził się ok. 1414 w Dukli. Jego rodzice byli zamożnymi mieszczanami. Według tradycji po ukończeniu szkoły spędził kilka lat w lasach otaczających Duklę, wiodąc surowe życie pustelnicze nad potokiem Zaśpit. Dziś w tym miejscu stoi murowany kościół.

Około 1434 roku wstąpił do zakonu franciszkanów konwentualnych, gdzie był gwardianem w Krośnie i we Lwowie oraz kustoszem kustodii ruskiej. W 1463 roku przeniósł się do bernardynów. W zakonie bernardynów skupił się na rozwoju duchowym, będąc cenionym spowiednikiem i kaznodzieją. Pod koniec życia dotknęła go poważna choroba nóg oraz całkowita utrata wzroku, mimo to kontynuował swoją posługę. Zmarł 29 września 1484 roku we Lwowie.

Św. Jan z Dukli został beatyfikowany w 1733 roku przez papieża Klemensa XII. Kanonizowany przez papieża Jana Pawła II 10 czerwca 1997 roku w Krośnie. Jest patronem Polski, Litwy, Lwowa, archidiecezji przemyskiej oraz rycerstwa polskiego. W sztuce ukazuje się go zazwyczaj jako niewidomego zakonnika w habicie franciszkańskim, na którego padają promienie światła.

Wspomnienie św. Jana z Dukli. 8 lipca rozpoczyna się cykl nabożeństw

8 lipca w Kościele katolickim w Polsce przypada obowiązkowe wspomnienie liturgiczne św. Jana z Dukli, prezbitera i zakonnika. To wyjątkowy dzień m.in. dla mieszkańców Podkarpacia, zakonu bernardynów oraz wszystkich wiernych, którzy za jego wstawiennictwem wypraszają łaski w sprawach osobistych.

Choć św. Jan z Dukli zmarł 29 września 1484 roku, jego główne wspomnienie liturgiczne zostało wyznaczone na 8 lipca. Wokół tej daty koncentruje się cały cykl letnich uroczystości odpustowych w miejscach związanych ze świętym:

Sobota przed drugą niedzielą lipca: uroczystości na Pustelni św. Jana z Dukli w Trzcianie.

Druga niedziela lipca: główny odpust w Sanktuarium w Dukli, gdzie w srebrnej trumience spoczywają jego relikwie.

Trzecia niedziela lipca: tradycyjne nabożeństwo przy "Złotej Studzience" na górze Cergowej.

Kościół rzuca światło na konkretne cnoty i postawy św. Jana, które mają być wzorem dla wiernych:

Mądrość i pokorę: Jan był wybitnym kaznodzieją i przełożonym u franciszkanów, ale zrezygnował z urzędów i przeszedł do bernardynów, by wieść ciche, skromne życie.

Żarliwość wiary: Zgodnie ze źródłami wspomina się go jako człowieka, który modlił się dzień i noc.

Wierność powołaniu mimo cierpienia: Pod koniec życia mimo cierpienia nie opuścił żadnej wspólnej modlitwy.

Dla wielu osób 8 lipca to czas osobistego nabożeństwa. Wierni decydują się m.in. na pielgrzymkę do Dukli i na Cergową.

Złota Studzienka na Cergowej - cel pielgrzymki, gdzie odprawiane są nabożeństwa

Złota Studzienka na Cergowej to jedno z najbardziej malowniczych miejsc kultu religijnego na Podkarpaciu. Ukryta w lasach na zboczu góry Cergowej (w Beskidzie Niskim), niedaleko Dukli, stanowi cel wypraw tysięcy pielgrzymów i turystów poszukujących ciszy, modlitwy i duchowego pokrzepienia.

Według tradycji to właśnie na zalesionych zboczach Cergowej młody Jan spędził kilka lat życia jako pustelnik, zanim wstąpił do zakonu franciszkanów. Pod drewnianą kapliczką bije źródło zwane "Złotą Studzienką". Wierni głęboko wierzą w uzdrawiającą moc tej wody, niemiej Kościół nie uznaje wody ze źródła za posiadającą cudowne właściwości.

Złota Studzienka to sanktuarium pod gołym niebem. Nabożeństwa odprawiane są tam głównie w sezonie letnim. Zgodnie z informacjami Sanktuarium św. Jana z Dukli odpust przy Złotej Studzience na Cergowej będzie miał miejsce w III niedzielę lipca o godzinie 15:00.

Tradycyjna modlitwa do św. Jana z Dukli w osobistych potrzebach

Jest modlitwa, po którą wierni sięgają przede wszystkim w momentach życiowych kryzysów, trudności zdrowotnych, zmartwień rodzinnych oraz w sytuacjach, które wydają się bez wyjścia.

Wierni odmawiają ją najczęściej indywidualnie w zaciszu domowym, ale jest ona także stałym elementem pielgrzymek do miejsc kultu świętego, m.in. podczas letnich odpustów przy Złotej Studzience na Cergowej czy w sanktuarium w Dukli. Jej pełną treść można znaleźć m.in. w starych modlitewnikach, bywa również publikowana na stronach sanktuariów.

Modlitwa wygłoszona przez Jana Pawła II w 1997 roku brzmi następująco:

"Święty Janie, miłujący Boga i bliźnich całym swym sercem, uproś nam miłość chrześcijańską, szczerą i głęboką. Niech Bóg będzie dla nas tą drogocenną perłą, po zdobyciu której ustają już wszelkie inne pragnienia rzeczy doczesnych. A bliźnich naszych, zarówno tych najbliższych, jak i tych z sąsiedztwa, oddzielonych od nas granicami państw, chcemy kochać jak siebie samych.

Ty dałeś nam przykład tak wielkiej miłości. Spraw zatem, abyśmy, jako Twoi rodacy potrafili ciebie w tym naśladować, a po śmierci razem z tobą już bez żadnych ograniczeń, wielbić Boga, naszego Ojca, z Synem i Duchem Świętym, przez wszystkie wieki wieków".

Źródła: dukla.bernardyni.pl,





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